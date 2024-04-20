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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Специя
0:0
Первый тайм: 45'
Сампдория
0'
11' Желтая карточка
Giovanni Leoni
13' Желтая карточка
Кассата Франческо
28' Желтая карточка
Rachid Kouda

Ход матча

11'
 
Giovanni Leoni
13'
Кассата Франческо
 
28'
Rachid Kouda
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Сампдория
3.25
3.20
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
99
Верде
Даниэле
80
Rachid
Kouda
9
Эспозито
Франческо
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
40
Стоянович
Петар
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
16
Борини
Фабио
19
Альварес
Агустин
Специя
3-4-2-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Специя
Сампдория

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
ТМК
3:5
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
62

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.21
Моро Лука 4 (1) 0.12
Христов Петко 3 0.09
Rachid Kouda 2 0.06
Реца Аркадиуш 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Эспозито Франческо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Элия Сальваторе 0 0
Журковски Шимон 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (2) 0.26
Эспозито Себастьяно 5 0.15
Борини Фабио 5 (3) 0.15
Касами Пайтим 5 0.15
Депаоли Фабио 4 0.12
Педрола Эстанис 3 0.09
Дарбо Эбрима 2 0.06
Гонсалес Факундо 2 0.06
Simone Giordano 2 0.06
Даниэле Гиларди 2 0.06
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.06
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Giovanni Leoni 1 0.03
Йепес Жерар 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 11 0
Николау Димитрис 8 1
Rachid Kouda 8 0
Эспозито Сальваторе 7 0
Журковски Шимон 5 1
Бертола Николо 4 1
Бандинелли Филиппо 5 0
Элия Сальваторе 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Эспозито Франческо 3 0
Фальчинелли Диего 2 0
Дронговски Бартломей 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Канделари Пьетро 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Виньяли Лука 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Факундо 10 0
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Эспозито Себастьяно 4 0
Simone Giordano 2 1
Баррека Антонио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Педрола Эстанис 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Giovanni Leoni 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0

Результаты матчей

Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сампдория
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
10
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

14
17
Специя
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
42% (14)
12% (4)
Сампдория
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

22
22

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
3
20%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

17
23
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
1
6%
2
9%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
5
29%
29%
6
26%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
2
12%
8
35%
76-90

Пропущено

29
24
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
10%
4
17%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
7
24%
4
17%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
9
31%
6
25%
76-90

Забито

32
47
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
4
13%
4
9%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
9
28%
8
17%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
7
22%
12
26%
76-90

Пропущено

45
48
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 28
5
11%
5
10%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
8
18%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
6
13%
7
15%
61-75
13
29%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0
Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1
Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1

Результаты матчей

Специя
Сампдория

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
12 раз 36%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Специя
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
3
4
12
1.5
7
10
1
15
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
8
8
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
28
5
9
24
1.5
15
18
3
30
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 0:1 34 18 7 9 60 - 39 61
4.
Кремонезе
 0:0 34 17 9 8 43 - 28 60
5.
Катанзаро
 0:0 34 16 8 10 53 - 42 56
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 0:0 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 34 11 11 12 45 - 46 44
10.
Читтаделла
 0:0 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 0:0 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 0:0 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 1:0 34 7 8 19 32 - 60 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 0:1 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 0:0 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 0:0 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 0:0 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 0:0 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Лекко
 1:0 17 5 2 10 17 - 28 17
19.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 0:0 17 10 4 3 22 - 14 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 23 - 19 28
5.
Сампдория
 0:0 17 7 5 5 24 - 24 26
6.
Венеция
 0:1 17 7 4 6 23 - 16 25
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 0:0 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 0:0 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 0:0 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Рашид Куда получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Giovanni Leoni получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Специя
Ничья
Сампдория
3.25
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