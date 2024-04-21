Тур: 30. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Алмейда Нуно
0'
2' Желтая карточкаКарраса Моура
1:0
33' ГолКоррея Жоау
1:1
58' ГолБассо Жоау
62' Желтая карточкаАлвару Педру
1:2
71' ГолГарсия Фабрисиу
90' Красная карточкаКарне Марсело
90' Красная карточкаАлвару Педру
2:2
90' ГолМорим Эдер
90'+21
Ход матча
33'
1:0
58'
1:1
62'
71'
1:2
90'
90'
90'
2:2
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
77
Коррея
Жоау
23
Алвару
Педру
13
Бассо
Жоау
7
Виниций
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Пина ВагнерЗащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шавиш
Эшторил
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|14 (5)
|0.47
|Коррея Жоау
|3
|0.1
|Алвес Даниэль
|2
|0.07
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Виктор Пауло
|1
|0.03
|Круз Сандру
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|1
|0.03
|Рибейру Рубен
|1
|0.03
|Витория Стивен
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Морим Эдер
|1
|0.03
|Пинью Педро
|1
|0.03
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.3
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.23
|Гомес Родриго II
|5
|0.17
|Маркеш Жоао
|5
|0.17
|Гитан Рафик
|5
|0.17
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Араужу Тьягу
|2
|0.07
|Тавареш Эриберту
|2
|0.07
|Парра Рауль
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Бассо Жоау
|1
|0.03
|Виниций
|1
|0.03
|Карлос Жоао III
|1
|0.03
|Витал Бернардо
|1
|0.03
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.03
|Гарсия Фабрисиу
|1
|0.03
|Волней
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Карраса Моура
|3
|1
|Гуззу Рафаэл
|4
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Пий Джуниор
|4
|0
|Морену Жоау
|2
|1
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Эссугу Дариу
|3
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Алвару Педру
|6
|1
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Фернандеш Матеуш
|6
|0
|Карне Марсело
|3
|1
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Бассо Жоау
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Виниций
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Эшторил
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
13
23
Шавиш
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Эшторил
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
6
19
Шавиш
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Эшторил
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
29
15
Упущенные победы
19
42
Голы по времени матча
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
5%
3
13%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
33
32
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
6%
4
13%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
6
18%
8
25%
31-45
8
24%
8
25%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
6
19%
76-90
Забито
8
24
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
1
13%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
25%
6
25%
46-60
2
25%
6
25%
61-75
2
25%
5
21%
76-90
Пропущено
30
17
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
7
23%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
6
20%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
3
10%
3
18%
76-90
Забито
29
48
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 35
7 Забивали первыми 15
12 Не забивали 4
2
7%
7
15%
1-15
6
21%
4
8%
16-30
3
10%
2
4%
31-45
6
21%
11
23%
46-60
4
14%
12
25%
61-75
8
28%
12
25%
76-90
Пропущено
63
49
32 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 21
9
14%
7
14%
1-15
11
17%
6
12%
16-30
12
19%
12
24%
31-45
12
19%
9
18%
46-60
9
14%
6
12%
61-75
10
16%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Эшторил
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0
Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0
Результаты матчей
Шавиш
Эшторил
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
4
1 раз 3%
1
16 раз 53%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
78
510
114
312
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
132
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
264
921
1020
129
624
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|4.
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|53 - 23
|60
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|0:0 Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 41
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 62
|23
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|6 - 14
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Шавиш 2:2 Эшторил
Исход игры
Шавиш
25.4% (29)
Ничья
52.6% (60)
Эшторил
21.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
20.35% (23)
Меньше
79.65% (90)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (54)
1:0 Шавиш
16.7% (19)
1:2 Эшторил
11.4% (13)
0:1 Эшторил
8.8% (10)
2:1 Шавиш
6.1% (7)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Шавиш
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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