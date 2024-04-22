Тур: 29.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Арсенал Тула
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|8
|0.3
|Магомедов Ражаб
|4
|0.15
|Касинтура Эгаш
|4
|0.15
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.11
|Алибеков Муталип
|2
|0.07
|Абдуллахи Квари
|2
|0.07
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Ковачевич Владимир
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Сундуков Темиркан
|1
|0.04
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14 (4)
|0.52
|Гелоян Ишхан
|4
|0.15
|Ткачёв Сергей
|3
|0.11
|Макаров Анатолий
|2
|0.07
|Большаков Кирилл
|2
|0.07
|Попов Артём
|1
|0.04
|Лёвин Владислав
|1
|0.04
|Барков Дмитрий
|1
|0.04
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.04
|Суханов Артём Романович
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Коротков Александр II
|1
|0.04
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Арутюнов Артём
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Арсенал Тула
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
8
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
17
Динамо Махачкала
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Арсенал Тула
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
13
25
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
3
43%
3
20%
76-90
Забито
13
17
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
15%
5
29%
29%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
5
38%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
30
32
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
4
13%
7
22%
1-15
3
10%
7
22%
16-30
8
27%
6
19%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
6
20%
4
13%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
4
29%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Арсенал Тула
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
67
68
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
311
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
918
1017
324
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|30 - 14
|50
|2.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|41 - 21
|49
|3.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|4.
|27
|11
|12
|4
|32 - 19
|45
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|42 - 23
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|30 - 27
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|28 - 25
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|31 - 36
|37
|9.
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|45 - 38
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|26 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 26
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 29
|34
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|26 - 30
|31
|15.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|23 - 43
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|19 - 35
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|23 - 37
|25
|18.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|19 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 8
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 9
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 11
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|9.
|13
|3
|7
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 20
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|11
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|1 6
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Арсенал Тула
Исход игры
Динамо Махачкала
47.8% (22)
Ничья
39.1% (18)
Арсенал Тула
13% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:1 Динамо Махачкала
21.7% (10)
1:0 Динамо Махачкала
13% (6)
1:2 Арсенал Тула
10.9% (5)
2:2 Ничья
6.5% (3)
2:0 Динамо Махачкала
4.3% (2)
0:0 Ничья
4.3% (2)
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