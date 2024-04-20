Тур: 25. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМилько Вадим
0:1
53' ГолБезбородько Денис
56' Желтая карточкаЧелядин Артём
56' Желтая карточкаЧерноморец Александр
59' Желтая карточкаЕмец Владислав
0:2
87' ГолVladyslav Veleten
90'+4
Ход матча
7'
53'
0:1
56'
59'
87'
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Якубу НаджибЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
-
-
57 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
67 Ilhor Dorosh
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Ворскла
Колос Ковалёвка
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|6 (2)
|0.24
|Юрченко Владлен
|3
|0.12
|Мякушко Сергей
|2
|0.08
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.08
|Родригес Фелипе II
|2
|0.08
|Челядин Артём
|2
|0.08
|Нестеренко Иван
|2
|0.08
|Бацула Андрей
|1
|0.04
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|Ковталюк Николай
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.13
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.08
|Лучкевич Валерий
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Vladyslav Veleten
|2
|0.08
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.04
|Бурда Никита
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Салабай Антон
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Паулаускас Гитис
|1
|0.04
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|9
|0
|Крупский Илья
|5
|1
|Tiago Santana
|6
|0
|Хрипчук Даниил
|1
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Черноморец Александр
|5
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Мякушко Сергей
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Салабай Антон
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Милько Вадим
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
4
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
8
8
Ворскла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Колос Ковалёвка
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
Пропущено
24
10
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
29%
29%
5
50%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
2
8%
1
6%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90
Пропущено
36
20
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
5
14%
3
15%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
8
22%
1
5%
31-45
7
19%
3
15%
46-60
2
6%
4
20%
61-75
8
22%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0
Результаты матчей
Ворскла
Колос Ковалёвка
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
57
49
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1212
718
618
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Ворскла
|Челядин Артём
|9