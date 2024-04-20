Тур: 34. Стадион: Лино Турина.
1:2
Первый тайм: 34'
Ход матча
16'
1:0
20'
31'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
17
Крастев
Димо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФералпиСало
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|7 (3)
|0.21
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.15
|Феличи Маттиа
|4
|0.12
|Компаньон Маттиа
|4
|0.12
|Davide Balestrero
|3
|0.09
|Курфалидис Христос
|3
|0.09
|Дубицкас Эдгарас
|3
|0.09
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.06
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|12
|0.35
|Габриеллони Алессандро
|9
|0.26
|Да Кунья Лукас
|7
|0.21
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.18
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Беллемо Алессандро
|3
|0.09
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|10
|0
|Davide Balestrero
|10
|0
|Фьордилино Лука
|7
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Курфалидис Христос
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Federico Bergonzi
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|1
|Иоанну Николас
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Комо
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
6
ФералпиСало
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
14
28
ФералпиСало
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Комо
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
25
34
Голы по времени матча
Забито
20
20
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
15%
4
20%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
5
25%
5
25%
61-75
5
25%
2
10%
76-90
Пропущено
27
18
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
6
22%
2
11%
76-90
Забито
18
30
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
2
11%
6
20%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
4
22%
8
27%
46-60
1
6%
1
3%
61-75
7
39%
8
27%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
8
30%
30%
4
25%
76-90
Забито
38
50
12 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
5
13%
10
20%
1-15
3
8%
5
10%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
8
21%
10
20%
46-60
6
16%
6
12%
61-75
12
32%
10
20%
76-90
Пропущено
54
34
25 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 21
7
13%
3
9%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
9
17%
5
15%
31-45
7
13%
7
21%
46-60
8
15%
8
24%
61-75
14
26%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2
Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1
Комо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1
Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Комо
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
511
107
313
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
133
413
511
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
285
924
1518
528
528
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|2:1
|34
|20
|7
|7
|51 - 36
|67
|3.
|33
|18
|7
|8
|60 - 38
|61
|4.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|45 - 45
|46
|9.
|0:0
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:0
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|0:0
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|33
|7
|14
|12
|31 - 46
|35
|17.
|0:1
|34
|7
|14
|13
|32 - 43
|35
|18.
|0:0
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|1:2
|34
|8
|7
|19
|39 - 56
|31
|20.
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|1:0
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|1:2
|17
|3
|4
|10
|22 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|2:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 19
|30
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|10.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|13.
|0:0
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|1:2
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|0:1
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14