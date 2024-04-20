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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Зюйдтироль
0:0
Конец матча
Читтаделла
0'
22' Желтая карточка
Federico Giraudo
90' Желтая карточка
Соттини Эдоардо
90'+4

Ход матча

22'
 
Federico Giraudo
67'
Малламо Алессандро
Тайт Фабиан
 
67'
Ровер Маттео
Казираги Даниэль
 
74'
 
Пандольфи Лука
Filippo Pittarello
75'
 
Мастрантонио Валерио
Francesco Amatucci
77'
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
 
82'
Петерс Дауда
Куртич Ясмин
 
82'
 
Каррьеро Джузеппе
Бранка Симоне
90'
 
Соттини Эдоардо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 604 Количество передач 330
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Полуцци
Джакомо
79
Молина
Сальваторе
55
Мазиелло
Андреа
30
Джорджини
Андреа
24
Simone
Davi
4
Арригони
Томмазо
2
Скалья
Филиппо
27
Куртич
Ясмин
17
Казираги
Даниэль
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
36
Кастари
Элхан
4
Анжели
Маттео
26
Паван
Никола
6
Соттини
Эдоардо
24
Кариссони
Лоренцо
98
Federico
Giraudo
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
18
Тессьоре
Андреа
16
Вита
Алессио
11
Filippo
Pittarello
Зюйдтироль
4-4-2
Читтаделла
3-4-2-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Читтаделла

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
0:2
ТМС
2:1
ЛП
2:3
ЛП
2:3

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 14 (10) 0.41
Одогву Рафаэль 6 0.18
Тайт Фабиан 4 0.12
Silvio Merkaj 4 0.12
Emanuele Pecorino 4 0.12
Киерво Риккардо 2 0.06
Мазиелло Андреа 2 0.06
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 8 0.24
Вита Алессио 4 0.12
Filippo Pittarello 4 0.12
Кассано Клаудио 3 0.09
Маистрелло Томми 3 0.09
Andrea Magrassi 3 0.09
Бранка Симоне 2 0.06
Stefano Negro 2 0.06
Каррьеро Джузеппе 2 0.06
Francesco Amatucci 2 0.06
Сальви Алессандро 1 0.03
Кариссони Лоренцо 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 9 1
Simone Davi 8 0
Тайт Фабиан 7 0
Арригони Томмазо 6 0
Казираги Даниэль 6 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Silvio Merkaj 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Raphael Kofler 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 15 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 6 0
Francesco Amatucci 5 0
Тессьоре Андреа 4 0
Filippo Pittarello 4 0
Бальдини Энрико 3 0
Вита Алессио 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Кассано Клаудио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Соттини Эдоардо 2 0
Рицца Алессио 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8
Зюйдтироль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

16
20
Зюйдтироль
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Читтаделла
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (4)
50% (17)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

19
14
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
1
5%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
9
47%
5
36%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
10%
6
25%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
1
4%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
5
21%
4
21%
76-90

Забито

40
38
11 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
3
8%
8
21%
1-15
2
5%
7
18%
16-30
6
15%
5
13%
31-45
10
25%
2
5%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
13
33%
12
32%
76-90

Пропущено

41
39
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
7
17%
7
18%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
7
17%
8
21%
46-60
7
17%
7
18%
61-75
10
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1
Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Читтаделла

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
7
10
4
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
3
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
24
10
10
24
1.5
10
24
5
29
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 34 19 7 8 62 - 39 64
4.
Кремонезе
 34 17 9 8 43 - 28 60
5.
Катанзаро
 34 16 8 10 53 - 42 56
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 34 11 11 12 45 - 46 44
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 34 6 8 20 32 - 62 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 17 10 4 3 22 - 14 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Федерико Джираудо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Зюйдтироль 0:0 Читтаделла онлайн

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