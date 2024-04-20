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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Катанзаро
0:0
Конец матча
Кремонезе
0'
32' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
37' Желтая карточка
Пикель Шарль
75' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
79' Желтая карточка
Йонсен Деннис
90'+6

Ход матча

13'
 
Лочошвили Лука
Раванелли Лука
32'
 
Бьянкетти Маттео
37'
 
Пикель Шарль
53'
Бьяши Томмазо
Амброзино Джузеппе
 
53'
Гион Андреа
Понтиссо Симоне
 
75'
Петриччоне Якопо
 
76'
 
Буонаюто Кристиан
Васкес Франко
77'
Стоппа Маттео
Петриччоне Якопо
 
77'
Помпетти Марко
Сунас Димитрис
 
77'
 
Гильоне Паоло
Дзанимачча Лука
79'
 
Йонсен Деннис
85'
 
Фалетти Сесар
Йонсен Деннис
85'
 
Кода Массимо
Тсаджут Франк
90'
Бригенти Николо
Вандепутте Яри
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 345 Количество передач 425
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
21
Саро
Джанлука
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
5
Раванелли
Лука
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
71
Йонсен
Деннис
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
74
Тсаджут
Франк
Катанзаро
4-4-2
Кремонезе
3-5-1-1

История личных встреч

Катанзаро
Кремонезе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 13 0.38
Бьяши Томмазо 10 0.29
Вандепутте Яри 9 (1) 0.26
Сунас Димитрис 3 0.09
Верна Лука 3 0.09
Антонини Матиас 3 0.09
Амброзино Джузеппе 2 0.06
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.06
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (3) 0.41
Кастаньетти Микеле 4 0.12
Коллоколо Микеле 4 0.12
Пикель Шарль 3 0.09
Раванелли Лука 3 0.09
Дзанимачча Лука 2 0.06
Гильоне Паоло 2 0.06
Окереке Давид 2 0.06
Йонсен Деннис 2 0.06
Васкес Франко 1 0.03
Серникола Леонардо 1 0.03
Тсаджут Франк 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 12 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Петриччоне Якопо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Васкес Франко 7 0
Пикель Шарль 7 0
Майер Жан 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Кастаньетти Микеле 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Йонсен Деннис 1 2
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Кремонезе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

9
4
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

22
19
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Кремонезе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
56% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

31
23

Голы по времени матча

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 22
6
22%
2
10%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
3
11%
6
29%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
6
23%
3
20%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90

Забито

23
22
16 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
10
43%
3
14%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
3
13%
4
18%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Забито

50
43
29 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 21
7 Не забивали 8
8
16%
5
12%
1-15
10
20%
8
19%
16-30
11
22%
6
14%
31-45
10
20%
6
14%
46-60
4
8%
8
19%
61-75
7
14%
10
23%
76-90

Пропущено

45
28
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 18
5
11%
3
11%
1-15
9
20%
6
21%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
10
22%
5
18%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
10
22%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0

Результаты матчей

Катанзаро
Кремонезе

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:2
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
10
7
1.5
5
12
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
8
9
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
25
9
18
16
1.5
13
21
6
28
2.5
4
30
2
32
3.5
1
33
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 34 19 7 8 62 - 39 64
4.
Кремонезе
 34 17 9 8 43 - 28 60
5.
Катанзаро
 34 16 8 10 53 - 42 56
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 34 11 11 12 45 - 46 44
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 34 6 8 20 32 - 62 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 17 10 4 3 22 - 14 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
5.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
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