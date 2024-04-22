Тур: 29.
История личных встреч
Химки
КАМАЗ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.75
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
65
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|10 (1)
|0.37
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.22
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.15
|Магомедов Бутта
|3
|0.11
|Касимов Тимур
|3
|0.11
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.11
|Берковский Илья
|2
|0.07
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.07
|Варатынов Сергей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Степанов Данил
|1
|0.04
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мануйлов Роман
|3
|0.11
|Куль Руслан
|3
|0.11
|Таликин Дамир
|3
|0.11
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.11
|Стародуб Дмитрий
|2
|0.07
|Укомский Артемий
|2
|0.07
|Горелов Павел
|2
|0.07
|Пальцев Валентин
|2
|0.07
|Фартуна Борис
|2
|0.07
|Полюткин Антон
|1
|0.04
|Щербатюк Александр
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Родин Даниил
|1
|0.04
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|7
|0
|Степанов Данил
|5
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Терехов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Хосонов Хетаг
|2
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Берковский Илья
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горелов Павел
|9
|0
|Пальцев Валентин
|9
|0
|Гаглоев Александр
|6
|1
|Гюрджан Артём
|6
|1
|Фартуна Борис
|7
|0
|Куль Руслан
|5
|1
|Абрамов Артём
|4
|0
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Почивалин Валерий
|3
|0
|Иванов Дмитрий III
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Родин Даниил
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Результаты матчей
Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
КАМАЗ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
4
Химки
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
КАМАЗ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
19
19
Химки
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
56% (15)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
26
23
Голы по времени матча
Забито
19
7
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 22
1
5%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
2
29%
61-75
4
21%
2
29%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Забито
42
26
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
3
7%
3
12%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
10
24%
5
19%
61-75
9
21%
8
31%
76-90
Пропущено
31
27
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
10%
4
15%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
8
26%
3
11%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
7
23%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0
Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2
Результаты матчей
Химки
КАМАЗ
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химки
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
68
67
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
59
85
212
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1611
1413
819
423
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|30 - 14
|50
|2.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|41 - 21
|49
|3.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|4.
|27
|11
|12
|4
|32 - 19
|45
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|42 - 23
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|30 - 27
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|28 - 25
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|31 - 36
|37
|9.
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|45 - 38
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|26 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 26
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 29
|34
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|26 - 30
|31
|15.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|23 - 43
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|19 - 35
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|23 - 37
|25
|18.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 8
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 9
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 11
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|13
|3
|7
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 20
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
Прогнозы на матч Химки - КАМАЗ
Исход игры
Химки
89.1% (41)
Ничья
10.9% (5)
КАМАЗ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:1 Химки
41.3% (19)
1:0 Химки
21.7% (10)
2:0 Химки
21.7% (10)
1:1 Ничья
8.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!