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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 29.
Химки
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 116
Химки 92.2% (107)
X 7.8% (9)
КАМАЗ 0% (0)
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Химки
КАМАЗ

История личных встреч

Химки
КАМАЗ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
МПЛ
2:2
КФ
0:1
ПД
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
65

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 10 (1) 0.37
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.22
Нетфуллин Равиль 4 0.15
Магомедов Бутта 3 0.11
Касимов Тимур 3 0.11
Корян Аршак 3 (1) 0.11
Берковский Илья 2 0.07
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.07
Варатынов Сергей 2 0.07
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 3 0.11
Куль Руслан 3 0.11
Таликин Дамир 3 0.11
Гаглоев Александр 3 (2) 0.11
Стародуб Дмитрий 2 0.07
Укомский Артемий 2 0.07
Горелов Павел 2 0.07
Пальцев Валентин 2 0.07
Фартуна Борис 2 0.07
Полюткин Антон 1 0.04
Щербатюк Александр 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Родин Даниил 1 0.04

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 7 0
Степанов Данил 5 0
Варатынов Сергей 5 0
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Хосонов Хетаг 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Берковский Илья 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горелов Павел 9 0
Пальцев Валентин 9 0
Гаглоев Александр 6 1
Гюрджан Артём 6 1
Фартуна Борис 7 0
Куль Руслан 5 1
Абрамов Артём 4 0
Аюкин Руслан 4 0
Таликин Дамир 4 0
Почивалин Валерий 3 0
Иванов Дмитрий III 1 1
Полюткин Антон 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Родин Даниил 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Стародуб Дмитрий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0

Результаты матчей

Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
КАМАЗ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
4
Химки
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
КАМАЗ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

19
19
Химки
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
56% (15)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

19
7
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 22
1
5%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
2
29%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Забито

42
26
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
3
7%
3
12%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
10
24%
5
19%
61-75
9
21%
8
31%
76-90

Пропущено

31
27
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
10%
4
15%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
8
26%
3
11%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
7
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0
Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2

Результаты матчей

Химки
КАМАЗ

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химки
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
6
7
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
9
8
5
1.5
2
12
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
16
11
14
13
1.5
8
19
4
23
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 0:0 Заявка 28 14 8 6 41 - 21 50
3.
Химки
 Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
4.
Арсенал Тула
 27 11 12 4 32 - 19 45
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Нефтехимик
 1:1 Заявка 28 11 8 9 29 - 26 41
8.
Алания
 Заявка 28 10 10 8 34 - 36 40
9.
Енисей
 2:0 Заявка 28 12 3 13 47 - 38 39
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 10 7 11 30 - 30 37
11.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 26 - 27 36
12.
Торпедо Москва
 Заявка 28 9 9 10 25 - 27 36
13.
Шинник
 1:1 Заявка 28 9 8 11 31 - 38 35
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 0:2 Заявка 28 7 7 14 23 - 45 28
16.
Ленинградец
 0:0 Заявка 28 6 9 13 19 - 35 27
17.
Волгарь
 Заявка 28 5 11 12 24 - 38 26
18.
Кубань
 Заявка 28 5 7 16 19 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 2:0 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
Акрон
 0:0 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
6.
КАМАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
9.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
11.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
12.
Нефтехимик
 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 15 21
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
14.
Шинник
 1:1 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 0:2 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 0:0 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 0:0 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 1:1 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Ленинградец
 0:0 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
7.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
8.
Шинник
 1:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
9.
Арсенал Тула
 13 3 7 3 15 - 15 16
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Сокол
 0:2 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
15.
Енисей
 2:0 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    "Химки" играют в красных футболках и чёрных трусах, "КАМАЗ" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Арене Химки"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать девятого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Химки» и «КАМАЗ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.4% пользователей.
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Прогнозы 116
Химки 92.2% (107)
X 7.8% (9)
КАМАЗ 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
КАМАЗ
1.60
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4.10
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7.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Химки - КАМАЗ

Исход игры
Химки
92.3% (108)
Ничья
7.7% (9)
КАМАЗ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
2:1 Химки
44.4% (52)
1:0 Химки
26.5% (31)
2:0 Химки
17.1% (20)
1:1 Ничья
6% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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