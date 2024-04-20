Тур: 34. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
11' Желтая карточкаGiovanni Leoni
13' Желтая карточкаКассата Франческо
28' Желтая карточкаRachid Kouda
Ход матча
11'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
37
Матею
Алеш
80
Rachid
Kouda
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Специя
Сампдория
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
62
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.21
|Моро Лука
|4 (1)
|0.12
|Христов Петко
|3
|0.09
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (2)
|0.26
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.15
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.15
|Касами Пайтим
|5
|0.15
|Депаоли Фабио
|4
|0.12
|Педрола Эстанис
|3
|0.09
|Дарбо Эбрима
|2
|0.06
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|11
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Rachid Kouda
|8
|0
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Педрола Эстанис
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Giovanni Leoni
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Результаты матчей
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сампдория
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
10
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
14
17
Специя
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
42% (14)
12% (4)
Сампдория
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
22
22
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
3
20%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
17
23
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
1
6%
2
9%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
5
29%
29%
6
26%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
2
12%
8
35%
76-90
Пропущено
29
24
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
10%
4
17%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
7
24%
4
17%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
9
31%
6
25%
76-90
Забито
32
47
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
4
13%
4
9%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
9
28%
8
17%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
7
22%
12
26%
76-90
Пропущено
45
48
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 28
5
11%
5
10%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
8
18%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
6
13%
7
15%
61-75
13
29%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0
Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1
Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1
Результаты матчей
Специя
Сампдория
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
12 раз 36%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Специя
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
143
412
710
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
142
512
88
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
285
924
1518
330
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|34
|20
|7
|7
|54 - 37
|67
|3.
|0:1
|34
|18
|7
|9
|60 - 39
|61
|4.
|0:0
|34
|17
|9
|8
|43 - 28
|60
|5.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|53 - 42
|56
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|0:0
|34
|13
|8
|13
|47 - 48
|47
|8.
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|45 - 46
|44
|10.
|0:0
|34
|11
|11
|12
|37 - 40
|44
|11.
|0:0
|34
|11
|10
|13
|40 - 41
|43
|12.
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|34
|7
|15
|12
|33 - 43
|36
|17.
|0:0
|34
|7
|15
|12
|31 - 46
|36
|18.
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|20.
|1:0
|34
|7
|8
|19
|32 - 60
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|0:1
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|11.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|12.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|15 - 16
|20
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|1:0
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|19.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|22 - 14
|34
|3.
|17
|9
|3
|5
|25 - 20
|30
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|6.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|23 - 16
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 23
|20
|13.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14