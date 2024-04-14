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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Арока
2:1
Конец матча
Боавишта
0'
0:0
24' Не забитый пенальти
Гонсалес Кристо
1:0
30' Гол
Мухика Рафаэль
34' Желтая карточка
Перес Себастьян
34' Желтая карточка
Симау Давид
2:0
39' Гол
Веверсон
42' Вторая желтая карточка
Перес Себастьян
2:0
45' Не забитый пенальти
Гонсалес Кристо
2:1
47' Гол
Боженик Роберт
52' Желтая карточка
Веверсон
79' Желтая карточка
Агра Салвадор
82' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
90' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
90'+9
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
99
Гонсалвеш
Жуан
II
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
42
Макута
Гайус
Арока
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Арока
Боавишта

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:4
К
2:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 19 0.66
Гонсалес Кристо 12 (2) 0.41
Джейсон 6 0.21
Силла Морлей 3 0.1
Эшгаю Тьягу 2 0.07
Букия Андре 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Веверсон 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Роша Матиас 1 0.03
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Куарежма 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.31
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.21
Агра Салвадор 3 0.1
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.1
Рейзиньо Мигель 2 0.07
Макута Гайус 2 0.07
Мальейру Педро 2 0.07
Сассо Венсан 2 0.07
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Абаскаль Родриго 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 7 1
Монтеро Франcиско 8 0
Сантуш Педру 7 0
Силла Морлей 7 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Веверсон 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Куарежма 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 2
Макута Гайус 7 0
Мораиш Тиагу 3 2
Агра Салвадор 6 0
Абаскаль Родриго 6 0
Мальейру Педро 6 0
Рейзиньо Мигель 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Сассо Венсан 3 0
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сантос Луис 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

3
7
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Боавишта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

22
15
Арока
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Боавишта
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

25
22

Голы по времени матча

Забито

23
16
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
2
9%
3
19%
1-15
4
17%
4
25%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Пропущено

25
30
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
20%
2
7%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
6
24%
5
17%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
7
28%
7
23%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
13%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
26
11 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
4
24%
2
8%
1-15
3
18%
7
27%
16-30
4
24%
6
23%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
5
19%
76-90

Забито

47
33
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
5
11%
7
21%
1-15
5
11%
7
21%
16-30
11
23%
3
9%
31-45
10
21%
4
12%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
10
21%
7
21%
76-90

Пропущено

42
56
21 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 26
9
21%
4
7%
1-15
5
12%
12
21%
16-30
7
17%
13
23%
31-45
6
14%
6
11%
46-60
6
14%
9
16%
61-75
9
21%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3
Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0
Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3

Результаты матчей

Арока
Боавишта

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арока
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
4
10
5
10
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
3
12
4
10
2.5
2
13
3
11
3.5
2
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
20
9
15
14
1.5
7
22
9
20
2.5
4
25
5
24
3.5
3
26
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 2:0 Заявка 29 22 4 3 64 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 29 13 4 12 50 - 39 43
7.
Морейренсе
 0:2 Заявка 29 12 7 10 30 - 32 43
8.
Фамаликан
 Заявка 28 8 11 9 31 - 35 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Риу Аве
 Заявка 29 5 15 9 31 - 37 30
12.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
13.
Боавишта
 Заявка 29 7 8 14 34 - 55 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 29 6 10 13 31 - 45 28
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 2:0 Заявка 15 13 2 0 39 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Морейренсе
 0:2 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 2:0 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 0:2 Заявка 15 6 3 6 13 - 16 21
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 19 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Гонсалес Кристо пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Перес Себастьян удален из-за второго грубого нарушения
    • 39'
      Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Веверсон забивает с левой ноги!
    • 34'
      Рефери не любит споров - именно за это Симау Давид сейчас получил желтую
    • 34'
      Рефери не любит споров - именно за это Перес Себастьян сейчас получил желтую
    • 30'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 24'
      ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Гонсалес Кристо наносит удар в каркас ворот!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Арока 61.7% (71)
    X 20.9% (24)
    Боавишта 17.4% (20)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арока 2:1 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 2:1 Боавишта

    Исход игры
    Арока
    61.7% (71)
    Ничья
    20.9% (24)
    Боавишта
    17.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Арока
    30.4% (35)
    1:0 Арока
    19.1% (22)
    1:1 Ничья
    17.4% (20)
    1:2 Боавишта
    12.2% (14)
    2:0 Арока
    8.7% (10)
    3:1 Арока
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Боавишта
    1.7% (2)
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