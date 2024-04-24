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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 29.
Акрон
0:0
Второй тайм: 88'
Ленинградец
0'

Ход матча

65'
 
Жиронкин Виталий
Ильин Сергей
65'
 
Хитяев Андрей
Розманов Никита
68'
Эльдарушев Абу-Саид
Палиенко Максим
 
68'
Бокоев Марат
Анджелкович Неманья
 
75'
 
Воронцов Илья
Суханов Эдуард
76'
Макаров Сергей
Чудин Иван
 
76'
Галкин Владислав
Данилин Кирилл
 
Прогнозы 118
Акрон 96.6% (114)
X 2.5% (3)
Ленинградец 0.8% (1)
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Ленинградец
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Акрон
Ленинградец

История личных встреч

Акрон
Ленинградец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.25
Понсе Андрес 6 0.21
Килин Антон 5 0.18
Данилин Кирилл 3 0.11
Савичев Константин 3 (1) 0.11
Чудин Иван 2 0.07
Галкин Владислав 2 0.07
Глушков Никита Андреевич 2 0.07
Палиенко Максим 2 (1) 0.07
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Барт Руслан 1 0.04
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 4 (3) 0.14
Бачинский Максим 3 0.11
Яковлев Андрей 2 0.07
Жиронкин Виталий 2 0.07
Розманов Никита 2 0.07
Горелишвили Михаил 1 0.04
Микушин Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 5 0
Анджелкович Неманья 5 0
Макаров Сергей 3 1
Данилин Кирилл 4 0
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Данилкин Егор 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Бокоев Марат 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 6 0
Маркин Михаил 4 0
Колесниченко Кирилл 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 4 0
Шепелев Владислав 4 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0

Результаты матчей

Акрон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ленинградец
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
3
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ленинградец
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

16
6
Акрон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Ленинградец
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (4)
74% (20)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
9%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
6
25%
4
36%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
4
33%
2
12%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
1
6%
3
43%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
30%
4
21%
76-90

Забито

40
18
20 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 15
3
8%
3
17%
1-15
6
15%
1
6%
16-30
11
28%
3
17%
31-45
6
15%
2
11%
46-60
7
18%
4
22%
61-75
7
18%
5
28%
76-90

Пропущено

22
36
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 19
5
23%
5
14%
1-15
6
27%
6
17%
16-30
1
5%
1
3%
31-45
4
18%
8
22%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
4
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1
Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0
Ленинградец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0
Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0

