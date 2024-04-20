  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Черноморец Од
1:2
Конец матча
Кривбасс
0'
30' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
1:0
44' Гол
Брагару Максим
1:1
47' Гол
Лунёв Максим
55' Желтая карточка
Авагимян Артур
1:2
72' Гол
Bandeira
74' Желтая карточка
Лунёв Максим
75' Желтая карточка
Ермаков Виталий
90' Желтая карточка
Огиря Владислав
90' Желтая карточка
По Жан-Морель
90'+24
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
27
Васильев
Александр
Андреевич
18
Альваренга
Фабрисио
45
Брагару
Максим
39
Бадибанга
Зигей
20
Авагимян
Артур
77
Штогрин
Андрей
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
39
Саинтини
Натаниэль
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
9
Созах
Даниэль
78
Кожушко
Олег
Черноморец Од
Кривбасс

История личных встреч

Черноморец Од
Кривбасс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.29
Авагимян Артур 4 0.17
Кузык Орест 4 0.17
Бойчук Богдан 3 0.13
Путря Илья 3 (3) 0.13
Samson Iyede 2 0.08
Васильев Александр Андреевич 2 0.08
Ермаков Виталий 2 0.08
Бадибанга Зигей 1 0.04
Брагару Максим 1 0.04
Шпорн Йон 1 0.04
Guy Hadida 1 0.04
Dada Belmonte 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 8 0.32
Задерака Максим 6 0.24
Кузык Денис 4 0.16
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.12
Бескоровайный Данил 3 0.12
Лунёв Максим 3 (1) 0.12
Бизимана Джихад 2 0.08
Klim Prykhodko 2 (1) 0.08
Понедельник Андрей 2 0.08
Аду Принс 2 0.08
Стецков Тимур 1 0.04
Дибанго Иван 1 0.04
Хомченовский Дмитрий 1 0.04
Дебелко Роман 1 0.04
Bandeira 1 0.04
Созах Даниэль 1 (1) 0.04
По Жан-Морель 1 0.04
Viktor Bliznichenko 1 0.04
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 4 2
Авагимян Артур 5 1
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Васильев Александр Андреевич 4 0
Брагару Максим 4 0
Бойчук Богдан 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Штогрин Андрей 2 0
Огиря Владислав 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 7 0
Бескоровайный Данил 4 1
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Лунёв Максим 3 0
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 3 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
По Жан-Морель 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
4
Черноморец Од
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

12
18
Черноморец Од
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Кривбасс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
7%
3
16%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Забито

31
43
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
4
13%
5
12%
1-15
7
23%
3
7%
16-30
4
13%
12
28%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
5
16%
6
14%
61-75
7
23%
10
23%
76-90

Пропущено

37
26
12 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
11%
5
19%
1-15
3
8%
6
23%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
10
27%
2
8%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
9
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Кривбасс

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
8
5
2
10
2.5
5
8
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
22
3
9
15
1.5
14
11
5
19
2.5
7
18
2
22
3.5
1
24
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
2.
Динамо Киев
 23 16 3 4 54 - 24 51
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 24 12 8 4 34 - 22 44
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 0:0 25 8 7 10 23 - 35 31
8.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
11.
Александрия
 24 6 8 10 21 - 29 26
12.
Колос Ковалёвка
 0:0 24 5 11 8 16 - 19 26
13.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
14.
Верес
 23 4 7 12 21 - 34 19
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 12 4 4 4 8 - 13 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Ворскла
 0:0 13 3 4 6 13 - 23 13
13.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
14.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
4.
Днепр-1
 12 7 4 1 17 - 10 25
5.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 0:0 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 12 2 6 4 8 - 9 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Верес Кухарук Андрей 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Черноморец Од 1:2 Кривбасс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный