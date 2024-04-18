Тур: 28.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Арсенал Тула
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|5 (1)
|0.19
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.12
|Горбунов Игорь
|2
|0.08
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.08
|Юзепчук Роман
|2
|0.08
|Иваньков Александр II
|2
|0.08
|Лебеденко Игорь
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Калугин Никита
|1
|0.04
|Москвичёв Владимир
|1
|0.04
|Шамкин Даниил
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Червяков Руслан
|1
|0.04
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13 (4)
|0.5
|Гелоян Ишхан
|4
|0.15
|Ткачёв Сергей
|3
|0.12
|Макаров Анатолий
|2
|0.08
|Большаков Кирилл
|2
|0.08
|Попов Артём
|1
|0.04
|Лёвин Владислав
|1
|0.04
|Барков Дмитрий
|1
|0.04
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.04
|Суханов Артём Романович
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Коротков Александр II
|1
|0.04
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Арсенал Тула
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
7
Торпедо Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
8
17
Торпедо Москва
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Арсенал Тула
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
27%
5
29%
29%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
36%
2
12%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
25%
76-90
Забито
24
31
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
5
21%
7
23%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
7
29%
29%
3
10%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
4
22%
16-30
5
21%
3
17%
31-45
1
4%
5
28%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0
Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2
Результаты матчей
Торпедо Москва
Арсенал Тула
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
95
48
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
93
311
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
188
719
1016
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|29 - 14
|47
|2.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|35 - 21
|46
|3.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 21
|44
|5.
|26
|11
|11
|4
|31 - 18
|44
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|25 - 25
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|30 - 34
|37
|9.
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|45 - 35
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|23 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|14.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 29
|31
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|19 - 33
|26
|16.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|21 - 43
|25
|17.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 35
|22
|18.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|21 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 9
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|2.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 8
|19
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 6
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Торпедо Москва
47.7% (21)
Ничья
36.4% (16)
Арсенал Тула
15.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (12)
2:1 Торпедо Москва
22.7% (10)
1:0 Торпедо Москва
13.6% (6)
1:2 Арсенал Тула
9.1% (4)
2:0 Торпедо Москва
4.5% (2)
0:0 Ничья
4.5% (2)
2:2 Ничья
4.5% (2)
0:1 Арсенал Тула
4.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!