Попытку удара с правого края штрафной предпринял Галоян, однако мяч попадает в защитника "Ленинградца".

Понсе с левого угла вратарской наносит мощный удар в ближний угол, но Карабашев в очередной раз спасает свои ворота, отбивая мяч грудью!

Савичев подает от лицевой линии, Эльдарушев скидывает мяч вдоль ворот, но дальше были только защитники "Ленинградца".

12:2 по ударам к этой минуте, 4:0 по попаданиям в створ. Держится из последних сил "Ленинградец" во много благодаря усилиям своего вратаря.

12:0 по угловым, ничего опасного подача Галояна с правого фланга не принесла.

Требует публика на "Кристалле" гол, однако пока "Акрон" поклонников порадовать не может. Видимо, всё залетело в ворота "Кубани" в минувшую субботу.

Да, количественно усиливает атакующую группу Заур Тедеев, два центрфорварда теперь на поле у "Акрона".

Попытка удара Чудина с подбора с линии штрафной оказывается заблокированной, причем мяч угодил в Понсе.

Удар Глушкова с левого края штрафной оказывается блокирован, затем простреливает в центр Димоски - гости обстановку разряжают.

Выбрались в атаку гостей, проникающий пас Горелишвили на Жиронкина не прошел, а затем удар Яковлева с левого края штрафной был заблокирован.

Сергей Макаров и Владислав Галкин выходят на поле вместо Ивана Чудина и Кирилла Данилина.

Савичев добирается до штрафной с правого края, но подача Константина оказывается прерванной.

Угловой с левого фланга исполняет Галоян, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес. А вот дальше "Акрон" зарабатывает опасный штрафной - Данилину досталось по ногам метрах в 23 от ворот левее створа.

Данилин со штрафного исполняет подачу на дальний угол вратарской, Данилкин пробивает головой, однако перекладина спасает ворота гостей!

Да, куда острее заиграл "Акрон" после перерыва, теперь уже можно говорить о везении для "Ленинградца".

Глушков отмечается обводящим ударом с линии штрафной, мяч Карабашев парирует, а защитники выбивают на угловой.

Еще одна позиционная атака хозяев завершается острой подачей Савичева с правого фланга, однако никого на дальней штанге не нашлось.

Заброс в переднюю линию на Понсе получается удобным для защитника, Беляев был на мяче первым и опередил венесуэльца, вынудив того сфолить.

В прошлом туре на этом отрезке матча "Акрон" забил трижды подряд в ворота "Кубани", но сегодня будет куда тяжелее.

Андрей Хитяев выходит на поле вместо Никиты Розманова, а Виталий Жиронкин меняет Сергея Ильина.

Хозяева грузят мяч в штрафную с левого края в направлении Понсе, у которого не получается акцентированный удар головой.

Абу-Саид Эльдарушев и Марат Бокоев появляются на поле вместо Максима Палиенко и Немальи Анджелковича.

В перерыве никаких изменений не произошло, доверяют оба тренерских штаба своим стартовым составам.

Удается "Акрону" найти пути к воротам гостей, однако Понсе, расстреливавший ворота Карабашева, был в момент передачи в положении "вне игры".

И еще одна атака хозяев завершается отмашкой лайнсмена, теперь в офсайде оказался Данилин.

Штрафной в центральной зоне заработали гости, однако заброс от Горелишвили получился не самым опасным.

Анджелкович после навеса с углового пробивает головой с ближней штанги - мяч проходит рядом со штангой!

В первом тайме "Акрон" владел мячом 70 процентов игрового времени, после перерыва картина вообще не собирается меняться.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

43' Только сейчас гости совершили первый фол, Горелишвили на чужой половине не дал развернуться сопернику.

41' Данилин исполняет проникающий пас в штрафную на Понсе, тот долго подбирал ногу и в итоге забыл пробить, мяч достался Карабашеву!

