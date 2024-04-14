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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 8'
Каса Пия
0'
Прогнозы 115
Портимоненсе 29.6% (34)
X 54.8% (63)
Каса Пия 15.7% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Каса Пия
2.95
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3.30
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3.00
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
18
Кошта
Гонсалу
8
Фукуи
Тайчи
11
Карлинос
25
Нонока
10
Перейра
Илдеберту
9
Tamble
Monteiro
77
Варела
Хелио
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
2
Тчамба
Дуплекс
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
21
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
30
Кардозо
Фелиппе
7
Морейра
Нуну
Портимоненсе
4-3-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Каса Пия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 7 (3) 0.25
Варела Хелио 5 0.18
Каррильо Рони 4 0.14
Энрике Педро VI 3 (1) 0.11
Джаспер Силвестер 2 0.07
Релвас Филипе 2 0.07
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Перейра Илдеберту 1 0.04
Формига Игор 1 0.04
Фукуи Тайчи 1 0.04
Кассама Мидана 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.29
Кардозо Фелиппе 5 0.18
Кастро Пабло 3 0.11
Сома Юки 2 0.07
Ларрасабаль Гаиска 2 0.07
Андраде Фернандо 2 (1) 0.07
Нето Анжело 1 0.04
Диас Тиаго 1 0.04
Жушту Самуэл 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Годвин Савиур 1 (1) 0.04
Бриту Рафаэл 0 0
Лело Леонардо 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Лакксимикант Андре 0 0
Бени 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 10 0
Карлинос 9 0
Энрике Педро VI 7 1
Алемао 7 0
Нонока 7 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Кампос Луан 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 10 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Тчамба Дуплекс 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Варела Фернанду 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Каса Пия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
4
Портимоненсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

15
3
Портимоненсе
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Каса Пия
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
15

Упущенные победы

26
7

Голы по времени матча

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
3
20%
7
33%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
21%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
5
21%
7
28%
76-90

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
3
16%
1
17%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
7
37%
1
17%
76-90

Пропущено

32
14
8 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
9%
1
7%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
11
34%
2
14%
46-60
3
9%
5
36%
61-75
10
31%
3
21%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 12
5
15%
3
11%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
7
21%
3
11%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
10
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

56
39
19 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 18
8
14%
5
13%
1-15
8
14%
4
10%
16-30
3
5%
6
15%
31-45
16
29%
5
13%
46-60
6
11%
9
23%
61-75
15
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3
Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Каса Пия

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
2
12
1.5
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
16
12
7
21
1.5
5
23
4
24
2.5
4
24
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 0:0 Заявка 29 12 5 12 48 - 38 41
8.
Фамаликан
 Заявка 28 8 11 9 31 - 35 35
9.
Каса Пия
 0:0 Заявка 29 8 8 13 27 - 39 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Боавишта
 0:0 Заявка 29 7 9 13 33 - 53 30
12.
Риу Аве
 Заявка 29 5 15 9 31 - 37 30
13.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 29 6 10 13 31 - 45 28
16.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 29 7 6 16 30 - 60 27
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9.
Арока
 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 22 21
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 15 3 5 7 14 - 25 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 0:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
Арока
 0:0 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 0:0 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
12.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится ничьей.
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Прогнозы 115
Портимоненсе 29.6% (34)
X 54.8% (63)
Каса Пия 15.7% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Каса Пия
2.95
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3.30
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3.00
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Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Каса Пия онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Каса Пия

Исход игры
Портимоненсе
29.6% (34)
Ничья
54.8% (63)
Каса Пия
15.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (58)
1:0 Портимоненсе
13% (15)
2:1 Портимоненсе
10.4% (12)
1:2 Каса Пия
8.7% (10)
2:0 Портимоненсе
6.1% (7)
0:1 Каса Пия
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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