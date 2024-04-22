Тур: 29.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|5 (2)
|0.19
|Никитин Кирилл
|4
|0.15
|Кожемякин Олег
|3
|0.11
|Петров Илья
|3 (2)
|0.11
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.07
|Симонян Артём
|2
|0.07
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.07
|Бавин Юрий
|1
|0.04
|Мусалов Магомед
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Корнюшин Даниил
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.48
|Гордюшенко Астемир
|7
|0.26
|Калмыков Амур
|5 (1)
|0.19
|Турищев Максим
|4
|0.15
|Клещенко Александр
|3
|0.11
|Самко Владислав
|2
|0.07
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Юшин Александр
|1
|0.04
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.04
|Кризан Митча
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Кузнецов Даниил
|1
|0.04
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.04
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Подберёзкин Вячеслав
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|0
|Бавин Юрий
|4
|0
|Покидышев Николай
|4
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Алиев Саид
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Петров Илья
|2
|0
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Клещенко Александр
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Фищенко Руслан
|4
|0
|Бакаев Солтмурад
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Эдилсон
|2
|0
|Марсиньо Силва
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
СКА-Хабаровск
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
3
20
СКА-Хабаровск
90%
10%
18 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
52% (14)
7% (2)
Родина Москва
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
5
27
Голы по времени матча
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
5
24%
6
32%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
6
23
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
33%
5
22%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
3
50%
6
26%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Забито
27
42
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
3
11%
6
14%
1-15
5
19%
6
14%
16-30
3
11%
5
12%
31-45
6
22%
9
21%
46-60
3
11%
5
12%
61-75
7
26%
11
26%
76-90
Пропущено
30
23
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
5
17%
2
9%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
3
10%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0
Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Родина Москва
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Точный счет
2:0
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
4
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
86
68
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
94
112
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
216
918
1215
324
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|30 - 14
|50
|2.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|41 - 21
|49
|3.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|4.
|27
|11
|12
|4
|32 - 19
|45
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|42 - 23
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|30 - 27
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|28 - 25
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|31 - 36
|37
|9.
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|45 - 38
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|26 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 26
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 29
|34
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|26 - 30
|31
|15.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|23 - 43
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|19 - 35
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|23 - 37
|25
|18.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 8
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 9
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 11
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|13
|3
|7
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 20
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Родина Москва
Исход игры
СКА-Хабаровск
36.5% (19)
Ничья
42.3% (22)
Родина Москва
21.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (15)
Меньше
70.59% (36)
Обе команды забьют
Да
68.63% (35)
Нет
31.37% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (20)
2:1 СКА-Хабаровск
21.2% (11)
1:0 СКА-Хабаровск
11.5% (6)
0:1 Родина Москва
9.6% (5)
1:2 Родина Москва
5.8% (3)
0:2 Родина Москва
5.8% (3)
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