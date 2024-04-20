Разыграли штрафной удар гости, после чего Зуев навесил на дальнюю штангу, но здесь махнул мимо мяча головой Кайнов.

С дальней дистанции пробивал по воротам Макаров после прохода сольного, но мяч оказался в руках голкипера.

Поперечным пасом Ткачёв вывел на удар Баркова, но тот в одно касание с ходу пробил рядом с ближней штангой.

Стефанович мог убегать на ворота соперника после заброса от Чурича, но проиграл он скоростную борьбу за мяч Суханову.

Отдавал пас тонко в штрафную соперника Москвичёв на ход Стефановичу, но того опередил на выходе Кокарев и забрал мяч в свои руки.

Прорывался на скорости по флангу Ткачёв, но напоролся на Бородина, который в чистом подкате вынес сферу подальше от ворот.

Диагональный пас исполнял Полоз в штрафную на ход Стефановичу, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

16' На чужой половине поля Зуев получил по ногам от Манелова в подкате. Так и до удаление может доиграться защитника "Торпедо".

15' Оторвался от опеки защитника на скорости Макаров и отдал поперек на Ткачёва, но тому пробить Манелов помешал в подкате.

14' С угла поля навесил в центр штрафной Ткачёв, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше от ворот Иваньков.

13' Нет гола. На силу пробивал по воротам низом в левый от себя угол Макаров, но Бабурин вытянулся в струну и отбил мяч в сторону.

12' Еще и желтую карточку показал арбитр Манелову за фол в прошлом эпизоде, вот такое двойное наказание нарушителю.

11' Забросил Кайнов в штрафную на ход Баркову, но того снес в подкате прямой ногой Манелов. Судья назначил пенальти!

9' В центре поля получил по ногам Кайнов в борьбе против Чурича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".