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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 28.
Шинник
0:1
Второй тайм: 64'
Динамо Махачкала
0'
0:1
38' Гол
Магомедов Ражаб
45' Желтая карточка

Ход матча

38'
0:1
Магомедов Ражаб
45'
 
45'
Загре Бен Азиз
Гогуа Седрик
 
46'
Самойлов Дмитрий
Яковлев Михаил
 
Прогнозы 124
Шинник 16.1% (20)
X 36.3% (45)
Динамо Махачкала 47.6% (59)
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Шинник
Ничья
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Шинник
Динамо Махачкала

История личных встреч

Шинник
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 9 (1) 0.33
Самойлов Дмитрий 6 (2) 0.22
Алейников Василий 5 (1) 0.19
Рубцов Илья 3 0.11
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.07
Зинков Вячеслав 1 0.04
Котин Никита 1 0.04
Малахов Артём 1 0.04
Соколов Игорь 1 0.04
Сухомлинов Данила 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 8 0.3
Магомедов Ражаб 4 0.15
Касинтура Эгаш 4 0.15
Глушков Никита Сергеевич 3 0.11
Алибеков Муталип 2 0.07
Абдуллахи Квари 2 0.07
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.07
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Сундуков Темиркан 1 0.04

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Алейников Василий 5 0
Гогуа Седрик 3 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Голубев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Котин Никита 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Динамо Махачкала
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
2
Шинник
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

11
17
Шинник
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Динамо Махачкала
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
4
57%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
6
35%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

21
7
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
14%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
6
29%
2
29%
61-75
2
10%
3
43%
76-90

Забито

31
29
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
5
16%
4
14%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
5
16%
6
21%
76-90

Пропущено

35
14
16 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
3
9%
1
7%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
7
20%
4
29%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
8
23%
4
29%
61-75
5
14%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0
Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 Енисей - Шинник 4:1 Шинник - Алания 3:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1
Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0