39' Интересно, что по фолам счёт у нас 2:0, гости не нарушили правила ни разу. Для Первой лиги история совершенно нетипичная.

38' Данилин оказывается в офсайде на правом фланге атаки, внимательно свою работу выполняет лайнсмен.

37' Глушков эффектно обыграл двоих соперников и покатил в центр на Палиенко, которому встретиться с мячом не удалось.

36' Справляется "Ленинградец" с угловым, вторым темпом Понсе после навеса с правого фланга скинул мяч к линии вратарской, Анджелкович ткнул мяч в створ, но Карабашев спас свои ворота!

35' Глушков с левого края штрафной остро простреливает во вратарскую в направлении Понсе, однако Беляев в подкате выбил мяч на угловой.

34' Редкая атака гостевой команды завершается подачей на дальнюю штангу, где Волков спокойно мяч забирает.

33' Никуда не спешит Карабашев, когда мяч оказывается у него, ничья "Ленинградец" сегодня явно устраивает, хотя в борьбе за выживание она не особо поможет.

32' В прошлом моменте чуть раньше была возможность пробить у Глушкова, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Ленинградца".

31' Галоян завершает атаку "Акрона" ударом с левого края штрафной - мяч прошел мимо дальнего угла.

29' Позиционная атака "Акрона" завершается подачей Савичева с правого фланга - Карабашев спокойно забирает мяч.

27' По-прежнему всё довольно академично в этом первом тайме в исполнении "Акрона", плотно обороняется "Ленинградец".

25' Вертикальный заброс в чужую штрафную площадь исполняют хозяева поля, однако мяч становится легкой добычей Карабашева.

24' Хорошая атака удается "Ленинградцу", Розманов после навеса с фланга пробивал головой с угла вратарской, но снаряд парировал Волков.

22' Добираются команды до экватора первой половины встречи, совсем нет моментов у ворот Карабашева, пока единственным светлым пятном выглядит дриблинг Данилина.

20' В прошлом туре "Ленинградец" в игре с "Соколом" владел мячом 65 процентов игрового времени, но проиграл. Сегодня аналогичные цифры в пользу "Акрона".

19' Впрочем, пока из территориального преимущества "Акрон" никакой выгоды извлечь не может, "Ленинградец" держит оборону уверенно.

17' Матч первого круга завершился ничейным исходом, причем "Акрон" спасся в компенсированное время благодаря голу Хубаева. Сегодня такой результат будет восприниматься как сенсация.

15' Угловой на левом фланге хозяева разыграли, но домашняя заготовка от тольяттинцев не сработала.

14' Данилин накручивает на правом фланге нескольких соперников, в итоге дело заканчивается угловым ударом.

12' Теперь Галоян напрямую исполняет подачу на ближнюю штангу, однако "Ленинградец" справляется с угрозой.

11' Первый угловой в матче хозяева разыграли, последовала подача на ближнюю штангу, а мяч от игрока "Ленинградца" уходит за лицевую.

10' Напомним, что "Ленинградец" весной до сих пор без побед, после поражения от "Сокола" в прошлом туре Сергей Кирьяков был отправлен в отставку, спасать команду из Ленобласти призван Максим Астафьев.

8' Устанавливает "Акрон" преимущество по территории, стараются хозяева поля играть первым номером.

6' Вообще "Акрон" после поражения в стартовом весеннем туре одержал четыре победы при двух ничьих, на втором месте в одном очке от "Динамо" находится команда Заура Тедеева.

5' Выпад хозяев по правому флангу завершается отмашкой лайнсмена - Данилин оказался в офсайде.

4' Напомним, что "Акрон" в воскресенье отметил свой шестой день рождения, а накануне тольяттинцы одержали самую крупную победу в истории - 6:0 над "Кубанью".

3' Понсе после навеса с правого фланга сыграл головой на опережение, однако в створ венесуэлец не попал.

2' Штрафной ближе к левому флангу заработали гости, но с подачей Ильина оборона "Акрона" справляется.