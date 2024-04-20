Тур: 34. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|8
|0.24
|Новакович Андрия
|6
|0.18
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.12
|Ионице Артур
|4
|0.12
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|19 (4)
|0.56
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.29
|Бузио Джанлука
|6
|0.18
|Тессманн Таннер
|6
|0.18
|Пьерини Николас
|5
|0.15
|Альтаре Джорджо
|4
|0.12
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|11
|1
|Крочата Джованни
|11
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|6
|0
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Цельяк Ведран
|3
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|7
|0
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Венеция
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
6
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
8
32
Лекко
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Венеция
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
21% (7)
45% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
29
11
Упущенные победы
16
38
Голы по времени матча
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
0
0%
1
4%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
12
52%
76-90
Пропущено
29
15
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
14%
1
7%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
8
28%
4
27%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
5
17%
4
27%
76-90
Забито
15
38
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
2
13%
4
11%
1-15
5
33%
7
18%
16-30
2
13%
8
21%
31-45
1
7%
8
21%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
3
20%
6
16%
76-90
Пропущено
32
22
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
9%
3
14%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
7
22%
6
27%
61-75
8
25%
4
18%
76-90
Забито
30
61
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 17
14 Не забивали 5
2
7%
5
8%
1-15
7
23%
12
20%
16-30
5
17%
10
16%
31-45
4
13%
9
15%
46-60
5
17%
7
11%
61-75
7
23%
18
30%
30%
76-90
Пропущено
61
37
22 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
7
11%
4
11%
1-15
9
15%
5
14%
16-30
6
10%
6
16%
31-45
14
23%
7
19%
46-60
12
20%
7
19%
61-75
13
21%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1
Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0
Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3
Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1
Результаты матчей
Лекко
Венеция
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
2
12 раз 36%
3
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лекко
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
412
134
214
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
115
413
88
116
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
285
825
2112
330
924
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|34
|20
|7
|7
|54 - 37
|67
|3.
|0:1
|34
|18
|7
|9
|60 - 39
|61
|4.
|0:0
|34
|17
|9
|8
|43 - 28
|60
|5.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|53 - 42
|56
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|0:0
|34
|13
|8
|13
|47 - 48
|47
|8.
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|45 - 46
|44
|10.
|0:0
|34
|11
|11
|12
|37 - 40
|44
|11.
|0:0
|34
|11
|10
|13
|40 - 41
|43
|12.
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|34
|7
|15
|12
|33 - 43
|36
|17.
|0:0
|34
|7
|15
|12
|31 - 46
|36
|18.
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|20.
|1:0
|34
|7
|8
|19
|32 - 60
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|0:1
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|11.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|12.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|15 - 16
|20
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|1:0
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|19.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|22 - 14
|34
|3.
|17
|9
|3
|5
|25 - 20
|30
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|6.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|23 - 16
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 23
|20
|13.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14