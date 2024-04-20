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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 7663
Бари
1:1
Конец матча
Пиза
0'
0:1
3' Гол
Калабрези Артуро
25' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
1:1
60' Пенальти
Пушкаш Георге
74' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
90' Желтая карточка
Риччи Джакомо
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Калабрези Артуро
(Барбьери Томмазо)
25'
Ди Чезаре Валерио
 
60'
Пушкаш Георге
1:1
68'
Араму Маттиа
Моракьоли Грегорио
 
68'
 
Канестрелли Симоне
Херманнссон Хьёртур
68'
 
Трамони Маттео
Alesandro Arena
68'
 
Велозу Мигель
Эштевеш Томаш
74'
 
Барбьери Томмазо
75'
Ismail Achik
Каллон Яя
 
76'
Насти Марко
Пушкаш Георге
 
76'
 
Туре Идрисса
Валоти Матиа
86'
 
Беруатто Пьетро
Калабрези Артуро
89'
Белломо Никола
Майта Маттиа
 
90'
Риччи Джакомо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 370 Количество передач 366
  • 52 Владение мячом, % 48
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
20
Сибилли
Джузеппе
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
91
Каллон
Яя
77
Моракьоли
Грегорио
47
Пушкаш
Георге
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
42
Барбьери
Томмазо
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
28
Alesandro
Arena
27
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
32
Морео
Стефано
Бари
4-2-3-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Бари
Пиза

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.6
0

Среднее время на гол

150
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.63

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

180
144

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.29
Насти Марко 4 0.12
Пушкаш Георге 4 (1) 0.12
Куцупиас Илиас 2 0.06
Ди Чезаре Валерио 2 0.06
Дьяв Давиде 2 0.06
Эджума Малком 2 0.06
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 10 (3) 0.29
Бонфанти Николас 4 0.12
Млакар Ян 3 0.09
Барбьери Томмазо 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Канестрелли Симоне 3 0.09
Калабрези Артуро 2 0.06
Трамони Лисандру 2 0.06
Торрегросса Эрнесто 2 (2) 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Alesandro Arena 2 0.06
Велозу Мигель 1 0.03
Д'Аллесандро Марко 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 16 1
Сибилли Джузеппе 10 0
Бенали Ахмед 9 0
Насти Марко 9 0
Викари Франческо 7 0
Риччи Джакомо 7 0
Майта Маттиа 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Менез Жереми 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Матино Эммануэле 3 0
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Пучино Раффаэле 2 0
Белломо Никола 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Лулич Карло 1 0
Гиебр Абдул 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 12 1
Канестрелли Симоне 10 0
Барбьери Томмазо 7 1
Эштевеш Томаш 7 0
Калабрези Артуро 5 1
Леверб Максим 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Караччоло Антонио 5 0
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Морео Стефано 4 0
Беруатто Пьетро 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Надь Адам 2 1
Д'Аллесандро Марко 3 0
Туре Идрисса 3 0
Alesandro Arena 3 0
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
11
Бари
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Пиза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

13
20
Бари
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Пиза
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
11%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
8
47%
7
32%
76-90

Забито

16
26
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
2
13%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
5
31%
9
35%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
7
29%
29%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
7
29%
29%
8
35%
76-90

Забито

35
46
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
4
11%
5
11%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
8
23%
8
17%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
9
26%
15
33%
76-90

Пропущено

41
45
15 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
8
20%
8
18%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
4
10%
8
18%
31-45
4
10%
5
11%
46-60
7
17%
5
11%
61-75
15
37%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1
Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1
Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1

Результаты матчей

Бари
Пиза

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
1
17 раз 50%
2
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бари
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
4
13
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
29
5
7
27
1.5
12
22
3
31
2.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 0:1 34 18 7 9 60 - 39 61
4.
Кремонезе
 0:0 34 17 9 8 43 - 28 60
5.
Катанзаро
 0:0 34 16 8 10 53 - 42 56
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 0:0 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 34 11 11 12 45 - 46 44
10.
Читтаделла
 0:0 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 0:0 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 0:0 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 1:0 34 7 8 19 32 - 60 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 0:1 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 0:0 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 0:0 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 0:0 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 0:0 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Лекко
 1:0 17 5 2 10 17 - 28 17
19.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 0:0 17 10 4 3 22 - 14 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 23 - 19 28
5.
Сампдория
 0:0 17 7 5 5 24 - 24 26
6.
Венеция
 0:1 17 7 4 6 23 - 16 25
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 0:0 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 0:0 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 0:0 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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