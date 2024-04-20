Тур: 34. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
11' Желтая карточкаGiovanni Leoni
13' Желтая карточкаКассата Франческо
28' Желтая карточкаRachid Kouda
86' Желтая карточкаМатею Алеш
86' Желтая карточкаПедрола Эстанис
90'+7
Ход матча
11'
28'
86'
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
397 Количество передач 382
-
52 Владение мячом, % 48
37
Матею
Алеш
80
Rachid
Kouda
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Специя
Сампдория
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
62
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.21
|Моро Лука
|4 (1)
|0.12
|Христов Петко
|3
|0.09
|Rachid Kouda
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Эспозито Франческо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Элия Сальваторе
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (2)
|0.26
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.15
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.15
|Касами Пайтим
|5
|0.15
|Депаоли Фабио
|4
|0.12
|Педрола Эстанис
|3
|0.09
|Дарбо Эбрима
|2
|0.06
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|11
|0
|Николау Димитрис
|8
|1
|Rachid Kouda
|8
|0
|Эспозито Сальваторе
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Педрола Эстанис
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Giovanni Leoni
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Результаты матчей
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
82% (14)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сампдория
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
10
Специя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
14
17
Специя
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (5)
65% (22)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
44% (15)
12% (4)
Сампдория
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
22
22
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
3
20%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
17
23
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
5
29%
29%
6
26%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
2
12%
8
35%
76-90
Пропущено
29
24
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
10%
4
17%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
7
24%
4
17%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
9
31%
6
25%
76-90
Забито
32
47
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
14 Не забивали 6
4
13%
4
9%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
9
28%
8
17%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
7
22%
12
26%
76-90
Пропущено
45
48
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 28
5
11%
5
10%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
8
18%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
6
13%
7
15%
61-75
13
29%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0
Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1
Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1
Результаты матчей
Специя
Сампдория
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 47%
1
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
12 раз 35%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Специя
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
143
413
710
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
143
512
89
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1816
Больше Меньше
286
925
1519
331
331
133
133
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14