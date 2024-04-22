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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 29.
Динамо Махачкала
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 46
Динамо Махачкала 47.8% (22)
X 39.1% (18)
Арсенал Тула 13% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Махачкала
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 8 0.3
Магомедов Ражаб 4 0.15
Касинтура Эгаш 4 0.15
Глушков Никита Сергеевич 3 0.11
Алибеков Муталип 2 0.07
Абдуллахи Квари 2 0.07
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.07
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Сундуков Темиркан 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 14 (4) 0.52
Гелоян Ишхан 4 0.15
Ткачёв Сергей 3 0.11
Макаров Анатолий 2 0.07
Большаков Кирилл 2 0.07
Попов Артём 1 0.04
Лёвин Владислав 1 0.04
Барков Дмитрий 1 0.04
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.04
Суханов Артём Романович 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Коротков Александр II 1 0.04

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Кокарев Никита 3 1
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Арсенал Тула
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
8
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
17
Динамо Махачкала
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Арсенал Тула
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

13
25

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
3
43%
3
20%
76-90

Забито

13
17
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
15%
5
29%
29%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
5
38%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

30
32
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
4
13%
7
22%
1-15
3
10%
7
22%
16-30
8
27%
6
19%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
6
20%
4
13%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
4
29%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Арсенал Тула

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
6
8
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
19
8
9
18
1.5
10
17
3
24
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 15 5 7 30 - 14 50
2.
Акрон
 Заявка 27 14 7 6 41 - 21 49
3.
Химки
 Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
4.
Арсенал Тула
 27 11 12 4 32 - 19 45
5.
Родина Москва
 Заявка 27 12 8 7 42 - 23 44
6.
Тюмень
 Заявка 27 11 7 9 30 - 27 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 27 11 7 9 28 - 25 40
8.
Алания
 Заявка 27 9 10 8 31 - 36 37
9.
Енисей
 Заявка 27 11 3 13 45 - 38 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 26 - 27 36
11.
Торпедо Москва
 Заявка 27 9 8 10 24 - 26 35
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 7 11 28 - 29 34
13.
Шинник
 Заявка 27 9 7 11 30 - 37 34
14.
Черноморец Нв
 Заявка 27 7 10 10 26 - 30 31
15.
Сокол
 Заявка 27 7 7 13 23 - 43 28
16.
Ленинградец
 Заявка 27 6 8 13 19 - 35 26
17.
Волгарь
 Заявка 27 5 10 12 23 - 37 25
18.
Кубань
 Заявка 27 5 7 15 19 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
2.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
6.
Акрон
 Заявка 14 8 2 4 25 - 11 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
10.
Алания
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
14.
Шинник
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
6.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
7.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
8.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
9.
Арсенал Тула
 13 3 7 3 15 - 15 16
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
13.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 13 2 5 6 9 - 18 11
15.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
16.
Енисей
 Заявка 13 2 2 9 12 - 20 8
17.
Кубань
 Заявка 13 2 1 10 7 - 27 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
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Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 11
Химки Руденко Александр Александрович 10
Енисей Ломакин Александр 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.3% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Динамо Махачкала 47.8% (22)
    X 39.1% (18)
    Арсенал Тула 13% (6)
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    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Арсенал Тула

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    47.8% (22)
    Ничья
    39.1% (18)
    Арсенал Тула
    13% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 Динамо Махачкала
    21.7% (10)
    1:0 Динамо Махачкала
    13% (6)
    1:2 Арсенал Тула
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    2:0 Динамо Махачкала
    4.3% (2)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
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