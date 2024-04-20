Тур: 34. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
1:0
22' ГолБузо Николо
33' Желтая карточкаПохьянпало Йоэль
1:1
58' ГолПохьянпало Йоэль
1:2
60' ГолБузио Джанлука
68' Желтая карточкаЛепоре Франко
77' Красная карточкаЦельяк Ведран
85' Желтая карточкаПариджини Витторио
90'+6
Ход матча
22'
33'
58'
60'
68'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 11
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
379 Количество передач 526
-
41 Владение мячом, % 59
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|8
|0.24
|Новакович Андрия
|6
|0.18
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.12
|Ионице Артур
|4
|0.12
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|0.59
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.29
|Бузио Джанлука
|7
|0.21
|Тессманн Таннер
|6
|0.18
|Пьерини Николас
|5
|0.15
|Альтаре Джорджо
|4
|0.12
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|11
|1
|Крочата Джованни
|11
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|6
|0
|Лепоре Франко
|5
|0
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Цельяк Ведран
|3
|1
|Марроне Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|7
|0
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Венеция
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
6
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Венеция
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
8
32
Лекко
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Венеция
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
29
12
Упущенные победы
17
38
Голы по времени матча
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
4
25%
12
48%
76-90
Пропущено
31
16
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
10
32%
4
25%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
5
16%
4
25%
76-90
Забито
15
38
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
2
13%
4
11%
1-15
5
33%
7
18%
16-30
2
13%
8
21%
31-45
1
7%
8
21%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
3
20%
6
16%
76-90
Пропущено
32
22
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
9%
3
14%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
7
22%
6
27%
61-75
8
25%
4
18%
76-90
Забито
31
63
15 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 17
14 Не забивали 5
2
6%
5
8%
1-15
8
26%
12
19%
16-30
5
16%
10
16%
31-45
4
13%
11
17%
46-60
5
16%
7
11%
61-75
7
23%
18
29%
76-90
Пропущено
63
38
22 В 1-м тайме 16
41 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 22
7
11%
4
11%
1-15
9
14%
6
16%
16-30
6
10%
6
16%
31-45
16
25%
7
18%
46-60
12
19%
7
18%
61-75
13
21%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1
Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0
Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3
Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1
Результаты матчей
Лекко
Венеция
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
2
13 раз 38%
3
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лекко
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
413
134
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
413
98
116
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
295
826
2212
331
925
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14