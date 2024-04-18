Тур: 28.
История личных встреч
Акрон
Кубань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
180
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.27
|Килин Антон
|5
|0.19
|Понсе Андрес
|4
|0.15
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.12
|Чудин Иван
|2
|0.08
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.08
|Данилин Кирилл
|2
|0.08
|Песегов Евгений
|1
|0.04
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|Азаров Владимир
|1
|0.04
|Хубаев Давид
|1
|0.04
|Галоян Артур
|1
|0.04
|Галкин Владислав
|1
|0.04
|Бокоев Марат
|1
|0.04
|Анджелкович Неманья
|1
|0.04
|Барт Руслан
|1
|0.04
|Палиенко Максим
|1 (1)
|0.04
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4
|0.15
|Левин Гаррик
|4
|0.15
|Абдоков Нури
|3 (1)
|0.12
|Мосейчук Илья
|2
|0.08
|Байрыев Азат
|1
|0.04
|Чуперка Валерий
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Шарипов Альберт
|1
|0.04
|Рейхмен Богдан
|1
|0.04
|Кенфак Оливье
|1
|0.04
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Анджелкович Неманья
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Макаров Сергей
|2
|1
|Понсе Андрес
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаттахов Ленар
|4
|1
|Темников Иван
|5
|0
|Безденежных Игорь
|5
|0
|Таказов Сослан
|4
|0
|Левин Гаррик
|4
|0
|Байрыев Азат
|3
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|1
|Осипов Евгений
|2
|0
|Лаук Максим
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Мусаев Леон
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Веденеев Максим
|2
|0
|Кенфак Оливье
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Кубань
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
3
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Кубань
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
16
10
Акрон
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Кубань
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
19
7
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
2
11%
2
29%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
6
32%
2
29%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
4
36%
2
10%
1-15
3
27%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
4
19%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
10%
4
29%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Забито
35
19
20 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
3
9%
4
21%
1-15
6
17%
2
11%
16-30
11
31%
2
11%
31-45
5
14%
4
21%
46-60
4
11%
4
21%
61-75
6
17%
3
16%
76-90
Пропущено
21
35
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 21
5
24%
6
17%
1-15
5
24%
8
23%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
4
19%
5
14%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
4
19%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0
Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0
Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1
Результаты матчей
Акрон
Кубань
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Акрон
Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
67
311
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
57
310
111
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1412
917
422
521
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|29 - 14
|47
|2.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|35 - 21
|46
|3.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 21
|44
|5.
|26
|11
|11
|4
|31 - 18
|44
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|30 - 24
|40
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|25 - 25
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|30 - 34
|37
|9.
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|45 - 35
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|23 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 27
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|14.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 29
|31
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|19 - 33
|26
|16.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|21 - 43
|25
|17.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|19 - 35
|22
|18.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|21 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 9
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|2.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 8
|19
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 6
Прогнозы на матч Акрон - Кубань
Исход игры
Акрон
86% (43)
Ничья
4% (2)
Кубань
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (19)
Меньше
60.42% (29)
Обе команды забьют
Да
37.5% (18)
Нет
62.5% (30)
Популярный счёт
1:0 Акрон
28% (14)
2:1 Акрон
26% (13)
2:0 Акрон
24% (12)
1:2 Кубань
6% (3)
1:1 Ничья
4% (2)
3:0 Акрон
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!