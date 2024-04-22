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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 29.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 52
СКА-Хабаровск 36.5% (19)
X 42.3% (22)
Родина Москва 21.2% (11)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 5 (2) 0.19
Никитин Кирилл 4 0.15
Кожемякин Олег 3 0.11
Петров Илья 3 (2) 0.11
Никитин Андрей Владимирович 2 0.07
Симонян Артём 2 0.07
Гонгапшев Альбек 2 0.07
Бавин Юрий 1 0.04
Мусалов Магомед 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Корнюшин Даниил 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.48
Гордюшенко Астемир 7 0.26
Калмыков Амур 5 (1) 0.19
Турищев Максим 4 0.15
Клещенко Александр 3 0.11
Самко Владислав 2 0.07
Султонов Мухаммад 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.04
Кризан Митча 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Кузнецов Даниил 1 0.04
Сокол Артём 1 (1) 0.04
Куль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Подберёзкин Вячеслав 5 0
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Бавин Юрий 4 0
Покидышев Николай 4 0
Симонян Артём 3 0
Алиев Саид 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Петров Илья 2 0
Мусалов Магомед 2 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Клещенко Александр 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Фищенко Руслан 4 0
Бакаев Солтмурад 4 0
Сокол Артём 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Эдилсон 2 0
Марсиньо Силва 2 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
СКА-Хабаровск
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

3
20
СКА-Хабаровск
90%
10%
18 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
52% (14)
7% (2)
Родина Москва
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

5
27

Голы по времени матча

Забито

21
19
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
5
24%
6
32%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
4
19%
5
26%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

6
23
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
33%
5
22%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
3
50%
6
26%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Забито

27
42
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
3
11%
6
14%
1-15
5
19%
6
14%
16-30
3
11%
5
12%
31-45
6
22%
9
21%
46-60
3
11%
5
12%
61-75
7
26%
11
26%
76-90

Пропущено

30
23
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
5
17%
2
9%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
3
10%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0
Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Родина Москва

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Точный счет

2:0
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
4
4 раза 15%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
21
6
9
18
1.5
12
15
3
24
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 Заявка 27 14 7 6 41 - 21 49
3.
Химки
 Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
4.
Арсенал Тула
 27 11 12 4 32 - 19 45
5.
Родина Москва
 Заявка 27 12 8 7 42 - 23 44
6.
Тюмень
 Заявка 27 11 7 9 30 - 27 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 27 11 7 9 28 - 25 40
8.
Алания
 Заявка 27 9 10 8 31 - 36 37
9.
Енисей
 Заявка 27 11 3 13 45 - 38 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 26 - 27 36
11.
Торпедо Москва
 Заявка 27 9 8 10 24 - 26 35
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 7 11 28 - 29 34
13.
Шинник
 Заявка 27 9 7 11 30 - 37 34
14.
Черноморец Нв
 Заявка 27 7 10 10 26 - 30 31
15.
Сокол
 Заявка 27 7 7 13 23 - 43 28
16.
Ленинградец
 Заявка 27 6 8 13 19 - 35 26
17.
Волгарь
 Заявка 27 5 10 12 23 - 37 25
18.
Кубань
 Заявка 27 5 7 15 19 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
2.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
6.
Акрон
 Заявка 14 8 2 4 25 - 11 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
10.
Алания
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
7.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 13 3 7 3 15 - 15 16
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
13.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 13 2 5 6 9 - 18 11
15.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
16.
Енисей
 Заявка 13 2 2 9 12 - 20 8
17.
Кубань
 Заявка 13 2 1 10 7 - 27 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 11
Химки Руденко Александр Александрович 10
Енисей Ломакин Александр 9
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Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 3 часа 37 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.5% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    СКА-Хабаровск 36.5% (19)
    X 42.3% (22)
    Родина Москва 21.2% (11)
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Родина Москва

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    36.5% (19)
    Ничья
    42.3% (22)
    Родина Москва
    21.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (15)
    Меньше
    70.59% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    68.63% (35)
    Нет
    31.37% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (20)
    2:1 СКА-Хабаровск
    21.2% (11)
    1:0 СКА-Хабаровск
    11.5% (6)
    0:1 Родина Москва
    9.6% (5)
    1:2 Родина Москва
    5.8% (3)
    0:2 Родина Москва
    5.8% (3)
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