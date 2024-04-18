Тур: 28.
Позже
История личных встреч
Шинник
Динамо Махачкала
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|9 (1)
|0.35
|Самойлов Дмитрий
|6 (2)
|0.23
|Алейников Василий
|5 (1)
|0.19
|Рубцов Илья
|3
|0.12
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0.08
|Зинков Вячеслав
|1
|0.04
|Котин Никита
|1
|0.04
|Малахов Артём
|1
|0.04
|Соколов Игорь
|1
|0.04
|Сухомлинов Данила
|1
|0.04
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|8
|0.31
|Касинтура Эгаш
|4
|0.15
|Магомедов Ражаб
|3
|0.12
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.12
|Алибеков Муталип
|2
|0.08
|Абдуллахи Квари
|2
|0.08
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.08
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Ковачевич Владимир
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Сундуков Темиркан
|1
|0.04
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|4
|1
|Алейников Василий
|5
|0
|Гогуа Седрик
|3
|1
|Самсонов Артём Сергеевич
|4
|0
|Гузь Дмитрий
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Зинков Вячеслав
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
|Загре Бен Азиз
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Динамо Махачкала
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
2
Шинник
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
11
17
Шинник
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Динамо Махачкала
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
4
57%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
6
35%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
21
7
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
14%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
6
29%
2
29%
61-75
2
10%
3
43%
76-90
Забито
31
29
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
5
16%
4
14%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
5
16%
6
21%
76-90
Пропущено
35
14
16 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
3
9%
1
7%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
7
20%
4
29%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
8
23%
4
29%
61-75
5
14%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0
Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 Енисей - Шинник 4:1 Шинник - Алания 3:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1
Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0
Результаты матчей
Шинник
Динамо Махачкала
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Шинник
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
48
67
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
76
410
310
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
179
818
917
224
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|29 - 14
|47
|2.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|35 - 21
|46
|3.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 21
|44
|5.
|26
|11
|11
|4
|31 - 18
|44
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|25 - 25
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|30 - 34
|37
|9.
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|45 - 35
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|23 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|14.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 29
|31
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|19 - 33
|26
|16.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|21 - 43
|25
|17.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 35
|22
|18.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|21 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 9
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|2.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 8
|19
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 6
Прогнозы на матч Шинник - Динамо Махачкала
Исход игры
Шинник
22.7% (10)
Ничья
31.8% (14)
Динамо Махачкала
45.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Динамо Махачкала
27.3% (12)
1:1 Ничья
25% (11)
2:1 Шинник
9.1% (4)
0:1 Динамо Махачкала
6.8% (3)
0:2 Динамо Махачкала
6.8% (3)
2:0 Шинник
6.8% (3)
0:0 Ничья
6.8% (3)
1:0 Шинник
4.5% (2)
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