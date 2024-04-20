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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 8587
Асколи
0:0
Конец матча
Модена
0'
31' Желтая карточка
Риччо Алессандро
0:0
45' Не забитый пенальти
Несторовски Илья
46' Желтая карточка
Shady Oukhadda
86' Желтая карточка
Маньино Лука
88' Желтая карточка
Патрицио Масини
90' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
90' Желтая карточка
Зедадка Карим
90'+5

Ход матча

31'
 
Риччо Алессандро
45'
Несторовски Илья
0:0
46'
 
Shady Oukhadda
Риччо Алессандро
46'
 
Shady Oukhadda
58'
Дурис Давид
Несторовски Илья
 
58'
Беллучи Джузеппе
Вяйсянен Саули
 
59'
 
Fabio Abiuso
Стриццоло Лука
60'
 
Маньино Лука
Тремолада Лука
65'
Калигара Фабрицио
Джоване Самуэль
 
73'
 
Kleis Bozhanaj
Глиоцци Этторе
78'
Стренг Джеремайя
Родригес Пабло
 
78'
Селия Раффаэле
Фальцерано Марчелло
 
86'
 
Маньино Лука
88'
Патрицио Масини
 
90'
Калигара Фабрицио
 
90'
Зедадка Карим
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 435 Количество передач 355
  • 55 Владение мячом, % 45
32
Васкес
Дэвис
16
Вяйсянен
Саули
3
Мантовани
Валерио
14
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
73
Патрицио
Масини
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
7
Зедадка
Карим
30
Несторовски
Илья
99
Родригес
Пабло
26
Riccardo
Gagno
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
8
Санторо
Симоне
29
Коттали
Маттео
5
Палумбо
Антонио
23
Баттистелла
Томас
10
Тремолада
Лука
9
Глиоцци
Этторе
32
Стриццоло
Лука
Асколи
3-5-2
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Модена

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
3:0
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.32
Родригес Пабло 3 0.09
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.09
Боттегин Эрик 2 0.06
Беллучи Джузеппе 2 0.06
Несторовски Илья 2 0.06
Дурис Давид 2 0.06
Патрицио Масини 2 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.21
Fabio Abiuso 5 0.15
Стриццоло Лука 4 0.12
Манкони Якопо 3 0.09
Тремолада Лука 3 (1) 0.09
Фальчинелли Диего 2 0.06
Баттистелла Томас 2 0.06
Заро Джованни 2 0.06
Edoardo Duca 2 0.06
Kleis Bozhanaj 2 0.06
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 3
Ди Таккио Франческо 11 0
Фаласко Никола 6 1
Кваранта Данило 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Патрицио Масини 7 0
Калигара Фабрицио 6 0
Фальцерано Марчелло 5 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Зедадка Карим 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 8 0
Понси Фабио 8 0
Заро Джованни 7 0
Коттали Маттео 7 0
Antonio Pergreffi 7 0
Палумбо Антонио 6 0
Edoardo Duca 6 0
Shady Oukhadda 4 1
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Риччо Алессандро 5 0
Кристиан Каус 5 0
Джерли Фабио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Маньино Лука 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Гарджуло Марио 1 0

Результаты матчей

Асколи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Модена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
14
Асколи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

10
13
Асколи
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Модена
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (4)
59% (20)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 21
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
6
32%
76-90

Пропущено

15
23
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
27%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
7
30%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
20%
6
26%
76-90

Забито

17
19
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
3
18%
6
32%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
6
32%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
18%
1
5%
76-90

Пропущено

23
20
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
6
26%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
35%
6
30%
76-90

Забито

33
38
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
13 Не забивали 9
5
15%
7
18%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
9
27%
4
11%
31-45
4
12%
11
29%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
7
21%
7
18%
76-90

Пропущено

38
43
16 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
6
16%
4
9%
1-15
6
16%
9
21%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
9
24%
3
7%
46-60
2
5%
5
12%
61-75
11
29%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1
Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1
Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1

Результаты матчей

Асколи
Модена

Точный счет

0:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Асколи
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
25
9
8
26
1.5
11
23
2
32
2.5
1
33
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 0:1 34 18 7 9 60 - 39 61
4.
Кремонезе
 0:0 34 17 9 8 43 - 28 60
5.
Катанзаро
 0:0 34 16 8 10 53 - 42 56
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 0:0 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 34 11 11 12 45 - 46 44
10.
Читтаделла
 0:0 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 0:0 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 0:0 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 1:0 34 7 8 19 32 - 60 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 0:1 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 0:0 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 0:0 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 0:0 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 0:0 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Лекко
 1:0 17 5 2 10 17 - 28 17
19.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 0:0 17 10 4 3 22 - 14 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 23 - 19 28
5.
Сампдория
 0:0 17 7 5 5 24 - 24 26
6.
Венеция
 0:1 17 7 4 6 23 - 16 25
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 0:0 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 0:0 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 0:0 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Несторовски Илья пробил пенальти, но не смог забить!
    • 31'
      Риччо Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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