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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 28.
Акрон
 
Позже
Кубань
Прогнозы 50
Акрон 86% (43)
X 4% (2)
Кубань 10% (5)
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Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Кубань
1.45
3.85
6.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Акрон
Кубань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
180

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.27
Килин Антон 5 0.19
Понсе Андрес 4 0.15
Савичев Константин 3 (1) 0.12
Чудин Иван 2 0.08
Глушков Никита Андреевич 2 0.08
Данилин Кирилл 2 0.08
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Галкин Владислав 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Барт Руслан 1 0.04
Палиенко Максим 1 (1) 0.04
Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 0.15
Левин Гаррик 4 0.15
Абдоков Нури 3 (1) 0.12
Мосейчук Илья 2 0.08
Байрыев Азат 1 0.04
Чуперка Валерий 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Шарипов Альберт 1 0.04
Рейхмен Богдан 1 0.04
Кенфак Оливье 1 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Анджелкович Неманья 5 0
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Макаров Сергей 2 1
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Данилкин Егор 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Бокоев Марат 1 0
Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаттахов Ленар 4 1
Темников Иван 5 0
Безденежных Игорь 5 0
Таказов Сослан 4 0
Левин Гаррик 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Осипов Евгений 2 0
Лаук Максим 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мусаев Леон 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Абдоков Нури 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Веденеев Максим 2 0
Кенфак Оливье 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Жилов Ислам 1 0
Грузнов Илья 1 0

Результаты матчей

Акрон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Кубань
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Кубань
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

16
10
Акрон
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Кубань
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

19
7
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
2
11%
2
29%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
6
32%
2
29%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
4
36%
2
10%
1-15
3
27%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
4
19%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
10%
4
29%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

35
19
20 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
3
9%
4
21%
1-15
6
17%
2
11%
16-30
11
31%
2
11%
31-45
5
14%
4
21%
46-60
4
11%
4
21%
61-75
6
17%
3
16%
76-90

Пропущено

21
35
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 21
5
24%
6
17%
1-15
5
24%
8
23%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
4
19%
5
14%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
4
19%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0
Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0
Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1

Результаты матчей

Акрон
Кубань

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Акрон
Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
3
11
3
10
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
7
3
10
1.5
1
11
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
4
22
5
21
2.5
1
25
2
24
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 14 5 7 29 - 14 47
2.
Акрон
 Заявка 26 13 7 6 35 - 21 46
3.
Химки
 Заявка 26 13 6 7 40 - 30 45
4.
Родина Москва
 Заявка 26 12 8 6 41 - 21 44
5.
Арсенал Тула
 26 11 11 4 31 - 18 44
6.
Тюмень
 Заявка 26 11 7 8 30 - 24 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 26 10 7 9 25 - 25 37
8.
Алания
 Заявка 26 9 10 7 30 - 34 37
9.
Енисей
 Заявка 26 11 3 12 45 - 35 36
10.
Торпедо Москва
 Заявка 26 9 7 10 23 - 25 34
11.
Шинник
 Заявка 26 9 7 10 30 - 36 34
12.
КАМАЗ
 Заявка 26 8 9 9 25 - 27 33
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 8 7 11 25 - 29 31
14.
Черноморец Нв
 Заявка 26 7 10 9 26 - 29 31
15.
Ленинградец
 Заявка 26 6 8 12 19 - 33 26
16.
Сокол
 Заявка 26 6 7 13 21 - 43 25
17.
Кубань
 Заявка 26 5 7 14 19 - 35 22
18.
Волгарь
 Заявка 26 4 10 12 21 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
3.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
5.
Родина Москва
 Заявка 13 8 2 3 22 - 9 26
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
2.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 4 4 11 - 8 19
4.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
5.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
6.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
10.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
13.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
15.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
16.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
17.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 11
Енисей Ломакин Александр 9
Химки Руденко Александр Александрович 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 59 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 28% пользователей.
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    • Прогнозы 50
    Акрон 86% (43)
    X 4% (2)
    Кубань 10% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Кубань
    1.45
    3.85
    6.30
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    Прогнозы на матч Акрон - Кубань

    Исход игры
    Акрон
    86% (43)
    Ничья
    4% (2)
    Кубань
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.58% (19)
    Меньше
    60.42% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (18)
    Нет
    62.5% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Акрон
    28% (14)
    2:1 Акрон
    26% (13)
    2:0 Акрон
    24% (12)
    1:2 Кубань
    6% (3)
    1:1 Ничья
    4% (2)
    3:0 Акрон
    4% (2)
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