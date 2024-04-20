Тур: 34. Стадион: Марко Друсо.
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
604 Количество передач 330
-
64 Владение мячом, % 36
24
Simone
Davi
27
Куртич
Ясмин
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Luca Piras
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Зюйдтироль
Читтаделла
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.41
|Одогву Рафаэль
|6
|0.18
|Тайт Фабиан
|4
|0.12
|Silvio Merkaj
|4
|0.12
|Emanuele Pecorino
|4
|0.12
|Киерво Риккардо
|2
|0.06
|Мазиелло Андреа
|2
|0.06
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.24
|Вита Алессио
|4
|0.12
|Filippo Pittarello
|4
|0.12
|Кассано Клаудио
|3
|0.09
|Маистрелло Томми
|3
|0.09
|Andrea Magrassi
|3
|0.09
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Stefano Negro
|2
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Francesco Amatucci
|2
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|9
|1
|Simone Davi
|8
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Арригони Томмазо
|6
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|6
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|2
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Зюйдтироль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
16
20
Зюйдтироль
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Читтаделла
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (4)
50% (17)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
23
28
Голы по времени матча
Забито
19
14
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
1
5%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
9
47%
5
36%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90
Забито
21
24
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
10%
6
25%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
1
4%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
5
21%
4
21%
76-90
Забито
40
38
11 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
3
8%
8
21%
1-15
2
5%
7
18%
16-30
6
15%
5
13%
31-45
10
25%
2
5%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
13
33%
12
32%
76-90
Пропущено
41
39
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
7
17%
7
18%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
7
17%
8
21%
46-60
7
17%
7
18%
61-75
10
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1
Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Читтаделла
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
512
710
413
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
512
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2410
1024
1024
529
232
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14