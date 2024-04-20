Тур: 34. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука. Зрители: 8587
0'
31' Желтая карточкаРиччо Алессандро
0:0
45' Не забитый пенальтиНесторовски Илья
46' Желтая карточкаShady Oukhadda
86' Желтая карточкаМаньино Лука
88' Желтая карточкаПатрицио Масини
90' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
90' Желтая карточкаЗедадка Карим
90'+5
Ход матча
31'
45'
0:0
46'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
435 Количество передач 355
-
55 Владение мячом, % 45
32
Васкес
Дэвис
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
77 Edoardo Duca
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Асколи
Модена
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Среднее время на гол
67
65
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.32
|Родригес Пабло
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.09
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|Дурис Давид
|2
|0.06
|Патрицио Масини
|2
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.21
|Fabio Abiuso
|5
|0.15
|Стриццоло Лука
|4
|0.12
|Манкони Якопо
|3
|0.09
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.09
|Фальчинелли Диего
|2
|0.06
|Баттистелла Томас
|2
|0.06
|Заро Джованни
|2
|0.06
|Edoardo Duca
|2
|0.06
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|3
|Ди Таккио Франческо
|11
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|8
|0
|Понси Фабио
|8
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Antonio Pergreffi
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Риччо Алессандро
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Модена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
14
Асколи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
10
13
Асколи
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Модена
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (4)
59% (20)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 21
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
6
32%
76-90
Пропущено
15
23
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
27%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
7
30%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
20%
6
26%
76-90
Забито
17
19
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
3
18%
6
32%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
6
32%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
18%
1
5%
76-90
Пропущено
23
20
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
6
26%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
35%
6
30%
76-90
Забито
33
38
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
13 Не забивали 9
5
15%
7
18%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
9
27%
4
11%
31-45
4
12%
11
29%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
7
21%
7
18%
76-90
Пропущено
38
43
16 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
6
16%
4
9%
1-15
6
16%
9
21%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
9
24%
3
7%
46-60
2
5%
5
12%
61-75
11
29%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1
Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1
Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1
Результаты матчей
Асколи
Модена
Точный счет
0:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Асколи
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
413
512
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
413
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
259
826
1123
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|34
|20
|7
|7
|54 - 37
|67
|3.
|0:1
|34
|18
|7
|9
|60 - 39
|61
|4.
|0:0
|34
|17
|9
|8
|43 - 28
|60
|5.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|53 - 42
|56
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|0:0
|34
|13
|8
|13
|47 - 48
|47
|8.
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|45 - 46
|44
|10.
|0:0
|34
|11
|11
|12
|37 - 40
|44
|11.
|0:0
|34
|11
|10
|13
|40 - 41
|43
|12.
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|34
|7
|15
|12
|33 - 43
|36
|17.
|0:0
|34
|7
|15
|12
|31 - 46
|36
|18.
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|20.
|1:0
|34
|7
|8
|19
|32 - 60
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|0:1
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|11.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|12.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|15 - 16
|20
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|1:0
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|19.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|22 - 14
|34
|3.
|17
|9
|3
|5
|25 - 20
|30
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|6.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|23 - 16
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 23
|20
|13.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14