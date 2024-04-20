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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
ФералпиСало
1:2
Первый тайм: 34'
Комо

Ход матча

16'
Феличи Маттиа
(Зеннаро Маттиа)
1:0
20'
1:1
Кутроне Патрик
(Габриеллони Алессандро)
31'
1:2
Барба Федерико
(Стрефецца Габриэль)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
ФералпиСало
Ничья
Комо
4.76
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3.57
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1.95
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Все Коэффициенты
1
Пицциньякко
Семуэль
17
Крастев
Димо
19
Alessandro
Pilati
3
Mattia
Tonetto
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
20
Зеннаро
Маттиа
97
Феличи
Маттиа
9
Бутич
Карло
11
Дубицкас
Эдгарас
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
21
Стрефецца
Габриэль
14
Беллемо
Алессандро
27
Браунёдер
Маттиас
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
ФералпиСало
3-5-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

ФералпиСало
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ППД
1:0
ППД
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 7 (3) 0.21
Бутич Карло 5 (1) 0.15
Феличи Маттиа 4 0.12
Компаньон Маттиа 4 0.12
Davide Balestrero 3 0.09
Курфалидис Христос 3 0.09
Дубицкас Эдгарас 3 0.09
Зеннаро Маттиа 2 0.06
Federico Bergonzi 2 0.06
Mattia Tonetto 2 0.06
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 12 0.35
Габриеллони Алессандро 9 0.26
Да Кунья Лукас 7 0.21
Верди Симоне 6 (3) 0.18
Иоанну Николас 3 0.09
Беллемо Алессандро 3 0.09
Абильдгор Оливер 2 0.06
Стрефецца Габриэль 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Одентал Кас 2 0.06
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 10 0
Davide Balestrero 10 0
Фьордилино Лука 7 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Компаньон Маттиа 4 0
Курфалидис Христос 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Federico Bergonzi 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Одентал Кас 4 1
Беллемо Алессандро 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Иовин Алессио 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Стрефецца Габриэль 1 1
Иоанну Николас 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Комо
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
6
ФералпиСало
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

14
28
ФералпиСало
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Комо
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

25
34

Голы по времени матча

Забито

20
20
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
15%
4
20%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
5
25%
5
25%
61-75
5
25%
2
10%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
6
22%
2
11%
76-90

Забито

18
30
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
2
11%
6
20%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
4
22%
8
27%
46-60
1
6%
1
3%
61-75
7
39%
8
27%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
8
30%
30%
4
25%
76-90

Забито

38
50
12 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
5
13%
10
20%
1-15
3
8%
5
10%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
8
21%
10
20%
46-60
6
16%
6
12%
61-75
12
32%
10
20%
76-90

Пропущено

54
34
25 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 21
7
13%
3
9%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
9
17%
5
15%
31-45
7
13%
7
21%
46-60
8
15%
8
24%
61-75
14
26%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2
Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1
Комо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1
Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Комо

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
10
7
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
13
1.5
5
11
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
28
5
9
24
1.5
15
18
5
28
2.5
5
28
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 2:1 34 20 7 7 51 - 36 67
3.
Венеция
 33 18 7 8 60 - 38 61
4.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Пиза
 1:0 34 12 10 12 45 - 45 46
9.
Брешия
 0:0 34 11 13 10 38 - 35 46
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Модена
 0:0 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 0:0 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Специя
 33 7 14 12 31 - 46 35
17.
Бари
 0:1 34 7 14 13 32 - 43 35
18.
Асколи
 0:0 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 1:2 34 8 7 19 39 - 56 31
20.
Лекко
 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:1 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 0:0 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 1:0 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 0:1 17 5 7 5 17 - 18 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 0:0 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 0:0 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 0:0 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 1:2 17 3 4 10 22 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Комо
 2:1 17 9 3 5 22 - 19 30
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Пиза
 1:0 17 6 4 7 19 - 22 22
10.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
11.
Брешия
 0:0 17 5 6 6 18 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
13.
Модена
 0:0 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
Тернана
 0:0 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 1:2 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 0:0 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 0:1 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
Лучшие коэффициенты
ФералпиСало
Ничья
Комо
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