Тур: 25. Стадион: Черноморец.
1:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
1:0
44' ГолБрагару Максим
1:1
47' ГолЛунёв Максим
55' Желтая карточкаАвагимян Артур
1:2
72' ГолBandeira
74' Желтая карточкаЛунёв Максим
75' Желтая карточкаЕрмаков Виталий
90' Желтая карточкаОгиря Владислав
90' Желтая карточкаПо Жан-Морель
90'+24
Ход матча
44'
1:0
47'
55'
72'
1:2
74'
75'
90'
90'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Samson Iyede
-
-
-
-
17 Danylo Golub
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Черноморец Од
Кривбасс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.29
|Авагимян Артур
|4
|0.17
|Кузык Орест
|4
|0.17
|Бойчук Богдан
|3
|0.13
|Путря Илья
|3 (3)
|0.13
|Samson Iyede
|2
|0.08
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.08
|Ермаков Виталий
|2
|0.08
|Бадибанга Зигей
|1
|0.04
|Брагару Максим
|1
|0.04
|Шпорн Йон
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1
|0.04
|Dada Belmonte
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|8
|0.32
|Задерака Максим
|6
|0.24
|Кузык Денис
|4
|0.16
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.12
|Бескоровайный Данил
|3
|0.12
|Лунёв Максим
|3 (1)
|0.12
|Бизимана Джихад
|2
|0.08
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.08
|Понедельник Андрей
|2
|0.08
|Аду Принс
|2
|0.08
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Bandeira
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|4
|2
|Авагимян Артур
|5
|1
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|4
|0
|Брагару Максим
|4
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Огиря Владислав
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Лунёв Максим
|3
|0
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
4
Черноморец Од
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
12
18
Черноморец Од
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Кривбасс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
7%
3
16%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Забито
31
43
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
4
13%
5
12%
1-15
7
23%
3
7%
16-30
4
13%
12
28%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
5
16%
6
14%
61-75
7
23%
10
23%
76-90
Пропущено
37
26
12 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
11%
5
19%
1-15
3
8%
6
23%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
10
27%
2
8%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
9
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Кривбасс
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
66
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
85
210
58
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
223
915
1411
519
718
222
124
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|5
|2
|46 - 19
|53
|2.
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7.
|0:0
|25
|8
|7
|10
|23 - 35
|31
|8.
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|9.
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10.
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|11.
|24
|6
|8
|10
|21 - 29
|26
|12.
|0:0
|24
|5
|11
|8
|16 - 19
|26
|13.
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|14.
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|15.
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16.
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|32 - 16
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|10.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|11.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 7