Тур: 34. Стадион: Никола Чераволо.
0'
32' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
37' Желтая карточкаПикель Шарль
75' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
79' Желтая карточкаЙонсен Деннис
90'+6
Ход матча
32'
37'
75'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
345 Количество передач 425
-
43 Владение мячом, % 57
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Катанзаро
Кремонезе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|13
|0.38
|Бьяши Томмазо
|10
|0.29
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.26
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.41
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.12
|Коллоколо Микеле
|4
|0.12
|Пикель Шарль
|3
|0.09
|Раванелли Лука
|3
|0.09
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Йонсен Деннис
|2
|0.06
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|12
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Петриччоне Якопо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Васкес Франко
|7
|0
|Пикель Шарль
|7
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Йонсен Деннис
|1
|2
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Кремонезе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
9
4
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
22
19
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Кремонезе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
56% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
31
23
Голы по времени матча
Забито
27
21
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 22
6
22%
2
10%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
3
11%
6
29%
61-75
4
15%
6
29%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
6
23%
3
20%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90
Забито
23
22
16 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
10
43%
3
14%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
3
13%
4
18%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Забито
50
43
29 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 21
7 Не забивали 8
8
16%
5
12%
1-15
10
20%
8
19%
16-30
11
22%
6
14%
31-45
10
20%
6
14%
46-60
4
8%
8
19%
61-75
7
14%
10
23%
76-90
Пропущено
45
28
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 18
5
11%
3
11%
1-15
9
20%
6
21%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
10
22%
5
18%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
10
22%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Результаты матчей
Катанзаро
Кремонезе
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:2
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
107
512
413
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
89
89
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
259
1816
1321
628
430
232
133
133
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14