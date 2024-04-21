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  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Шавиш
1:0
Перерыв
Эшторил
0'
2' Желтая карточка
Карраса Моура
1:0
33' Гол
Коррея Жоау

Ход матча

2'
Карраса Моура
 
19'
 
Пина Вагнер
Араужу Тьягу
33'
Коррея Жоау
1:0
Прогнозы 114
Шавиш 25.4% (29)
X 52.6% (60)
Эшторил 21.9% (25)
Все прогнозы
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Шавиш
Ничья
Эшторил
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Все Коэффициенты
1
Ногейра
Хуго
27
Карраса
Моура
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
28
Нвакали
Келечи
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
77
Коррея
Жоау
31
Карне
Марсело
23
Алвару
Педру
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
7
Виниций
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
91
Тавареш
Эриберту
Шавиш
4-3-3
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Шавиш
Эшторил

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 14 (5) 0.47
Коррея Жоау 3 0.1
Алвес Даниэль 2 0.07
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Виктор Пауло 1 0.03
Круз Сандру 1 0.03
Соуза Бернардо 1 0.03
Рибейру Рубен 1 0.03
Витория Стивен 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Пинью Педро 1 0.03
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Гимарайнш Рикарду 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.3
Кассиано Диас 7 (1) 0.23
Гомес Родриго II 5 0.17
Маркеш Жоао 5 0.17
Гитан Рафик 5 0.17
Холсгров Джордан 2 0.07
Араужу Тьягу 2 0.07
Тавареш Эриберту 2 0.07
Парра Рауль 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Виниций 1 0.03
Карлос Жоао III 1 0.03
Витал Бернардо 1 0.03
Фернандеш Матеуш 1 0.03
Волней 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Фернандеш Вашку 5 0
Коррея Жоау 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Карраса Моура 3 1
Гуззу Рафаэл 4 0
Родригеш Бруну 4 0
Пий Джуниор 4 0
Морену Жоау 2 1
Нвакали Келечи 3 0
Эссугу Дариу 3 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Морим Эдер 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Абасс Исса 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Фернандеш Матеуш 6 0
Алвару Педру 5 0
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Карне Марсело 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Бассо Жоау 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Виниций 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Шавиш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Эшторил
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
21
Шавиш
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Эшторил
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

6
19
Шавиш
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Эшторил
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

29
15

Упущенные победы

17
40

Голы по времени матча

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
5%
3
14%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
7
32%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
6%
4
13%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
6
19%
7
23%
31-45
7
23%
8
27%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Забито

8
24
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
23 Не забивали 16
1
13%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
25%
6
25%
46-60
2
25%
6
25%
61-75
2
25%
5
21%
76-90

Пропущено

30
17
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
7
23%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
6
20%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
3
10%
3
18%
76-90

Забито

27
46
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 15
12 Не забивали 4
2
7%
7
15%
1-15
6
22%
4
9%
16-30
2
7%
2
4%
31-45
6
22%
10
22%
46-60
4
15%
11
24%
61-75
7
26%
12
26%
76-90

Пропущено

61
47
32 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
9
15%
7
15%
1-15
11
18%
6
13%
16-30
12
20%
11
23%
31-45
11
18%
9
19%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
10
16%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Эшторил
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0
Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0

Результаты матчей

Шавиш
Эшторил

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
16 раз 55%
0
4 раза 14%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
5
10
1
13
2.5
3
12
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
2
2
13
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
25
4
8
21
1.5
9
20
1
28
2.5
6
23
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Брага
 Заявка 30 19 5 6 63 - 41 62
4.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 30 8 11 11 31 - 37 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 30 8 6 16 33 - 62 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эшторил
 0:1 Заявка 30 8 5 17 43 - 51 29
16.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
17.
Шавиш
 1:0 Заявка 30 6 7 17 29 - 60 25
18.
Визела
 Заявка 30 4 9 17 29 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 0:1 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 0:1 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Шавиш
 1:0 Заявка 15 4 3 8 20 - 31 15
16.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 15 5 1 9 17 - 35 16
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 1:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 0:1 Заявка 15 1 4 10 19 - 34 7
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 14
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Коррея Жоау забивает ударом с левой ноги!
  • 19'
    Араужу Тьягу получил легкую травму, и его заменил Пина Вагнер.
  • 2'
    Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 114
Шавиш 25.4% (29)
X 52.6% (60)
Эшторил 21.9% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Эшторил
3.00
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3.80
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7.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шавиш 1:0 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Шавиш 1:0 Эшторил

Исход игры
Шавиш
25.4% (29)
Ничья
52.6% (60)
Эшторил
21.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
20.35% (23)
Меньше
79.65% (90)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (54)
1:0 Шавиш
16.7% (19)
1:2 Эшторил
11.4% (13)
0:1 Эшторил
8.8% (10)
2:1 Шавиш
6.1% (7)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Шавиш
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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