Результаты матчей

Акрон
Ленинградец

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
11 раз 41%
3
2 раза 7%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Акрон
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
7
7
1.5
1
12
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
2
12
2
11
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
14
13
10
17
1.5
3
24
6
21
2.5
2
25
3
24
3.5
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 0:0 Заявка 28 14 8 6 41 - 21 50
3.
Химки
 0:0 Заявка 28 14 7 7 42 - 31 49
4.
Арсенал Тула
 27 11 12 4 32 - 19 45
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Нефтехимик
 1:1 Заявка 28 11 8 9 29 - 26 41
8.
Алания
 Заявка 28 10 10 8 34 - 36 40
9.
Енисей
 2:0 Заявка 28 12 3 13 47 - 38 39
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 10 7 11 30 - 30 37
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 28 9 10 9 26 - 27 37
12.
Торпедо Москва
 Заявка 28 9 9 10 25 - 27 36
13.
Шинник
 1:1 Заявка 28 9 8 11 31 - 38 35
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 0:2 Заявка 28 7 7 14 23 - 45 28
16.
Ленинградец
 0:0 Заявка 28 6 9 13 19 - 35 27
17.
Волгарь
 Заявка 28 5 11 12 24 - 38 26
18.
Кубань
 Заявка 28 5 7 16 19 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 2:0 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
Акрон
 0:0 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
6.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
9.
Химки
 0:0 Заявка 15 6 6 3 19 - 14 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
11.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
12.
Нефтехимик
 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 15 21
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
14.
Шинник
 1:1 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 0:2 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 0:0 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:0 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 0:0 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 1:1 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Ленинградец
 0:0 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
7.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
8.
Шинник
 1:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
9.
Арсенал Тула
 13 3 7 3 15 - 15 16
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Сокол
 0:2 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
15.
Енисей
 2:0 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 15 2 5 8 7 - 18 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 87'
    Требует публика на "Кристалле" гол, однако пока "Акрон" поклонников порадовать не может. Видимо, всё залетело в ворота "Кубани" в минувшую субботу.
  • Угловой
    86'
    12:0 по угловым, ничего опасного подача Галояна с правого фланга не принесла.
  • 85'
    12:2 по ударам к этой минуте, 4:0 по попаданиям в створ. Держится из последних сил "Ленинградец" во много благодаря усилиям своего вратаря.
  • Замена
    84'
    Валерий Каптилов появляется на поле вместо Максима Бачинского.
  • 83'
    Савичев подает от лицевой линии, Эльдарушев скидывает мяч вдоль ворот, но дальше были только защитники "Ленинградца".
  • Опасный момент
    82'
    Понсе с левого угла вратарской наносит мощный удар в ближний угол, но Карабашев в очередной раз спасает свои ворота, отбивая мяч грудью!
  • 80'
    Попытку удара с правого края штрафной предпринял Галоян, однако мяч попадает в защитника "Ленинградца".
  • 79'
    Савичев добирается до штрафной с правого края, но подача Константина оказывается прерванной.
  • 78'
    Очередная позиционная атака "Акрона" завершается подачей Димоски с левого фланга - Карабашев мяч забирает.
  • Замена
    76'
    Сергей Макаров и Владислав Галкин выходят на поле вместо Ивана Чудина и Кирилла Данилина.
  • Замена
    75'
    Повреждение у Эдуарда Суханова, Илья Воронцов меняет капитана "Ленинградца".
  • 74'
    Выбрались в атаку гостей, проникающий пас Горелишвили на Жиронкина не прошел, а затем удар Яковлева с левого края штрафной был заблокирован.
  • 72'
    Удар Глушкова с левого края штрафной оказывается блокирован, затем простреливает в центр Димоски - гости обстановку разряжают.
  • 71'
    Попытка удара Чудина с подбора с линии штрафной оказывается заблокированной, причем мяч угодил в Понсе.
  • 69'
    Да, количественно усиливает атакующую группу Заур Тедеев, два центрфорварда теперь на поле у "Акрона".
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    • Замена
      68'
      Абу-Саид Эльдарушев и Марат Бокоев появляются на поле вместо Максима Палиенко и Немальи Анджелковича.
    • 66'
      Хозяева грузят мяч в штрафную с левого края в направлении Понсе, у которого не получается акцентированный удар головой.
    • Замена
      65'
      Андрей Хитяев выходит на поле вместо Никиты Розманова, а Виталий Жиронкин меняет Сергея Ильина.
    • 63'
      В прошлом туре на этом отрезке матча "Акрон" забил трижды подряд в ворота "Кубани", но сегодня будет куда тяжелее.
    • Фол, нарушение
      62'
      Заброс в переднюю линию на Понсе получается удобным для защитника, Беляев был на мяче первым и опередил венесуэльца, вынудив того сфолить.
    • 60'
      Еще одна позиционная атака хозяев завершается острой подачей Савичева с правого фланга, однако никого на дальней штанге не нашлось.
    • 59'
      Глушков отмечается обводящим ударом с линии штрафной, мяч Карабашев парирует, а защитники выбивают на угловой.
    • 57'
      Да, куда острее заиграл "Акрон" после перерыва, теперь уже можно говорить о везении для "Ленинградца".
    • Штанга
      56'
      Данилин со штрафного исполняет подачу на дальний угол вратарской, Данилкин пробивает головой, однако перекладина спасает ворота гостей!
    • Угловой
      55'
      Угловой с левого фланга исполняет Галоян, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес. А вот дальше "Акрон" зарабатывает опасный штрафной - Данилину досталось по ногам метрах в 23 от ворот левее створа.
    • 54'
      В первом тайме "Акрон" владел мячом 70 процентов игрового времени, после перерыва картина вообще не собирается меняться.
