Тур: 34. Стадион: Сан Никола.
Ход матча
3'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
22
Бренно
91
Каллон
Яя
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Араму МаттиаНападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Бари
Пиза
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.6
0
Среднее время на гол
150
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.63
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
180
144
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.29
|Насти Марко
|4
|0.12
|Пушкаш Георге
|3
|0.09
|Куцупиас Илиас
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Дьяв Давиде
|2
|0.06
|Эджума Малком
|2
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.29
|Бонфанти Николас
|4
|0.12
|Млакар Ян
|3
|0.09
|Барбьери Томмазо
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|3
|0.09
|Калабрези Артуро
|2
|0.06
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Alesandro Arena
|2
|0.06
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|15
|1
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Бенали Ахмед
|9
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Гиебр Абдул
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|10
|0
|Барбьери Томмазо
|6
|1
|Эштевеш Томаш
|7
|0
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
10
Бари
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Пиза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
13
20
Бари
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
Пиза
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
21
30
Голы по времени матча
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
4
22%
6
32%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
8
50%
7
33%
76-90
Забито
16
26
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
13%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
5
31%
9
35%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
7
29%
29%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
7
29%
29%
8
35%
76-90
Забито
34
45
13 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
4
12%
4
9%
1-15
4
12%
5
11%
16-30
5
15%
6
13%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
9
26%
15
33%
76-90
Пропущено
40
44
14 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
7
18%
8
18%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
4
10%
8
18%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
7
18%
5
11%
61-75
15
38%
15
34%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1
Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1
Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1
Результаты матчей
Бари
Пиза
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
161
412
710
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
314
511
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
285
726
1221
330
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|2:1
|34
|20
|7
|7
|51 - 36
|67
|3.
|33
|18
|7
|8
|60 - 38
|61
|4.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|45 - 45
|46
|9.
|0:0
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:0
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|0:0
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|33
|7
|14
|12
|31 - 46
|35
|17.
|0:1
|34
|7
|14
|13
|32 - 43
|35
|18.
|0:0
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|1:2
|34
|8
|7
|19
|39 - 56
|31
|20.
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|1:0
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|1:2
|17
|3
|4
|10
|22 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|2:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 19
|30
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|10.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|13.
|0:0
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|1:2
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|0:1
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14