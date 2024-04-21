Тур: 30. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Годиньо Луис
0:1
Перерыв
0'
5' Желтая карточкаКарлинос
0:1
7' ГолАлемао
34' Красная карточкаДе Хас Юстин
45' Желтая карточкаЭнрике Педро
0:1
45' Не забитый пенальтиКадис Хондер
Ход матча
5'
34'
45'
45'
0:1
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
27
Гуга
43
Алемао
11
Карлинос
25
Нонока
77
Варела
Хелио
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Портимоненсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Среднее время на гол
126
105
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
105
78
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|13 (3)
|0.43
|Шикинью
|5
|0.17
|Са Гуштаву
|2
|0.07
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.07
|Фонсека Тео
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|1
|0.03
|Винисиос Маркос
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Де Хас Юстин
|1
|0.03
|Аранда Оскар
|1
|0.03
|Данхо Флориан
|1
|0.03
|Родригеш Афонсу
|1
|0.03
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Соареш Филипе
|0
|0
|Топич Мирко
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|7 (3)
|0.23
|Варела Хелио
|5
|0.17
|Каррильо Рони
|4
|0.13
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.1
|Джаспер Силвестер
|2
|0.07
|Релвас Филипе
|2
|0.07
|Алемао
|2
|0.07
|Денер Клементе
|1
|0.03
|Гуга
|1
|0.03
|Перейра Илдеберту
|1
|0.03
|Формига Игор
|1
|0.03
|Фукуи Тайчи
|1
|0.03
|Tamble Monteiro
|1
|0.03
|Кассама Мидана
|1
|0.03
|Кампос Луан
|1
|0.03
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|8
|1
|Кадис Хондер
|8
|1
|Юссуф Зейду
|8
|1
|Риччели
|5
|2
|Сантос Натан
|7
|0
|Де Хас Юстин
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Моура Франсишку
|6
|0
|Топич Мирко
|6
|0
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Михай Энеа
|5
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Родригес Хосе Луис
|2
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлинос
|10
|0
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|8
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Кошта Гонсалу
|4
|1
|Гуга
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Формига Игор
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Портимоненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
5
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Портимоненсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
10
20
Упущенные победы
15
9
Фамаликан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Портимоненсе
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
24
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
13%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
7
37%
76-90
Пропущено
17
32
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
24%
3
9%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
2
12%
1
3%
31-45
2
12%
11
34%
46-60
3
18%
3
9%
61-75
4
24%
10
31%
76-90
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
4
24%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
3
18%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90
Забито
33
36
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
6
18%
6
17%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
9
27%
7
19%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
4
12%
10
28%
76-90
Пропущено
34
58
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
15%
8
14%
1-15
2
6%
8
14%
16-30
7
21%
4
7%
31-45
3
9%
17
29%
29%
46-60
8
24%
6
10%
61-75
9
26%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2
Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Результаты матчей
Фамаликан
Портимоненсе
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
410
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
77
69
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1910
1019
821
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|0:1 Заявка
|30
|8
|11
|11
|31 - 37
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|1:0 Заявка
|30
|8
|6
|16
|33 - 62
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|43 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|17.
|1:0 Заявка
|30
|6
|7
|17
|29 - 60
|25
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|0:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|16.
|1:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|1:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 35
|16
|10.
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|0:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 34
|7
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|14
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Портимоненсе
Исход игры
Фамаликан
78.9% (90)
Ничья
18.4% (21)
Портимоненсе
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Фамаликан
36% (41)
1:0 Фамаликан
31.6% (36)
1:1 Ничья
16.7% (19)
2:0 Фамаликан
7% (8)
3:1 Фамаликан
2.6% (3)
1:2 Портимоненсе
2.6% (3)
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