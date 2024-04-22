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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 29.
Химки
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 46
Химки 89.1% (41)
X 10.9% (5)
КАМАЗ 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Химки
КАМАЗ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
МПЛ
2:2
КФ
0:1
ПД
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
65

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 10 (1) 0.37
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.22
Нетфуллин Равиль 4 0.15
Магомедов Бутта 3 0.11
Касимов Тимур 3 0.11
Корян Аршак 3 (1) 0.11
Берковский Илья 2 0.07
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.07
Варатынов Сергей 2 0.07
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 3 0.11
Куль Руслан 3 0.11
Таликин Дамир 3 0.11
Гаглоев Александр 3 (2) 0.11
Стародуб Дмитрий 2 0.07
Укомский Артемий 2 0.07
Горелов Павел 2 0.07
Пальцев Валентин 2 0.07
Фартуна Борис 2 0.07
Полюткин Антон 1 0.04
Щербатюк Александр 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Родин Даниил 1 0.04

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 7 0
Степанов Данил 5 0
Варатынов Сергей 5 0
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Хосонов Хетаг 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Берковский Илья 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горелов Павел 9 0
Пальцев Валентин 9 0
Гаглоев Александр 6 1
Гюрджан Артём 6 1
Фартуна Борис 7 0
Куль Руслан 5 1
Абрамов Артём 4 0
Аюкин Руслан 4 0
Таликин Дамир 4 0
Почивалин Валерий 3 0
Иванов Дмитрий III 1 1
Полюткин Антон 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Родин Даниил 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Стародуб Дмитрий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0

Результаты матчей

Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
КАМАЗ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
4
Химки
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
КАМАЗ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

19
19
Химки
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
КАМАЗ
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
56% (15)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

19
7
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 22
1
5%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
2
29%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Забито

42
26
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
3
7%
3
12%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
10
24%
5
19%
61-75
9
21%
8
31%
76-90

Пропущено

31
27
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
10%
4
15%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
8
26%
3
11%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
7
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0
Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2

Результаты матчей

Химки
КАМАЗ

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химки
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
6
7
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
9
8
5
1.5
2
12
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
16
11
14
13
1.5
8
19
4
23
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 Заявка 27 14 7 6 41 - 21 49
3.
Химки
 Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
4.
Арсенал Тула
 27 11 12 4 32 - 19 45
5.
Родина Москва
 Заявка 27 12 8 7 42 - 23 44
6.
Тюмень
 Заявка 27 11 7 9 30 - 27 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 27 11 7 9 28 - 25 40
8.
Алания
 Заявка 27 9 10 8 31 - 36 37
9.
Енисей
 Заявка 27 11 3 13 45 - 38 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 26 - 27 36
11.
Торпедо Москва
 Заявка 27 9 8 10 24 - 26 35
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 7 11 28 - 29 34
13.
Шинник
 Заявка 27 9 7 11 30 - 37 34
14.
Черноморец Нв
 Заявка 27 7 10 10 26 - 30 31
15.
Сокол
 Заявка 27 7 7 13 23 - 43 28
16.
Ленинградец
 Заявка 27 6 8 13 19 - 35 26
17.
Волгарь
 Заявка 27 5 10 12 23 - 37 25
18.
Кубань
 Заявка 27 5 7 15 19 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
2.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
6.
Акрон
 Заявка 14 8 2 4 25 - 11 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
10.
Алания
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
7.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 13 3 7 3 15 - 15 16
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
13.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 13 2 5 6 9 - 18 11
15.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
16.
Енисей
 Заявка 13 2 2 9 12 - 20 8
17.
Кубань
 Заявка 13 2 1 10 7 - 27 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 11
Химки Руденко Александр Александрович 10
Енисей Ломакин Александр 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.3% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Химки 89.1% (41)
    X 10.9% (5)
    КАМАЗ 0% (0)
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    Где смотреть матч Химки - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Химки - КАМАЗ

    Исход игры
    Химки
    89.1% (41)
    Ничья
    10.9% (5)
    КАМАЗ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    41.3% (19)
    1:0 Химки
    21.7% (10)
    2:0 Химки
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
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