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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Каса Пия
1:2
Конец матча
Порту
0'
0:1
31' Гол
Галено Вандерсон
1:1
37' Гол
Морейра Нуну
1:2
56' Гол
Нико Гонсалес
58' Желтая карточка
Нето Анжело
66' Желтая карточка
Золотич Нермин
78' Желтая карточка
Ларрасабаль Гаиска
90' Желтая карточка
Венделл Боргес
90'+8

Ход матча

31'
0:1
Галено Вандерсон
(Пепе VI)
37'
Морейра Нуну
(Тчамба Дуплекс)
1:1
46'
 
Ромариу
Мариу Жоау
56'
1:2
Нико Гонсалес
(Тареми Мехди)
58'
Нето Анжело
 
66'
Золотич Нермин
 
74'
Кастро Пабло
Золотич Нермин
 
74'
Жушту Самуэл
Нето Анжело
 
78'
Ларрасабаль Гаиска
 
82'
Ламейраш Рубен
Морейра Нуну
 
83'
Лакксимикант Андре
Кардозо Фелиппе
 
85'
 
Лодер Дэнни
Тареми Мехди
86'
 
Боржеш Гонсалу
Консейсау Франсишку
86'
Нейва Кристиан
Сома Юки
 
90'
 
Груйич Марко
Варела Алан
90'
 
Венделл Боргес
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Каса Пия 0.9% (1)
X 3.4% (4)
Порту 95.7% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
21
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
7
Морейра
Нуну
30
Кардозо
Фелиппе
11
Сома
Юки
14
Рамош
Клаудиу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
Каса Пия
3-4-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Порту

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.27
Кардозо Фелиппе 5 0.17
Кастро Пабло 3 0.1
Сома Юки 3 0.1
Ларрасабаль Гаиска 2 0.07
Андраде Фернандо 2 (1) 0.07
Нето Анжело 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бриту Рафаэл 0 0
Лело Леонардо 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Тчамба Дуплекс 0 0
Лакксимикант Андре 0 0
Бени 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 11 (2) 0.37
Галено Вандерсон 8 (1) 0.27
Консейсау Франсишку 4 0.13
Венделл Боргес 4 0.13
Тареми Мехди 4 (1) 0.13
Мартинес Антонио III 4 0.13
Пепе VI 3 0.1
Варела Алан 2 0.07
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Мариу Жоау III 2 0.07
Нико Гонсалес 2 0.07
Маркано Иван 2 0.07
Кардозу Фабиу 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Зе Педро 1 0.03
Хайме Иван 1 0.03
Занузи Зайду 1 0.03
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 11 0
Бени 6 1
Кастро Пабло 5 1
Тчамба Дуплекс 4 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Золотич Нермин 3 0
Варела Фернанду 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Морейра Нуну 2 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 9 1
Венделл Боргес 8 1
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Варела Алан 7 0
Карму Давид 5 1
Эванилсон 5 1
Пепе VI 4 1
Мариу Жоау III 5 0
Галено Вандерсон 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Порту
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
4
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Порту
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

21
30
Каса Пия
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Порту
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

26
34

Голы по времени матча

Забито

7
24
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
14%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
14%
6
25%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
2
29%
2
8%
61-75
1
14%
6
25%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
5
36%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
9%
7
22%
1-15
5
22%
2
6%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
3
13%
7
22%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
7
30%
9
28%
76-90

Пропущено

27
9
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
19%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
4
15%
4
44%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
7
26%
2
22%
76-90

Забито

30
56
13 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
3
10%
10
18%
1-15
5
17%
5
9%
16-30
5
17%
9
16%
31-45
5
17%
11
20%
46-60
4
13%
6
11%
61-75
8
27%
15
27%
76-90

Пропущено

43
23
18 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
6
14%
3
13%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
7
16%
5
22%
31-45
6
14%
5
22%
46-60
9
21%
3
13%
61-75
10
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1
Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1

Результаты матчей

Каса Пия
Порту

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
9
6
4
11
2.5
3
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
25
5
6
24
1.5
18
12
4
26
2.5
7
23
2
28
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 30 26 2 2 85 - 27 80
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 30 19 5 6 63 - 41 62
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 30 17 6 7 45 - 30 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 30 5 8 17 30 - 62 23
18.
Визела
 Заявка 30 4 9 17 29 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 15 15 0 0 49 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
17.
Каса Пия
 Заявка 15 2 5 8 7 - 16 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 15 7 4 4 17 - 15 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Фамаликан Кадис Хондер 15
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Нето Анжело 11
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Мариу Жоау III уходит с поля и его заменяет Ромариу
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Морейра Нуну забивает с правой ноги!
    • 37'
      Тчамба Дуплекс сделал результативную передачу.
    • 31'
      Пепе VI сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту легко посылает мяч в пустые ворота правой! Галено Вандерсон легко с этим справился!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Каса Пия 0.9% (1)
    X 3.4% (4)
    Порту 95.7% (111)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каса Пия 1:2 Порту

    Исход игры
    Каса Пия
    0.9% (1)
    Ничья
    3.4% (4)
    Порту
    95.7% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.71% (46)
    Меньше
    59.29% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    37.17% (42)
    Нет
    62.83% (71)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    36.2% (42)
    1:2 Порту
    25.9% (30)
    0:1 Порту
    18.1% (21)
    1:3 Порту
    6% (7)
    0:3 Порту
    6% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
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