  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Ворскла
0:2
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
7' Желтая карточка
Милько Вадим
0:1
53' Гол
Безбородько Денис
56' Желтая карточка
Челядин Артём
56' Желтая карточка
Черноморец Александр
59' Желтая карточка
Емец Владислав
0:2
87' Гол
Vladyslav Veleten
90'+4
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
44
Хрипчук
Даниил
25
Якубу
Наджиб
30
Нестеренко
Иван
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
38
Челядин
Артём
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
23
Фесюн
Кирилл
29
Емец
Владислав
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
7
Демченко
Александр
10
Ореховский
Павел
70
Топалов
Дмитрий
22
Безбородько
Денис
Ворскла
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Ворскла
Колос Ковалёвка

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 6 (2) 0.24
Юрченко Владлен 3 0.12
Мякушко Сергей 2 0.08
Скляр Александр 2 (2) 0.08
Родригес Фелипе II 2 0.08
Челядин Артём 2 0.08
Нестеренко Иван 2 0.08
Бацула Андрей 1 0.04
Корниенко Виктор 1 0.04
Ковталюк Николай 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.13
Милько Вадим 2 (1) 0.08
Лучкевич Валерий 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Vladyslav Veleten 2 0.08
Ореховский Павел 1 (1) 0.04
Бурда Никита 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Салабай Антон 1 0.04
Рангел 1 0.04
Паулаускас Гитис 1 0.04
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 9 0
Крупский Илья 5 1
Tiago Santana 6 0
Хрипчук Даниил 1 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Taras Galas 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Черноморец Александр 5 0
Золотов Николай 3 1
Мякушко Сергей 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Рангел 3 0
Емец Владислав 3 0
Салабай Антон 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Цуриков Андрей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Безбородько Денис 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
4
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

8
8
Ворскла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Колос Ковалёвка
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90

Пропущено

24
10
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
29%
29%
5
50%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
2
8%
1
6%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90

Пропущено

36
20
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
5
14%
3
15%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
8
22%
1
5%
31-45
7
19%
3
15%
46-60
2
6%
4
20%
61-75
8
22%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0

Результаты матчей

Ворскла
Колос Ковалёвка

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
7
4
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
12
12
7
18
1.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
2.
Динамо Киев
 23 16 3 4 54 - 24 51
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 24 12 8 4 34 - 22 44
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
8.
Черноморец Од
 24 9 2 13 34 - 34 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
12.
Александрия
 24 6 8 10 21 - 29 26
13.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
14.
Верес
 23 4 7 12 21 - 34 19
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 12 4 4 4 8 - 13 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
2.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
4.
Днепр-1
 12 7 4 1 17 - 10 25
5.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Ворскла Челядин Артём 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Милько Вадим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ворскла 0:2 Колос Ковалёвка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный