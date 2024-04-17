Тур: 28.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Енисей
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
0.79
Среднее время на гол
58
114
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.18
Среднее время на гол
57
76
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
1.56
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
57
93
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|5 (2)
|0.19
|Никитин Кирилл
|4
|0.15
|Кожемякин Олег
|3
|0.12
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.08
|Симонян Артём
|2
|0.08
|Бавин Юрий
|1
|0.04
|Мусалов Магомед
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Корнюшин Даниил
|1
|0.04
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
|Петров Илья
|1 (1)
|0.04
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|9
|0.35
|Окладников Андрей
|7
|0.27
|Савельев Максим
|6
|0.23
|Стежко Виталий
|3
|0.12
|Тихонов Денис
|3
|0.12
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.12
|Масловский Александр
|2
|0.08
|Мазурин Андрей
|2
|0.08
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.08
|Канаплин Александр
|2
|0.08
|Хозин Владимир
|1
|0.04
|Марков Николай
|1
|0.04
|Кичин Валерий
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Орлов Антон
|1
|0.04
|Саадуев Шамиль
|1
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Подберёзкин Вячеслав
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|0
|Бавин Юрий
|4
|0
|Покидышев Николай
|4
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Алиев Саид
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Петров Илья
|2
|0
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|7
|0
|Кичин Валерий
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|5
|0
|Раздорских Никита
|4
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Хозин Владимир
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Енисей
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
СКА-Хабаровск
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Енисей
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
3
31
СКА-Хабаровск
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (14)
35% (9)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
54% (14)
8% (2)
Енисей
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
5
38
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
33%
6
38%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
6
33
0 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
6
18%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
0
0%
4
12%
31-45
2
33%
2
6%
46-60
1
17%
7
21%
61-75
3
50%
6
18%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
Забито
24
46
10 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 16
10 Не забивали 8
3
13%
8
17%
1-15
4
17%
12
26%
16-30
3
13%
5
11%
31-45
5
21%
5
11%
46-60
3
13%
10
22%
61-75
6
25%
6
13%
76-90
Пропущено
30
34
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 22
5
17%
4
12%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
6
20%
10
29%
29%
61-75
3
10%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0
Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4
Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Енисей
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
4
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
76
104
211
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
75
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
188
818
1313
224
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|29 - 14
|47
|2.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|35 - 21
|46
|3.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 21
|44
|5.
|26
|11
|11
|4
|31 - 18
|44
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|25 - 25
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|30 - 34
|37
|9.
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|45 - 35
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|23 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|14.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 29
|31
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|19 - 33
|26
|16.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|21 - 43
|25
|17.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 35
|22
|18.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|21 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 9
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|2.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 8
|19
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 6
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Енисей
Исход игры
СКА-Хабаровск
40% (20)
Ничья
44% (22)
Енисей
16% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (15)
Меньше
68.75% (33)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (20)
2:1 СКА-Хабаровск
22% (11)
1:0 СКА-Хабаровск
12% (6)
0:1 Енисей
8% (4)
1:2 Енисей
6% (3)
2:0 СКА-Хабаровск
4% (2)
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