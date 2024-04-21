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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Фамаликан
0:1
Перерыв
Портимоненсе
0'
5' Желтая карточка
Карлинос
0:1
7' Гол
Алемао
34' Красная карточка
Де Хас Юстин
45' Желтая карточка
Энрике Педро
0:1
45' Не забитый пенальти
Кадис Хондер

Ход матча

5'
 
Карлинос
7'
0:1
Алемао
(Карлинос)
28'
 
Кошта Гонсалу
Кассама Мидана
34'
Де Хас Юстин
 
45'
 
Энрике Педро
45'
Кадис Хондер
0:1
Прогнозы 114
Фамаликан 78.9% (90)
X 18.4% (21)
Портимоненсе 2.6% (3)
Все прогнозы
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Фамаликан
Ничья
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Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
77
Винисиос
Маркос
29
Кадис
Хондер
32
Накамура
Косукэ
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
8
Фукуи
Тайчи
11
Карлинос
25
Нонока
85
Кассама
Мидана
9
Tamble
Monteiro
77
Варела
Хелио
Фамаликан
4-2-3-1
Портимоненсе
4-3-3

История личных встреч

Фамаликан
Портимоненсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:3
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:3

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
0.86

Среднее время на гол

126
105

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
78

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 13 (3) 0.43
Шикинью 5 0.17
Са Гуштаву 2 0.07
Отавио Эдмилсон 2 0.07
Фонсека Тео 2 0.07
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Соареш Филипе 0 0
Топич Мирко 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 7 (3) 0.23
Варела Хелио 5 0.17
Каррильо Рони 4 0.13
Энрике Педро VI 3 (1) 0.1
Джаспер Силвестер 2 0.07
Релвас Филипе 2 0.07
Алемао 2 0.07
Денер Клементе 1 0.03
Гуга 1 0.03
Перейра Илдеберту 1 0.03
Формига Игор 1 0.03
Фукуи Тайчи 1 0.03
Tamble Monteiro 1 0.03
Кассама Мидана 1 0.03
Кампос Луан 1 0.03
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 8 1
Кадис Хондер 8 1
Юссуф Зейду 8 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 7 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Михай Энеа 5 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Родригес Хосе Луис 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 10 0
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 8 1
Алемао 7 0
Нонока 7 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Формига Игор 3 0
Каррильо Рони 1 1
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Портимоненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
5
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Портимоненсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

10
20

Упущенные победы

15
9
Фамаликан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Портимоненсе
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
24

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
13%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
7
37%
76-90

Пропущено

17
32
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
24%
3
9%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
2
12%
1
3%
31-45
2
12%
11
34%
46-60
3
18%
3
9%
61-75
4
24%
10
31%
76-90

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
4
24%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
3
18%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Забито

33
36
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
6
18%
6
17%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
9
27%
7
19%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
4
12%
10
28%
76-90

Пропущено

34
58
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
15%
8
14%
1-15
2
6%
8
14%
16-30
7
21%
4
7%
31-45
3
9%
17
29%
29%
46-60
8
24%
6
10%
61-75
9
26%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2
Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1

Результаты матчей

Фамаликан
Портимоненсе

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
3
12
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
10
10
19
1.5
8
21
2
27
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Брага
 Заявка 30 19 5 6 63 - 41 62
4.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 30 8 11 11 31 - 37 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 30 8 6 16 33 - 62 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эшторил
 0:1 Заявка 30 8 5 17 43 - 51 29
16.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
17.
Шавиш
 1:0 Заявка 30 6 7 17 29 - 60 25
18.
Визела
 Заявка 30 4 9 17 29 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 0:1 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 0:1 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Шавиш
 1:0 Заявка 15 4 3 8 20 - 31 15
16.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 15 5 1 9 17 - 35 16
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 1:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 0:1 Заявка 15 1 4 10 19 - 34 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 14
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
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  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 54'
    Неудачный пенальти! - Кадис Хондер подходит к мячу, чтобы выполнить пенальти, но ему не удается хорошо пробить.
  • 54'
    Энрике Педро VI получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Джастин Де Хаас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 28'
    Кассама Мидана получил травму и заменен. Кошта Гонсалу выходит на поле.
  • 7'
    Карлинос сделал результативную передачу.
  • 7'
    ГОООООЛ - Алемао Портимоненсе забивает ударом головой
  • 5'
    Карлинос получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 114
Фамаликан 78.9% (90)
X 18.4% (21)
Портимоненсе 2.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Портимоненсе
7.50
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4.10
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5.80
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Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Портимоненсе

Исход игры
Фамаликан
78.9% (90)
Ничья
18.4% (21)
Портимоненсе
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Фамаликан
36% (41)
1:0 Фамаликан
31.6% (36)
1:1 Ничья
16.7% (19)
2:0 Фамаликан
7% (8)
3:1 Фамаликан
2.6% (3)
1:2 Портимоненсе
2.6% (3)
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