Результаты матчей

Шинник
Динамо Махачкала

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Шинник
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
6
7
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
10
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
17
9
8
18
1.5
9
17
2
24
2.5
3
23
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 Заявка 27 14 7 6 41 - 21 49
3.
Химки
 Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
4.
Арсенал Тула
 0:0 27 11 12 4 31 - 18 45
5.
Родина Москва
 Заявка 27 12 8 7 42 - 23 44
6.
Тюмень
 Заявка 27 11 7 9 30 - 27 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 27 11 7 9 28 - 25 40
8.
Алания
 0:0 Заявка 27 9 11 7 30 - 34 38
9.
Енисей
 Заявка 27 11 3 13 45 - 38 36
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 27 9 8 10 23 - 25 35
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 7 11 28 - 29 34
12.
Шинник
 0:1 Заявка 27 9 7 11 30 - 37 34
13.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 27 8 10 9 25 - 27 34
14.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 27 7 11 9 26 - 29 32
15.
Сокол
 Заявка 27 7 7 13 23 - 43 28
16.
Ленинградец
 Заявка 27 6 8 13 19 - 35 26
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 27 4 11 12 21 - 36 23
18.
Кубань
 Заявка 27 5 7 15 19 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
2.
Арсенал Тула
 0:0 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
Акрон
 Заявка 14 8 2 4 25 - 11 26
6.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 6 6 1 18 - 9 24
8.
Алания
 0:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
9.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 13 6 4 3 13 - 10 22
11.
Тюмень
 Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
12.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 0:1 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
7.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
8.
Шинник
 0:1 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 0:0 13 3 7 3 14 - 14 16
10.
Алания
 0:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 0:0 Заявка 14 2 7 5 10 - 14 13
13.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 13 2 6 5 9 - 17 12
14.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
15.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
16.
Енисей
 Заявка 13 2 2 9 12 - 20 8
17.
Кубань
 Заявка 13 2 1 10 7 - 27 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 11
Химки Руденко Александр Александрович 10
Енисей Ломакин Александр 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    61'
    Угловой с левого фланга подают хозяева, махачкалинцы выбивают мяч из штрафной, а удар с подбора получается неточным.
  • 59'
    Подает признаки жизни ярославцы после перерыва, есть возможности у хозяев, чтобы в игру вернуться.
  • Угловой
    57'
    Зинков с углового исполняет подачу на ближний угол вратарской, Котин пробивает головой выше перекладины.
  • 56'
    Следом Поляков пытается пробить из-за пределов штрафной - мяч после касания защитника проходит мимо створа.
  • 54'
    Позиционная атака "Шинника" завершается ударом с дальней дистанции - мяч пролетает в отдалении от створа.
  • Угловой
    52'
    Угловой с правого фланга исполнили махачкалинцы, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.
  • Опасный момент
    51'
    Сундуков подает с левого фланга, Кагермазов скидывает мяч вдоль ворот, а Сердеров пробивает под перекладину - Довбня тащит тяжелейший мяч!
  • Штанга
    50'
    Вот наконец-таки момент у "Шинника"! Зинков с радиуса штрафной пробивает после скидки Андреева - штанга спасает ворота Магомедова!
  • Травма, повреждение
    49'
    Сундукову требуется помощь врачей после того, как мяч попал в лицо Темиркану с близкого расстояния.
  • Фол, нарушение
    47'
    Кагермазов жестковато втыкается на фланге в Самойлова, пока без карточек обходится Игорь Низовцев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Дмитрий Самойлов выходит на поле вместо Михаила Яковлева.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Штрафной с правого фланга исполняют гости, Касимов головой скидывает мяч мимо створа.
  • Замена
    45'
    Бен Загре появляется на поле вместо Седрика Гогуа.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет к основному времени первого тайма Игорь Низовцев.
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    • 44'
      Сердеров вроде бы готов продолжать игру, а вот Гогуа уносят с поля на носилках.
    • Травма, повреждение
      43'
      Гогуа и Сердеров столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.
    • Офсайд
      41'
      Ответная атака "Динамо" завершается отмашкой лайнсмена, в офсайде оказался Сердеров.
    • Угловой
      40'
      Угловой с левого фланга подает Зинков, мяч от головы Гогуа отскакивает за пределы штрафной, а удар Валиахметова с подбора получился неточным.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! РАЖАБ МАГОМЕДОВ!
      Зинков, пытаясь прервать поперечную передачу, покатил мяч в штрафную на Магомедова, который оказался перед Довбней и отправил снаряд в ближний угол!
    • 37'
      Позиционная атака "Шинника" завершается подачей с левого фланга - Магомедов удачно играет на выходе.
    • 35'
      3:0 по ударам к этой минуте у нас, 1:0 по попаданиям в створ. Увидим ли мы хоть что-то интересное до перерыва?
    • 33'
      Теперь уже ярославцы получают мяч под свой контроль, но всё происходит в центре поля, ничего опасного в игре по-прежнему нет.
    • 31'
      Первые полчаса у нас позади, пока лидерские амбиции "Динамо" под угрозой, "Шинник" грамотно нейтрализует соперника.
    • 29'
      Никак не удается создать остроту динамовцам, хотя владение мячом всё-таки в пользу гостей.
    • 27'
      Теперь Сундукову достается в борьбе с Валиахметовым на бровке, в этом моменте Игорь Низовцев вообще не зафиксировал фола.
    • Фол, нарушение
      26'
      Котину достается в верховой борьбе с Сердеровым, не сразу поднимается центральный защитник "Шинника".
    • 24'
      Миновали команды экватор первой половины встречи, продолжается у нас тяжелая вязкая борьба.
    • 22'
      Валиахметов забрасывает мяч на правый край штрафной, Малахов в касание исполняет скидку в центр мимо вышедшего из ворот Магомедова, однако защитники Тимура подстраховали.
    • 21'
      В прошлом сезоне в Ярославле команды закончили встречу без забитых мячей, нельзя исключать такого исхода и сегодня.
    • 19'
      Не самые высокие скорости к середине первого тайма, пока реальных голевых моментов соперники не создают.
    • 17'
      Валиахметов после передачи Малахова исполняет кросс в чужую штрафную - Магомедов забирает мяч на выходе.
    • 16'
      Попытку удара с правого края штрафной предпринял Андреев, однако мяч попадает в соперника.
    • 15'
      Подачу с левого фланга исполняет Крачковский, однако Кагермазову не удается добраться до верхового мяча.
    • Угловой
      14'
      После подачи с углового мяч доходит до правого края штрафной, Алибеков падает на газон в борьбе с Яковлевым, однако нарушения там не было.
    • 13'
      Малахов пытается ворваться в штрафную гостей с правого края, однако в борьбе с Касимовым игрок "Шинника" упускает мяч за лицевую.
    • 12'
      Позиционная атака "Динамо" завершается забросом в штрафную с левого края - мяч на выходе забирает Довбня.
    • 10'
      В матче первого круга была зафиксирована ничья - во второй половине Абдуллахи и Самойлов обменялись забитыми мячами.
    • 8'
      Подачу с левого фланга замыкает Андреев, пробивая головой с отскоком от газона - Магомедов спокойно мяч забирает.
    • 7'
      Солнечная погода сегодня в Ярославле, порядка 12 градусов тепла - погода для футбола шикарная. В прошлом матче махачкалинцев было наоборот - ветер и сильный дождь.
    • 6'
      Первая попытка удара сегодня в активе хозяев - Алейников с дальней дистанции в створ ворот не попадает.
    • 4'
      А вот на своем поле "Шинник" не выигрывал с 9 сентября прошлого года, когда был обыгран "Черноморец". Хотя в прошлом сезоне ярославцы львиную долю очков набирали именно на родном стадионе.
    • 3'
      "Шинник" же с выезда по маршруту Тюмень - Химки привез 6 очков, а Александр Довбня в этих играх не пропустил ни разу. Ярославцы отдалились от зоны вылета на 9 очков.
    • 2'
      Напомним, что "Динамо" в прошлом туре разгромило "Нефтехимик" на выезде и вышло на первое место. Правда, в этом туре уже выиграли "Химки", "Акрон" же в лайв-режиме снова первый, переигрывая "Кубань".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги "Шинник" принимает махачкалинское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 124
    Шинник 16.1% (20)
    X 36.3% (45)
    Динамо Махачкала 47.6% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.57
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    5.20
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    2.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шинник 0:1 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Шинник
    16.1% (20)
    Ничья
    36.3% (45)
    Динамо Махачкала
    47.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (82)
    Нет
    28.7% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (39)
    1:2 Динамо Махачкала
    27.4% (34)
    0:1 Динамо Махачкала
    11.3% (14)
    2:1 Шинник
    6.5% (8)
    1:0 Шинник
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    0:2 Динамо Махачкала
    3.2% (4)
    2:0 Шинник
    3.2% (4)
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