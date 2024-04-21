  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Спортинг Л
0:0
Первый тайм: 23'
Витория Гимарайнш
0'
Прогнозы 116
Спортинг Л 97.4% (113)
X 2.6% (3)
Витория Гимарайнш 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Витория Гимарайнш
10.00
7.40
Реклама, betcity.ru
5.90
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
3
Сент-Жюст
Йерри
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катамо
Джени
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
14
Варела
Бруну
4
Рибейро
Томас
24
Боревкович
Тони
6
Силва
Ману
2
Мигель
Магальяеш
21
Андре
Андре
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
72
Фрейтас
Афонсо
22
Буцке
Адриан
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Спортинг Л
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Л
Витория Гимарайнш

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
13.6%
4.6%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ТМК
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМС
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

2.33
1.55

Среднее время на гол

38
58

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.6

Среднее время на гол

78
150

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

1.66
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 22 (4) 0.73
Паулинью Жуан 12 0.4
Педру Гонсалвеш 10 0.33
Тринкан Франсишку 8 0.27
Катамо Джени 5 0.17
Сантуш Нуну II 4 0.13
Эдвардс Маркус 4 0.13
Коатес Себастьян 4 0.13
Юлманд Мортен 3 0.1
Браганса Даниэл 3 0.1
Морита Хидемаса 2 0.07
Диоманде Усман 2 0.07
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 11 0.37
Силва Андре III 10 0.33
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.23
Силва Тьягу 5 (4) 0.17
Сантуш Нуну III 1 0.03
Гашпар Бруну 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Оливейра Нелсон 1 0.03
Фернандеш Жорже 1 0.03
Рибейро Томас 1 0.03
Хэндель Томаш 1 0.03
Да Луз Нелсон 1 0.03
Силва Ману 1 0.03
Сафира Алиссон 1 (1) 0.03
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 10 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 5 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Рибейро Томас 7 0
Андре Андре 6 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Гашпар Бруну 5 0
Фернандеш Жорже 5 0
Силва Ману 5 0
Силва Жота 5 0
Сантуш Нуну III 3 1
Оливейра Нелсон 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Андре III 3 0
Фрейтас Афонсо 3 0
Боревкович Тони 1 1
Варела Бруну 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Витория Гимарайнш
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

0
4
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Витория Гимарайнш
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

32
26
Спортинг Л
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Витория Гимарайнш
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
31% (9)
55% (16)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

32
30

Голы по времени матча

Забито

46
17
20 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 18
8
17%
4
24%
1-15
6
13%
5
29%
29%
16-30
6
13%
3
18%
31-45
7
15%
0
0%
46-60
8
17%
1
6%
61-75
11
24%
4
24%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
5
38%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Забито

35
27
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
5
14%
2
7%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
9
26%
6
22%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
3
9%
8
30%
30%
61-75
7
20%
7
26%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Забито

81
44
40 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 23
24 Забивали первыми 17
0 Не забивали 5
13
16%
6
14%
1-15
12
15%
6
14%
16-30
15
19%
9
20%
31-45
12
15%
3
7%
46-60
11
14%
9
20%
61-75
18
22%
11
25%
76-90

Пропущено

30
30
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
3
10%
5
17%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
8
27%
7
23%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Витория Гимарайнш

Точный счет

3:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
3
9 раз 31%
1
4 раза 14%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
1.5
Больше Меньше
8
7
9
5
2.5
4
11
4
10
3.5
1
14
4
10
4.5
1
14
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
5
9
6
9
2.5
2
12
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
1.5
Больше Меньше
13
16
15
14
2.5
6
23
6
23
3.5
1
28
5
24
4.5
1
28
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 30 25 3 2 84 - 27 78
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 30 19 5 6 63 - 41 62
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 30 17 7 6 45 - 29 58
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 30 5 8 17 30 - 62 23
18.
Визела
 Заявка 30 4 9 17 29 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 15 14 1 0 48 - 11 43
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
17.
Каса Пия
 Заявка 15 2 5 8 7 - 16 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 15 7 5 3 17 - 14 26
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Фамаликан Кадис Хондер 15
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Нето Анжело 11
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 116
Спортинг Л 97.4% (113)
X 2.6% (3)
Витория Гимарайнш 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Витория Гимарайнш
10.00
7.40
Реклама, betcity.ru
5.90
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спортинг Л 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Спортинг Л
97.4% (113)
Ничья
2.6% (3)
Витория Гимарайнш
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
52.21% (59)
Нет
47.79% (54)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
36.2% (42)
2:0 Спортинг Л
34.5% (40)
3:1 Спортинг Л
9.5% (11)
1:0 Спортинг Л
6% (7)
3:0 Спортинг Л
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
4:0 Спортинг Л
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спортинг Л
Витория Гимарайнш
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный