Тур: 35. Стадион: Эннио Тардини.
0'
1:0
15' ГолБернабе Адриан
2:0
22' ГолМихэйлэ Валентин
3:0
31' ГолБернабе Адриан
58' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
83' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
88' Желтая карточкаКамара Дрисса
4:0
88' ГолКамара Дрисса
90'+5
Ход матча
15'
1:0
22'
2:0
31'
3:0
88'
88'
4:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
545 Количество передач 340
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
История личных встреч
Парма
Лекко
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.31
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.29
|Бернабе Адриан
|8
|0.23
|Михэйлэ Валентин
|5
|0.14
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.11
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.09
|Эрнани Азеведо
|3
|0.09
|Эстевес Науэль
|3
|0.09
|Партипило Антони
|3
|0.09
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.09
|Дель Прато Энрико
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|2
|0.06
|Камара Дрисса
|2
|0.06
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|8
|0.23
|Новакович Андрия
|6
|0.17
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.11
|Ионице Артур
|4
|0.11
|Крочата Джованни
|2
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чиркати Алессандро
|7
|0
|Бернабе Адриан
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Камара Дрисса
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Сиприен Вилан
|2
|0
|Осорио Йордан
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|12
|1
|Крочата Джованни
|11
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|6
|0
|Лепоре Франко
|5
|0
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Цельяк Ведран
|3
|1
|Марроне Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Парма
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Лекко
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
11
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Лекко
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
27
Упущенные победы
24
8
Парма
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Лекко
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
16
29
Упущенные победы
30
19
Голы по времени матча
Забито
32
15
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
7
22%
2
13%
1-15
3
9%
5
33%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
11
34%
3
20%
76-90
Пропущено
17
36
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
18%
4
11%
1-15
4
24%
7
19%
16-30
3
18%
3
8%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
3
18%
9
25%
76-90
Забито
28
16
17 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
6
21%
0
0%
1-15
6
21%
3
19%
16-30
5
18%
3
19%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
3
11%
4
25%
76-90
Пропущено
18
31
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
11%
4
13%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
5
28%
10
32%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
3
17%
5
16%
76-90
Забито
60
31
30 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 9
8 Не забивали 15
13
22%
2
6%
1-15
9
15%
8
26%
16-30
8
13%
5
16%
31-45
10
17%
4
13%
46-60
6
10%
5
16%
61-75
14
23%
7
23%
76-90
Пропущено
35
67
17 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 42
10 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 29
5
14%
8
12%
1-15
7
20%
10
15%
16-30
5
14%
7
10%
31-45
8
23%
16
24%
46-60
4
11%
12
18%
61-75
6
17%
14
21%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2
ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2
Лекко
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лекко - Венеция 1:2 Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1
Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0
Результаты матчей
Парма
Лекко
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 43%
0
6 раз 17%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
13 раз 37%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Парма
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
116
126
413
414
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
108
116
414
413
117
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
2114
2312
827
827
332
233
134
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14