Сундуков подает с левого фланга, Кагермазов скидывает мяч вдоль ворот, а Сердеров пробивает под перекладину - Довбня тащит тяжелейший мяч!

Угловой с правого фланга исполнили махачкалинцы, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.

Позиционная атака "Шинника" завершается ударом с дальней дистанции - мяч пролетает в отдалении от створа.

Следом Поляков пытается пробить из-за пределов штрафной - мяч после касания защитника проходит мимо створа.

Зинков с углового исполняет подачу на ближний угол вратарской, Котин пробивает головой выше перекладины.

Подает признаки жизни ярославцы после перерыва, есть возможности у хозяев, чтобы в игру вернуться.

Угловой с левого фланга подают хозяева, махачкалинцы выбивают мяч из штрафной, а удар с подбора получается неточным.

Второй тайм начался! Дмитрий Самойлов выходит на поле вместо Михаила Яковлева.

Кагермазов жестковато втыкается на фланге в Самойлова, пока без карточек обходится Игорь Низовцев.

Сундукову требуется помощь врачей после того, как мяч попал в лицо Темиркану с близкого расстояния.

Вот наконец-таки момент у "Шинника"! Зинков с радиуса штрафной пробивает после скидки Андреева - штанга спасает ворота Магомедова!

3 минуты добавляет к основному времени первого тайма Игорь Низовцев.

Штрафной с правого фланга исполняют гости, Касимов головой скидывает мяч мимо створа.

44' Сердеров вроде бы готов продолжать игру, а вот Гогуа уносят с поля на носилках.

43' Гогуа и Сердеров столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.

41' Ответная атака "Динамо" завершается отмашкой лайнсмена, в офсайде оказался Сердеров.

40' Угловой с левого фланга подает Зинков, мяч от головы Гогуа отскакивает за пределы штрафной, а удар Валиахметова с подбора получился неточным.

38' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! РАЖАБ МАГОМЕДОВ!

Зинков, пытаясь прервать поперечную передачу, покатил мяч в штрафную на Магомедова, который оказался перед Довбней и отправил снаряд в ближний угол!

37' Позиционная атака "Шинника" завершается подачей с левого фланга - Магомедов удачно играет на выходе.

35' 3:0 по ударам к этой минуте у нас, 1:0 по попаданиям в створ. Увидим ли мы хоть что-то интересное до перерыва?

33' Теперь уже ярославцы получают мяч под свой контроль, но всё происходит в центре поля, ничего опасного в игре по-прежнему нет.

31' Первые полчаса у нас позади, пока лидерские амбиции "Динамо" под угрозой, "Шинник" грамотно нейтрализует соперника.