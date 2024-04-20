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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 28.
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 23'
Арсенал Тула
0'
11' Желтая карточка
Манелов Ираклий
0:0
12' Не забитый пенальти
Макаров Анатолий

Ход матча

11'
Манелов Ираклий
 
12'
0:0
Макаров Анатолий
Прогнозы 123
Торпедо Москва 36.6% (45)
X 42.3% (52)
Арсенал Тула 21.1% (26)
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Торпедо Москва
Арсенал Тула

История личных встреч

Торпедо Москва
Арсенал Тула

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 5 (1) 0.19
Рейна Йорди 3 (1) 0.11
Горбунов Игорь 2 0.07
Гонгадзе Георгий 2 0.07
Юзепчук Роман 2 0.07
Иваньков Александр II 2 0.07
Лебеденко Игорь 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Калугин Никита 1 0.04
Москвичёв Владимир 1 0.04
Шамкин Даниил 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Червяков Руслан 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.48
Гелоян Ишхан 4 0.15
Ткачёв Сергей 3 0.11
Макаров Анатолий 2 0.07
Большаков Кирилл 2 0.07
Попов Артём 1 0.04
Лёвин Владислав 1 0.04
Барков Дмитрий 1 0.04
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.04
Суханов Артём Романович 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Коротков Александр II 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Енин Иван 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Роганович Боян 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Кокарев Никита 3 1
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Арсенал Тула
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7
Торпедо Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

8
17
Торпедо Москва
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Арсенал Тула
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
27%
5
29%
29%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
36%
2
12%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
25%
76-90

Забито

24
31
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
5
21%
7
23%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
7
29%
29%
3
10%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
5
21%
3
17%
31-45
1
4%
5
28%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0
Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2

Результаты матчей

Торпедо Москва
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
8
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 Заявка 27 14 7 6 41 - 21 49
3.
Химки
 Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
4.
Арсенал Тула
 0:0 27 11 12 4 31 - 18 45
5.
Родина Москва
 Заявка 27 12 8 7 42 - 23 44
6.
Тюмень
 Заявка 27 11 7 9 30 - 27 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 27 11 7 9 28 - 25 40
8.
Алания
 0:0 Заявка 27 9 11 7 30 - 34 38
9.
Енисей
 Заявка 27 11 3 13 45 - 38 36
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 27 9 8 10 23 - 25 35
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 7 11 28 - 29 34
12.
Шинник
 0:1 Заявка 27 9 7 11 30 - 37 34
13.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 27 8 10 9 25 - 27 34
14.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 27 7 11 9 26 - 29 32
15.
Сокол
 Заявка 27 7 7 13 23 - 43 28
16.
Ленинградец
 Заявка 27 6 8 13 19 - 35 26
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 27 4 11 12 21 - 36 23
18.
Кубань
 Заявка 27 5 7 15 19 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
2.
Арсенал Тула
 0:0 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
Акрон
 Заявка 14 8 2 4 25 - 11 26
6.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 6 6 1 18 - 9 24
8.
Алания
 0:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
9.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 13 6 4 3 13 - 10 22
11.
Тюмень
 Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
12.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 0:1 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
7.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
8.
Шинник
 0:1 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 0:0 13 3 7 3 14 - 14 16
10.
Алания
 0:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 0:0 Заявка 14 2 7 5 10 - 14 13
13.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 13 2 6 5 9 - 17 12
14.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
15.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
16.
Енисей
 Заявка 13 2 2 9 12 - 20 8
17.
Кубань
 Заявка 13 2 1 10 7 - 27 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 11
Химки Руденко Александр Александрович 10
Енисей Ломакин Александр 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Диагональный пас исполнял Полоз в штрафную на ход Стефановичу, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • 22'
    Прорывался на скорости по флангу Ткачёв, но напоролся на Бородина, который в чистом подкате вынес сферу подальше от ворот.
  • 21'
    Отдавал пас тонко в штрафную соперника Москвичёв на ход Стефановичу, но того опередил на выходе Кокарев и забрал мяч в свои руки.
  • 20'
    Стефанович мог убегать на ворота соперника после заброса от Чурича, но проиграл он скоростную борьбу за мяч Суханову.
  • 19'
    Поперечным пасом Ткачёв вывел на удар Баркова, но тот в одно касание с ходу пробил рядом с ближней штангой.
  • 18'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Макаров после прохода сольного, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 17'
    Разыграли штрафной удар гости, после чего Зуев навесил на дальнюю штангу, но здесь махнул мимо мяча головой Кайнов.
  • 16'
    На чужой половине поля Зуев получил по ногам от Манелова в подкате. Так и до удаление может доиграться защитника "Торпедо".
  • 15'
    Оторвался от опеки защитника на скорости Макаров и отдал поперек на Ткачёва, но тому пробить Манелов помешал в подкате.
  • 14'
    С угла поля навесил в центр штрафной Ткачёв, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше от ворот Иваньков.
  • Не забитый пенальти
    13'
    Нет гола. На силу пробивал по воротам низом в левый от себя угол Макаров, но Бабурин вытянулся в струну и отбил мяч в сторону.
  • Желтая карточка
    12'
    Еще и желтую карточку показал арбитр Манелову за фол в прошлом эпизоде, вот такое двойное наказание нарушителю. 
  • Пенальти!
    11'
    Забросил Кайнов в штрафную на ход Баркову, но того снес в подкате прямой ногой Манелов. Судья назначил пенальти!
  • 9'
    В центре поля получил по ногам Кайнов в борьбе против Чурича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
  • 8'
    Вакулич прорывался по флангу в контратаку и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
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    • 7'
      Тонко отдавал пас в штрафную Полох на ход Шамкину, но того корпусом грамотно от мяча оттеснил Большаков.
    • 6'
      Горбунов пробил по воротам из пределов штрафной после подачи от Стефановича, но мяч полетел выше перекладины.
    • 5'
      Диагональ исполнял Лёвин в штрафную на Баркова, но мяч оказался точно в руках вышедшего из ворот Бабурина.
    • 4'
      Мог убегать на ворота соперника Барков после заброса от Кайнова, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • 3'
      Убегал по флангу на скорости Зуев и подал в штрафную, но никто из партнеров до мяча не дотянулся.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе желто-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на очередной поединок игроков дня Первой лиги России, в котором встретятся "Торпедо" и "Арсенал". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Арсенал Тула.
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    Прогнозы 123
    Торпедо Москва 36.6% (45)
    X 42.3% (52)
    Арсенал Тула 21.1% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.65
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    2.93
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Торпедо Москва
    36.3% (45)
    Ничья
    41.9% (52)
    Арсенал Тула
    21.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.17% (42)
    Меньше
    62.83% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (40)
    2:1 Торпедо Москва
    16.9% (21)
    1:0 Торпедо Москва
    12.9% (16)
    1:2 Арсенал Тула
    12.1% (15)
    0:1 Арсенал Тула
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:0 Торпедо Москва
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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