Тур: 29. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Мартинш Тьягу
2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолTamble Monteiro
25' Желтая карточкаТчамба Дуплекс
2:0
26' ГолАлемао
2:1
34' ГолСома Юки
47' Желтая карточкаМорейра Нуну
58' Желтая карточкаФормига Игор
2:2
59' ГолЗолотич Нермин
60' Желтая карточкаНакамура Косукэ
87' Желтая карточкаБени
90' Вторая желтая карточкаБени
90'+6
Ход матча
8'
1:0
25'
34'
2:1
47'
58'
59'
2:2
60'
66'
68'
80'
87'
90'
33
Формига
Игор
43
Алемао
11
Карлинос
25
Нонока
77
Варела
Хелио
11
Сома
Юки
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
27 ГугаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Yechan Lee
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Каса Пия
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|7 (3)
|0.24
|Варела Хелио
|5
|0.17
|Каррильо Рони
|4
|0.14
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.1
|Джаспер Силвестер
|2
|0.07
|Релвас Филипе
|2
|0.07
|Денер Клементе
|1
|0.03
|Гуга
|1
|0.03
|Перейра Илдеберту
|1
|0.03
|Формига Игор
|1
|0.03
|Фукуи Тайчи
|1
|0.03
|Алемао
|1
|0.03
|Tamble Monteiro
|1
|0.03
|Кассама Мидана
|1
|0.03
|Кампос Луан
|1
|0.03
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.28
|Кардозо Фелиппе
|5
|0.17
|Кастро Пабло
|3
|0.1
|Сома Юки
|3
|0.1
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.07
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.07
|Нето Анжело
|1
|0.03
|Диас Тиаго
|1
|0.03
|Жушту Самуэл
|1
|0.03
|Золотич Нермин
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.03
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Лакксимикант Андре
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|10
|0
|Карлинос
|9
|0
|Энрике Педро VI
|7
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Кошта Гонсалу
|4
|1
|Гуга
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Формига Игор
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|10
|0
|Бени
|6
|1
|Кастро Пабло
|5
|1
|Тчамба Дуплекс
|4
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Каса Пия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
6
Портимоненсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
27
13
Упущенные победы
15
3
Портимоненсе
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Каса Пия
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
28
15
Упущенные победы
28
9
Голы по времени матча
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
18%
2
9%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
3
18%
7
30%
76-90
Пропущено
26
27
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
19%
5
19%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
6
23%
3
11%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
5
19%
7
26%
76-90
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 23
3
16%
1
17%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
7
37%
1
17%
76-90
Пропущено
32
14
8 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
9%
1
7%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
11
34%
2
14%
46-60
3
9%
5
36%
61-75
10
31%
3
21%
76-90
Забито
36
29
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
9 Не забивали 12
6
17%
3
10%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
7
19%
4
14%
31-45
2
6%
5
17%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
10
28%
8
28%
76-90
Пропущено
58
41
20 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 19
8
14%
6
15%
1-15
8
14%
5
12%
16-30
4
7%
6
15%
31-45
17
29%
29%
5
12%
46-60
6
10%
9
22%
61-75
15
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3
Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Каса Пия
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
68
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
114
59
69
311
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1712
821
623
425
425
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|2:0 Заявка
|29
|22
|4
|3
|64 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|50 - 39
|43
|7.
|0:2 Заявка
|29
|12
|7
|10
|30 - 32
|43
|8.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|29
|5
|15
|9
|31 - 37
|30
|12.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|34 - 55
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|2:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|39 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|2:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|19 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Портимоненсе 2:2 Каса Пия
Исход игры
Портимоненсе
29.6% (34)
Ничья
54.8% (63)
Каса Пия
15.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (58)
1:0 Портимоненсе
13% (15)
2:1 Портимоненсе
10.4% (12)
1:2 Каса Пия
8.7% (10)
2:0 Портимоненсе
6.1% (7)
0:1 Каса Пия
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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