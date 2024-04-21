Тур: 30. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Перейра Клаудиу
3:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолПедру Гонсалвеш
2:0
45' ГолДьёкереш Виктор
3:0
49' ГолДьёкереш Виктор
69' Желтая карточкаТринкан Франсишку
90' Желтая карточкаОливейра Нелсон
90'+4
Ход матча
30'
1:0
45'
49'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катамо
Джени
14
Варела
Бруну
21
Андре
Андре
10
Силва
Тьягу
22
Буцке
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Силва ЖотаПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
-
52 Alberto Baio
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спортинг Л
Витория Гимарайнш
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
13.6%
4.6%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
51.4%
37.1%
11.5%
18 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
2.33
1.55
Среднее время на гол
38
58
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.6
Среднее время на гол
78
150
Всего голов
58
40
Голов в среднем за матч
1.66
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|24 (4)
|0.8
|Паулинью Жуан
|12
|0.4
|Педру Гонсалвеш
|11
|0.37
|Тринкан Франсишку
|8
|0.27
|Катамо Джени
|5
|0.17
|Сантуш Нуну II
|4
|0.13
|Эдвардс Маркус
|4
|0.13
|Коатес Себастьян
|4
|0.13
|Юлманд Мортен
|3
|0.1
|Браганса Даниэл
|3
|0.1
|Морита Хидемаса
|2
|0.07
|Диоманде Усман
|2
|0.07
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|11
|0.37
|Силва Андре III
|10
|0.33
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.23
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.17
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Гашпар Бруну
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|1
|0.03
|Фернандеш Жорже
|1
|0.03
|Рибейро Томас
|1
|0.03
|Хэндель Томаш
|1
|0.03
|Да Луз Нелсон
|1
|0.03
|Силва Ману
|1
|0.03
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.03
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|10
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|6
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|5
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|7
|0
|Рибейро Томас
|7
|0
|Андре Андре
|6
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Оливейра Нелсон
|5
|0
|Гашпар Бруну
|5
|0
|Фернандеш Жорже
|5
|0
|Силва Ману
|5
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Сантуш Нуну III
|3
|1
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Фрейтас Афонсо
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Варела Бруну
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Витория Гимарайнш
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
0
4
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Витория Гимарайнш
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
32
26
Спортинг Л
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Витория Гимарайнш
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
30% (9)
57% (17)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
32
30
Голы по времени матча
Забито
49
17
22 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 9
15 Не забивали 19
8
16%
4
24%
1-15
7
14%
5
29%
29%
16-30
7
14%
3
18%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
8
16%
1
6%
61-75
11
22%
4
24%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
5
38%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Забито
35
27
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
5
14%
2
7%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
9
26%
6
22%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
3
9%
8
30%
30%
61-75
7
20%
7
26%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Забито
84
44
42 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 23
25 Забивали первыми 17
0 Не забивали 6
13
15%
6
14%
1-15
13
15%
6
14%
16-30
16
19%
9
20%
31-45
13
15%
3
7%
46-60
11
13%
9
20%
61-75
18
21%
11
25%
76-90
Пропущено
30
33
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
3
10%
5
15%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
8
27%
8
24%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
6
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Витория Гимарайнш
Точный счет
3:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
3
10 раз 33%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
105
411
411
114
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
510
69
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
1317
1614
624
624
129
525
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 62
|23
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|7 - 16
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Нето Анжело
|11
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Спортинг Л
97.4% (113)
Ничья
2.6% (3)
Витория Гимарайнш
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
52.21% (59)
Нет
47.79% (54)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
36.2% (42)
2:0 Спортинг Л
34.5% (40)
3:1 Спортинг Л
9.5% (11)
1:0 Спортинг Л
6% (7)
3:0 Спортинг Л
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
4:0 Спортинг Л
1.7% (2)
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