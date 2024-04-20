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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Лекко
1:2
Конец матча
Венеция
0'
1:0
22' Гол
Бузо Николо
33' Желтая карточка
Похьянпало Йоэль
1:1
58' Гол
Похьянпало Йоэль
1:2
60' Гол
Бузио Джанлука
68' Желтая карточка
Лепоре Франко
77' Красная карточка
Цельяк Ведран
85' Желтая карточка
Париджини Витторио
90'+6
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Бьянкони
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Лекко
4-3-3
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Лекко
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 8 0.24
Новакович Андрия 6 0.18
Лепоре Франко 4 (3) 0.12
Ионице Артур 4 0.12
Крочата Джованни 2 0.06
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 20 (4) 0.59
Гюткьяр Кристиан 10 (1) 0.29
Бузио Джанлука 7 0.21
Тессманн Таннер 6 0.18
Пьерини Николас 5 0.15
Альтаре Джорджо 4 0.12
Йонсен Деннис 3 0.09
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Кандела Антонио 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серсанти Алессандро 11 1
Крочата Джованни 11 0
Лемменс Матс 7 1
Дельи Инноченти Дуччо 6 0
Лепоре Франко 5 0
Гульелмотти Давиде 5 0
Alessandro Caporale 5 0
Цельяк Ведран 3 1
Марроне Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Ионице Артур 3 0
Париджини Витторио 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ламанна Эугенио 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 7 0
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 4 0
Бузио Джанлука 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Оливьери Марко 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Лелла Нунцио 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Идзес Джей 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Лекко
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Венеция
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
6
Лекко
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Венеция
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

8
32
Лекко
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Венеция
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

29
12

Упущенные победы

17
38

Голы по времени матча

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
4
25%
12
48%
76-90

Пропущено

31
16
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
10
32%
4
25%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
5
16%
4
25%
76-90

Забито

15
38
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
2
13%
4
11%
1-15
5
33%
7
18%
16-30
2
13%
8
21%
31-45
1
7%
8
21%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
3
20%
6
16%
76-90

Пропущено

32
22
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
9%
3
14%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
7
22%
6
27%
61-75
8
25%
4
18%
76-90

Забито

31
63
15 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 17
14 Не забивали 5
2
6%
5
8%
1-15
8
26%
12
19%
16-30
5
16%
10
16%
31-45
4
13%
11
17%
46-60
5
16%
7
11%
61-75
7
23%
18
29%
76-90

Пропущено

63
38
22 В 1-м тайме 16
41 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 22
7
11%
4
11%
1-15
9
14%
6
16%
16-30
6
10%
6
16%
31-45
16
25%
7
18%
46-60
12
19%
7
18%
61-75
13
21%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1
Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0
Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3
Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1

Результаты матчей

Лекко
Венеция

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
2
13 раз 38%
3
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лекко
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
4
13
1.5
13
4
2
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
9
8
1
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
29
5
8
26
1.5
22
12
3
31
2.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 34 19 7 8 62 - 39 64
4.
Кремонезе
 34 17 9 8 43 - 28 60
5.
Катанзаро
 34 16 8 10 53 - 42 56
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 34 11 11 12 45 - 46 44
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 34 6 8 20 32 - 62 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 17 10 4 3 22 - 14 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Похьянпало Йоэль получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Alessandro Caporale сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Николо Бузо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лекко 1:2 Венеция онлайн

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