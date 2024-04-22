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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 29.
Акрон
 
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Ленинградец
Прогнозы 46
Акрон 97.8% (45)
X 0% (0)
Ленинградец 2.2% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Акрон
Ленинградец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.26
Понсе Андрес 6 0.22
Килин Антон 5 0.19
Данилин Кирилл 3 0.11
Савичев Константин 3 (1) 0.11
Чудин Иван 2 0.07
Галкин Владислав 2 0.07
Глушков Никита Андреевич 2 0.07
Палиенко Максим 2 (1) 0.07
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Барт Руслан 1 0.04
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 4 (3) 0.15
Бачинский Максим 3 0.11
Яковлев Андрей 2 0.07
Жиронкин Виталий 2 0.07
Розманов Никита 2 0.07
Горелишвили Михаил 1 0.04
Микушин Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 5 0
Анджелкович Неманья 5 0
Макаров Сергей 3 1
Данилин Кирилл 4 0
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Данилкин Егор 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Бокоев Марат 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 6 0
Маркин Михаил 4 0
Колесниченко Кирилл 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 4 0
Шепелев Владислав 4 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0

Результаты матчей

Акрон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ленинградец
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
3
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ленинградец
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

16
6
Акрон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Ленинградец
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (4)
74% (20)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
9%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
6
25%
4
36%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
4
33%
2
12%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
1
6%
3
43%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
30%
4
21%
76-90

Забито

40
18
20 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 15
3
8%
3
17%
1-15
6
15%
1
6%
16-30
11
28%
3
17%
31-45
6
15%
2
11%
46-60
7
18%
4
22%
61-75
7
18%
5
28%
76-90

Пропущено

22
36
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 19
5
23%
5
14%
1-15
6
27%
6
17%
16-30
1
5%
1
3%
31-45
4
18%
8
22%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
4
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1
Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0
Ленинградец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0
Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0

Результаты матчей

Акрон
Ленинградец

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
11 раз 41%
3
2 раза 7%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Акрон
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
7
7
1.5
1
12
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
2
12
2
11
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
14
13
10
17
1.5
3
24
6
21
2.5
2
25
3
24
3.5
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 Заявка 27 14 7 6 41 - 21 49
3.
Химки
 Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
4.
Арсенал Тула
 27 11 12 4 32 - 19 45
5.
Родина Москва
 Заявка 27 12 8 7 42 - 23 44
6.
Тюмень
 Заявка 27 11 7 9 30 - 27 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 27 11 7 9 28 - 25 40
8.
Алания
 Заявка 27 9 10 8 31 - 36 37
9.
Енисей
 Заявка 27 11 3 13 45 - 38 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 26 - 27 36
11.
Торпедо Москва
 Заявка 27 9 8 10 24 - 26 35
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 7 11 28 - 29 34
13.
Шинник
 Заявка 27 9 7 11 30 - 37 34
14.
Черноморец Нв
 Заявка 27 7 10 10 26 - 30 31
15.
Сокол
 Заявка 27 7 7 13 23 - 43 28
16.
Ленинградец
 Заявка 27 6 8 13 19 - 35 26
17.
Волгарь
 Заявка 27 5 10 12 23 - 37 25
18.
Кубань
 Заявка 27 5 7 15 19 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
2.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
6.
Акрон
 Заявка 14 8 2 4 25 - 11 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
10.
Алания
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
7.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 13 3 7 3 15 - 15 16
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
13.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 13 2 5 6 9 - 18 11
15.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
16.
Енисей
 Заявка 13 2 2 9 12 - 20 8
17.
Кубань
 Заявка 13 2 1 10 7 - 27 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 11
Химки Руденко Александр Александрович 10
Енисей Ломакин Александр 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Ленинградец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 7 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 45.7% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Акрон 97.8% (45)
    X 0% (0)
    Ленинградец 2.2% (1)
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    Прогнозы на матч Акрон - Ленинградец

    Исход игры
    Акрон
    97.8% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Ленинградец
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    28.89% (13)
    Нет
    71.11% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Акрон
    45.7% (21)
    2:1 Акрон
    21.7% (10)
    1:0 Акрон
    19.6% (9)
    4:1 Акрон
    4.3% (2)
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    Акрон
    Ленинградец
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