    • Опасный момент
      53'
      Анджелкович после навеса с углового пробивает головой с ближней штанги - мяч проходит рядом со штангой!
    • 52'
      Позиционная атака "Акрона" завершается мощным ударом Савичева из-за пределов штрафной - Карабашев спасает свои ворота.
    • 51'
      Штрафной в центральной зоне заработали гости, однако заброс от Горелишвили получился не самым опасным.
    • Офсайд
      49'
      И еще одна атака хозяев завершается отмашкой лайнсмена, теперь в офсайде оказался Данилин.
    • Офсайд
      48'
      Удается "Акрону" найти пути к воротам гостей, однако Понсе, расстреливавший ворота Карабашева, был в момент передачи в положении "вне игры".
    • 47'
      В перерыве никаких изменений не произошло, доверяют оба тренерских штаба своим стартовым составам.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Фол, нарушение
      43'
      Только сейчас гости совершили первый фол, Горелишвили на чужой половине не дал развернуться сопернику.
    • Опасный момент
      41'
      Данилин исполняет проникающий пас в штрафную на Понсе, тот долго подбирал ногу и в итоге забыл пробить, мяч достался Карабашеву!
    • 39'
      Интересно, что по фолам счёт у нас 2:0, гости не нарушили правила ни разу. Для Первой лиги история совершенно нетипичная.
    • Офсайд
      38'
      Данилин оказывается в офсайде на правом фланге атаки, внимательно свою работу выполняет лайнсмен.
    • 37'
      Глушков эффектно обыграл двоих соперников и покатил в центр на Палиенко, которому встретиться с мячом не удалось.
    • Опасный момент
      36'
      Справляется "Ленинградец" с угловым, вторым темпом Понсе после навеса с правого фланга скинул мяч к линии вратарской, Анджелкович ткнул мяч в створ, но Карабашев спас свои ворота!
    • 35'
      Глушков с левого края штрафной остро простреливает во вратарскую в направлении Понсе, однако Беляев в подкате выбил мяч на угловой.
    • 34'
      Редкая атака гостевой команды завершается подачей на дальнюю штангу, где Волков спокойно мяч забирает.
    • 33'
      Никуда не спешит Карабашев, когда мяч оказывается у него, ничья "Ленинградец" сегодня явно устраивает, хотя в борьбе за выживание она не особо поможет.
    • 32'
      В прошлом моменте чуть раньше была возможность пробить у Глушкова, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Ленинградца".
    • 31'
      Галоян завершает атаку "Акрона" ударом с левого края штрафной - мяч прошел мимо дальнего угла.
    • 29'
      Позиционная атака "Акрона" завершается подачей Савичева с правого фланга - Карабашев спокойно забирает мяч.
    • 27'
      По-прежнему всё довольно академично в этом первом тайме в исполнении "Акрона", плотно обороняется "Ленинградец".
    • 25'
      Вертикальный заброс в чужую штрафную площадь исполняют хозяева поля, однако мяч становится легкой добычей Карабашева.
    • 24'
      Хорошая атака удается "Ленинградцу", Розманов после навеса с фланга пробивал головой с угла вратарской, но снаряд парировал Волков.
    • 22'
      Добираются команды до экватора первой половины встречи, совсем нет моментов у ворот Карабашева, пока единственным светлым пятном выглядит дриблинг Данилина.
    • 20'
      В прошлом туре "Ленинградец" в игре с "Соколом" владел мячом 65 процентов игрового времени, но проиграл. Сегодня аналогичные цифры в пользу "Акрона".
    • 19'
      Впрочем, пока из территориального преимущества "Акрон" никакой выгоды извлечь не может, "Ленинградец" держит оборону уверенно.
    • 17'
      Матч первого круга завершился ничейным исходом, причем "Акрон" спасся в компенсированное время благодаря голу Хубаева. Сегодня такой результат будет восприниматься как сенсация.
    • Угловой
      15'
      Угловой на левом фланге хозяева разыграли, но домашняя заготовка от тольяттинцев не сработала.
    • 14'
      Данилин накручивает на правом фланге нескольких соперников, в итоге дело заканчивается угловым ударом.
    • Угловой
      12'
      Теперь Галоян напрямую исполняет подачу на ближнюю штангу, однако "Ленинградец" справляется с угрозой.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче хозяева разыграли, последовала подача на ближнюю штангу, а мяч от игрока "Ленинградца" уходит за лицевую.
    • 10'
      Напомним, что "Ленинградец" весной до сих пор без побед, после поражения от "Сокола" в прошлом туре Сергей Кирьяков был отправлен в отставку, спасать команду из Ленобласти призван Максим Астафьев.
    • 8'
      Устанавливает "Акрон" преимущество по территории, стараются хозяева поля играть первым номером.
    • 6'
      Вообще "Акрон" после поражения в стартовом весеннем туре одержал четыре победы при двух ничьих, на втором месте в одном очке от "Динамо" находится команда Заура Тедеева.
    • Офсайд
      5'
      Выпад хозяев по правому флангу завершается отмашкой лайнсмена - Данилин оказался в офсайде.
    • 4'
      Напомним, что "Акрон" в воскресенье отметил свой шестой день рождения, а накануне тольяттинцы одержали самую крупную победу в истории - 6:0 над "Кубанью".
    • 3'
      Понсе после навеса с правого фланга сыграл головой на опережение, однако в створ венесуэлец не попал.
    • 2'
      Штрафной ближе к левому флангу заработали гости, но с подачей Ильина оборона "Акрона" справляется.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги "Акрон" принимает "Ленинградец". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Акрон 96.6% (114)
    X 2.5% (3)
    Ленинградец 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Ленинградец
    2.08
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    3.90
    7.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:0 Ленинградец

    Исход игры
    Акрон
    96.6% (114)
    Ничья
    2.5% (3)
    Ленинградец
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    28.32% (32)
    Нет
    71.68% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Акрон
    44.1% (52)
    2:1 Акрон
    19.5% (23)
    1:0 Акрон
    16.1% (19)
    3:0 Акрон
    6.8% (8)
    3:1 Акрон
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Акрон
    1.7% (2)
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