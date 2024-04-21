Тур: 30. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Оливейра Мануэл
0'
0:1
31' ГолГалено Вандерсон
1:1
37' ГолМорейра Нуну
1:2
56' ГолНико Гонсалес
58' Желтая карточкаНето Анжело
66' Желтая карточкаЗолотич Нермин
78' Желтая карточкаЛаррасабаль Гаиска
90' Желтая карточкаВенделл Боргес
90'+8
Ход матча
31'
0:1
37'
1:1
46'
56'
1:2
58'
66'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сома
Юки
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
50 Wendel Silva
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Каса Пия
Порту
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.27
|Кардозо Фелиппе
|5
|0.17
|Кастро Пабло
|3
|0.1
|Сома Юки
|3
|0.1
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.07
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.07
|Нето Анжело
|1
|0.03
|Диас Тиаго
|1
|0.03
|Жушту Самуэл
|1
|0.03
|Золотич Нермин
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.03
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Тчамба Дуплекс
|0
|0
|Лакксимикант Андре
|0
|0
|Бени
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|11 (2)
|0.37
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.27
|Консейсау Франсишку
|4
|0.13
|Венделл Боргес
|4
|0.13
|Тареми Мехди
|4 (1)
|0.13
|Мартинес Антонио III
|4
|0.13
|Пепе VI
|3
|0.1
|Варела Алан
|2
|0.07
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|2
|0.07
|Нико Гонсалес
|2
|0.07
|Маркано Иван
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|1
|0.03
|Лодер Дэнни
|1
|0.03
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|Зе Педро
|1
|0.03
|Хайме Иван
|1
|0.03
|Занузи Зайду
|1
|0.03
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|11
|0
|Бени
|6
|1
|Кастро Пабло
|5
|1
|Тчамба Дуплекс
|4
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Золотич Нермин
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Венделл Боргес
|8
|1
|Пепе Кеплер
|4
|2
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Варела Алан
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Эванилсон
|5
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Мариу Жоау III
|5
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Порту
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
4
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Порту
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
21
30
Каса Пия
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Порту
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
26
34
Голы по времени матча
Забито
7
24
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
14%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
14%
6
25%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
2
29%
2
8%
61-75
1
14%
6
25%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
5
36%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Забито
23
32
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
9%
7
22%
1-15
5
22%
2
6%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
3
13%
7
22%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
7
30%
9
28%
76-90
Пропущено
27
9
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
19%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
4
15%
4
44%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
7
26%
2
22%
76-90
Забито
30
56
13 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
3
10%
10
18%
1-15
5
17%
5
9%
16-30
5
17%
9
16%
31-45
5
17%
11
20%
46-60
4
13%
6
11%
61-75
8
27%
15
27%
76-90
Пропущено
43
23
18 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
6
14%
3
13%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
7
16%
5
22%
31-45
6
14%
5
22%
46-60
9
21%
3
13%
61-75
10
23%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1
Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1
Результаты матчей
Каса Пия
Порту
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
132
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
96
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
255
624
1812
426
723
228
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|30
|26
|2
|2
|85 - 27
|80
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|5.
|0:1 Заявка
|30
|17
|6
|7
|45 - 30
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 62
|23
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|15
|0
|0
|49 - 11
|45
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|7 - 16
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Нето Анжело
|11
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 1:2 Порту
Исход игры
Каса Пия
0.9% (1)
Ничья
3.4% (4)
Порту
95.7% (111)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
37.17% (42)
Нет
62.83% (71)
Популярный счёт
0:2 Порту
36.2% (42)
1:2 Порту
25.9% (30)
0:1 Порту
18.1% (21)
1:3 Порту
6% (7)
0:3 Порту
6% (7)
1:1 Ничья
3.4% (4)
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