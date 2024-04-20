Тур: 34. Стадион: Никола Чераволо.
Ход матча
32'
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Катанзаро
Кремонезе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|13
|0.38
|Бьяши Томмазо
|10
|0.29
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.26
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.41
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.12
|Коллоколо Микеле
|4
|0.12
|Пикель Шарль
|3
|0.09
|Раванелли Лука
|3
|0.09
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Йонсен Деннис
|2
|0.06
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|12
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Васкес Франко
|7
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Йонсен Деннис
|0
|2
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Кремонезе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
9
4
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
22
19
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Кремонезе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
31
23
Голы по времени матча
Забито
27
21
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
18 Не забивали 21
6
22%
2
10%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
3
11%
6
29%
61-75
4
15%
6
29%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
6
23%
3
20%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90
Забито
23
22
16 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
10
43%
3
14%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
3
13%
4
18%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Забито
50
43
29 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 21
6 Не забивали 7
8
16%
5
12%
1-15
10
20%
8
19%
16-30
11
22%
6
14%
31-45
10
20%
6
14%
46-60
4
8%
8
19%
61-75
7
14%
10
23%
76-90
Пропущено
45
28
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 18
5
11%
3
11%
1-15
9
20%
6
21%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
10
22%
5
18%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
10
22%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Результаты матчей
Катанзаро
Кремонезе
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:2
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
106
512
412
215
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
89
88
215
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
258
1815
1320
627
429
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|34
|20
|7
|7
|54 - 37
|67
|3.
|0:1
|34
|18
|7
|9
|60 - 39
|61
|4.
|0:0
|34
|17
|9
|8
|43 - 28
|60
|5.
|0:0
|34
|16
|8
|10
|53 - 42
|56
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|0:0
|34
|13
|8
|13
|47 - 48
|47
|8.
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|45 - 46
|44
|10.
|0:0
|34
|11
|11
|12
|37 - 40
|44
|11.
|0:0
|34
|11
|10
|13
|40 - 41
|43
|12.
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|34
|7
|15
|12
|33 - 43
|36
|17.
|0:0
|34
|7
|15
|12
|31 - 46
|36
|18.
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|20.
|1:0
|34
|7
|8
|19
|32 - 60
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|0:1
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|11.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|12.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|15 - 16
|20
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|1:0
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|19.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|22 - 14
|34
|3.
|17
|9
|3
|5
|25 - 20
|30
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|6.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|23 - 16
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 23
|20
|13.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|1:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14