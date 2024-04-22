Тур: 29.
Позже
История личных встреч
Акрон
Ленинградец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.26
|Понсе Андрес
|6
|0.22
|Килин Антон
|5
|0.19
|Данилин Кирилл
|3
|0.11
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.11
|Чудин Иван
|2
|0.07
|Галкин Владислав
|2
|0.07
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.07
|Палиенко Максим
|2 (1)
|0.07
|Песегов Евгений
|1
|0.04
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|Азаров Владимир
|1
|0.04
|Хубаев Давид
|1
|0.04
|Галоян Артур
|1
|0.04
|Бокоев Марат
|1
|0.04
|Анджелкович Неманья
|1
|0.04
|Барт Руслан
|1
|0.04
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|4 (3)
|0.15
|Бачинский Максим
|3
|0.11
|Яковлев Андрей
|2
|0.07
|Жиронкин Виталий
|2
|0.07
|Розманов Никита
|2
|0.07
|Горелишвили Михаил
|1
|0.04
|Микушин Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.04
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Апеков Руслан
|5
|0
|Анджелкович Неманья
|5
|0
|Макаров Сергей
|3
|1
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Понсе Андрес
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|6
|0
|Маркин Михаил
|4
|0
|Колесниченко Кирилл
|4
|0
|Бачинский Максим
|4
|0
|Розманов Никита
|4
|0
|Шепелев Владислав
|4
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Хитяев Андрей
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
|Карабашев Никита
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ленинградец
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
3
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ленинградец
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
16
6
Акрон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Ленинградец
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (4)
74% (20)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
9%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
6
25%
4
36%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
4
33%
2
12%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
1
8%
6
35%
76-90
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
1
6%
3
43%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Забито
40
18
20 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 15
3
8%
3
17%
1-15
6
15%
1
6%
16-30
11
28%
3
17%
31-45
6
15%
2
11%
46-60
7
18%
4
22%
61-75
7
18%
5
28%
76-90
Пропущено
22
36
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 19
5
23%
5
14%
1-15
6
27%
6
17%
16-30
1
5%
1
3%
31-45
4
18%
8
22%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
4
18%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1
Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0
Ленинградец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0
Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0
Результаты матчей
Акрон
Ленинградец
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
11 раз 41%
3
2 раза 7%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Акрон
Ленинградец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
67
77
112
410
112
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
310
212
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1413
1017
324
621
225
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|30 - 14
|50
|2.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|41 - 21
|49
|3.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|4.
|27
|11
|12
|4
|32 - 19
|45
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|42 - 23
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|30 - 27
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|28 - 25
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|31 - 36
|37
|9.
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|45 - 38
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|26 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 26
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 29
|34
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|26 - 30
|31
|15.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|23 - 43
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|19 - 35
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|23 - 37
|25
|18.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 8
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 9
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 11
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|13
|3
|7
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 20
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
Прогнозы на матч Акрон - Ленинградец
Исход игры
Акрон
97.8% (45)
Ничья
0% (0)
Ленинградец
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.11% (14)
Меньше
68.89% (31)
Обе команды забьют
Да
28.89% (13)
Нет
71.11% (32)
Популярный счёт
2:0 Акрон
45.7% (21)
2:1 Акрон
21.7% (10)
1:0 Акрон
19.6% (9)
4:1 Акрон
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!