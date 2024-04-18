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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 28.
Шинник
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 44
Шинник 22.7% (10)
X 31.8% (14)
Динамо Махачкала 45.5% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Динамо Махачкала
2.73
2.95
2.47
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шинник
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 9 (1) 0.35
Самойлов Дмитрий 6 (2) 0.23
Алейников Василий 5 (1) 0.19
Рубцов Илья 3 0.12
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.08
Зинков Вячеслав 1 0.04
Котин Никита 1 0.04
Малахов Артём 1 0.04
Соколов Игорь 1 0.04
Сухомлинов Данила 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 8 0.31
Касинтура Эгаш 4 0.15
Магомедов Ражаб 3 0.12
Глушков Никита Сергеевич 3 0.12
Алибеков Муталип 2 0.08
Абдуллахи Квари 2 0.08
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.08
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Сундуков Темиркан 1 0.04

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Алейников Василий 5 0
Гогуа Седрик 3 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Голубев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Котин Никита 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Динамо Махачкала
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
2
Шинник
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

11
17
Шинник
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Динамо Махачкала
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
4
57%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
6
35%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

21
7
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
14%
1
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
6
29%
2
29%
61-75
2
10%
3
43%
76-90

Забито

31
29
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
5
16%
4
14%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
5
16%
6
21%
76-90

Пропущено

35
14
16 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
3
9%
1
7%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
7
20%
4
29%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
8
23%
4
29%
61-75
5
14%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0
Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 Енисей - Шинник 4:1 Шинник - Алания 3:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1
Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0

Результаты матчей

Шинник
Динамо Махачкала

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Шинник
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
6
7
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
10
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
17
9
8
18
1.5
9
17
2
24
2.5
3
23
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 14 5 7 29 - 14 47
2.
Акрон
 Заявка 26 13 7 6 35 - 21 46
3.
Химки
 Заявка 26 13 6 7 40 - 30 45
4.
Родина Москва
 Заявка 26 12 8 6 41 - 21 44
5.
Арсенал Тула
 26 11 11 4 31 - 18 44
6.
Тюмень
 Заявка 26 11 7 8 30 - 24 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 26 10 7 9 25 - 25 37
8.
Алания
 Заявка 26 9 10 7 30 - 34 37
9.
Енисей
 Заявка 26 11 3 12 45 - 35 36
10.
Торпедо Москва
 Заявка 26 9 7 10 23 - 25 34
11.
Шинник
 Заявка 26 9 7 10 30 - 36 34
12.
КАМАЗ
 Заявка 26 8 9 9 25 - 27 33
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 8 7 11 25 - 29 31
14.
Черноморец Нв
 Заявка 26 7 10 9 26 - 29 31
15.
Ленинградец
 Заявка 26 6 8 12 19 - 33 26
16.
Сокол
 Заявка 26 6 7 13 21 - 43 25
17.
Кубань
 Заявка 26 5 7 14 19 - 35 22
18.
Волгарь
 Заявка 26 4 10 12 21 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
3.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
5.
Родина Москва
 Заявка 13 8 2 3 22 - 9 26
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
2.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 4 4 11 - 8 19
4.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
5.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
6.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
10.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
13.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
15.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
16.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
17.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
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Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
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Енисей Ломакин Александр 9
Химки Руденко Александр Александрович 9
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Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.3% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Шинник 22.7% (10)
    X 31.8% (14)
    Динамо Махачкала 45.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Динамо Махачкала
    2.73
    2.95
    2.47
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    Прогнозы на матч Шинник - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Шинник
    22.7% (10)
    Ничья
    31.8% (14)
    Динамо Махачкала
    45.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Махачкала
    27.3% (12)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    2:1 Шинник
    9.1% (4)
    0:1 Динамо Махачкала
    6.8% (3)
    0:2 Динамо Махачкала
    6.8% (3)
    2:0 Шинник
    6.8% (3)
    0:0 Ничья
    6.8% (3)
    1:0 Шинник
    4.5% (2)
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