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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 28.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Енисей
Прогнозы 51
СКА-Хабаровск 41.2% (21)
X 43.1% (22)
Енисей 15.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Енисей
2.41
3.05
2.74
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Енисей

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:3
МПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПЛ
4:3
К
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
0.79

Среднее время на гол

58
114

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.18

Среднее время на гол

57
76

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

1.56
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

57
93

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 5 (2) 0.19
Никитин Кирилл 4 0.15
Кожемякин Олег 3 0.12
Никитин Андрей Владимирович 2 0.08
Симонян Артём 2 0.08
Бавин Юрий 1 0.04
Мусалов Магомед 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Корнюшин Даниил 1 0.04
Гонгапшев Альбек 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Петров Илья 1 (1) 0.04
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 9 0.35
Окладников Андрей 7 0.27
Савельев Максим 6 0.23
Стежко Виталий 3 0.12
Тихонов Денис 3 0.12
Иванов Егор 3 (1) 0.12
Масловский Александр 2 0.08
Мазурин Андрей 2 0.08
Глушков Никита Андреевич 2 0.08
Канаплин Александр 2 0.08
Хозин Владимир 1 0.04
Марков Николай 1 0.04
Кичин Валерий 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Орлов Антон 1 0.04
Саадуев Шамиль 1 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Подберёзкин Вячеслав 5 0
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Бавин Юрий 4 0
Покидышев Николай 4 0
Симонян Артём 3 0
Алиев Саид 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Петров Илья 2 0
Мусалов Магомед 2 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 7 0
Кичин Валерий 5 1
Бардыбахин Вячеслав 5 0
Раздорских Никита 4 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Хозин Владимир 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Енисей
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
СКА-Хабаровск
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Енисей
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

3
31
СКА-Хабаровск
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (14)
35% (9)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
54% (14)
8% (2)
Енисей
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

5
38

Голы по времени матча

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
33%
6
38%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

6
33
0 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
6
18%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
0
0%
4
12%
31-45
2
33%
2
6%
46-60
1
17%
7
21%
61-75
3
50%
6
18%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
5
28%
76-90

Забито

24
46
10 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 16
10 Не забивали 8
3
13%
8
17%
1-15
4
17%
12
26%
16-30
3
13%
5
11%
31-45
5
21%
5
11%
46-60
3
13%
10
22%
61-75
6
25%
6
13%
76-90

Пропущено

30
34
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 22
5
17%
4
12%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
6
20%
10
29%
29%
61-75
3
10%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0
Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4
Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Енисей

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
4
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
10
4
2
11
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
7
5
1
12
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
18
8
8
18
1.5
13
13
2
24
2.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 14 5 7 29 - 14 47
2.
Акрон
 Заявка 26 13 7 6 35 - 21 46
3.
Химки
 Заявка 26 13 6 7 40 - 30 45
4.
Родина Москва
 Заявка 26 12 8 6 41 - 21 44
5.
Арсенал Тула
 26 11 11 4 31 - 18 44
6.
Тюмень
 Заявка 26 11 7 8 30 - 24 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 26 10 7 9 25 - 25 37
8.
Алания
 Заявка 26 9 10 7 30 - 34 37
9.
Енисей
 Заявка 26 11 3 12 45 - 35 36
10.
Торпедо Москва
 Заявка 26 9 7 10 23 - 25 34
11.
Шинник
 Заявка 26 9 7 10 30 - 36 34
12.
КАМАЗ
 Заявка 26 8 9 9 25 - 27 33
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 8 7 11 25 - 29 31
14.
Черноморец Нв
 Заявка 26 7 10 9 26 - 29 31
15.
Ленинградец
 Заявка 26 6 8 12 19 - 33 26
16.
Сокол
 Заявка 26 6 7 13 21 - 43 25
17.
Кубань
 Заявка 26 5 7 14 19 - 35 22
18.
Волгарь
 Заявка 26 4 10 12 21 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
3.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
5.
Родина Москва
 Заявка 13 8 2 3 22 - 9 26
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
2.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 4 4 11 - 8 19
4.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
5.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
6.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
10.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
13.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
15.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
16.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
17.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 11
Енисей Ломакин Александр 9
Химки Руденко Александр Александрович 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 50 минут.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    СКА-Хабаровск 41.2% (21)
    X 43.1% (22)
    Енисей 15.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Енисей
    2.41
    3.05
    2.74
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Енисей

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    40% (20)
    Ничья
    44% (22)
    Енисей
    16% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (15)
    Меньше
    68.75% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (20)
    2:1 СКА-Хабаровск
    22% (11)
    1:0 СКА-Хабаровск
    12% (6)
    0:1 Енисей
    8% (4)
    1:2 Енисей
    6% (3)
    2:0 СКА-Хабаровск
    4% (2)
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