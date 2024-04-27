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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Парма
4:0
Конец матча
Лекко
0'
1:0
15' Гол
Бернабе Адриан
2:0
22' Гол
Михэйлэ Валентин
3:0
31' Гол
Бернабе Адриан
58' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
83' Желтая карточка
Чиркати Алессандро
88' Желтая карточка
Камара Дрисса
4:0
88' Гол
Камара Дрисса
90'+5
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
10
Бернабе
Адриан
28
Михэйлэ
Валентин
27
Эрнани
Азеведо
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
13
Капрадосси
Элио
6
Бьянкони
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Парма
4-2-3-1
Лекко
4-3-3

История личных встреч

Парма
Лекко

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.31
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.29
Бернабе Адриан 8 0.23
Михэйлэ Валентин 5 0.14
Шарпантье Габриэль 4 0.11
Бонни Анж-Йоан 3 0.09
Эрнани Азеведо 3 0.09
Эстевес Науэль 3 0.09
Партипило Антони 3 0.09
Чолак Антонио-Мирко 3 0.09
Дель Прато Энрико 2 0.06
Сиприен Вилан 2 0.06
Камара Дрисса 2 0.06
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 8 0.23
Новакович Андрия 6 0.17
Лепоре Франко 4 (3) 0.11
Ионице Артур 4 0.11
Крочата Джованни 2 0.06
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чиркати Алессандро 7 0
Бернабе Адриан 6 0
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Камара Дрисса 5 0
Бонни Анж-Йоан 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Сиприен Вилан 2 0
Осорио Йордан 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Ман Деннис 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серсанти Алессандро 12 1
Крочата Джованни 11 0
Лемменс Матс 7 1
Дельи Инноченти Дуччо 6 0
Лепоре Франко 5 0
Гульелмотти Давиде 5 0
Alessandro Caporale 5 0
Цельяк Ведран 3 1
Марроне Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Ионице Артур 3 0
Париджини Витторио 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ламанна Эугенио 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Парма
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Лекко
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
11
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Лекко
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
27

Упущенные победы

24
8
Парма
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Лекко
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
29

Упущенные победы

30
19

Голы по времени матча

Забито

32
15
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
7
22%
2
13%
1-15
3
9%
5
33%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
11
34%
3
20%
76-90

Пропущено

17
36
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
18%
4
11%
1-15
4
24%
7
19%
16-30
3
18%
3
8%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
3
18%
9
25%
76-90

Забито

28
16
17 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
6
21%
0
0%
1-15
6
21%
3
19%
16-30
5
18%
3
19%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
3
11%
4
25%
76-90

Пропущено

18
31
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
11%
4
13%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
5
28%
10
32%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
3
17%
5
16%
76-90

Забито

60
31
30 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 9
8 Не забивали 15
13
22%
2
6%
1-15
9
15%
8
26%
16-30
8
13%
5
16%
31-45
10
17%
4
13%
46-60
6
10%
5
16%
61-75
14
23%
7
23%
76-90

Пропущено

35
67
17 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 42
10 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 29
5
14%
8
12%
1-15
7
20%
10
15%
16-30
5
14%
7
10%
31-45
8
23%
16
24%
46-60
4
11%
12
18%
61-75
6
17%
14
21%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2
ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2
Лекко
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лекко - Венеция 1:2 Лекко - Реджана 1:0 Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1
Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0

Результаты матчей

Парма
Лекко

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 43%
0
6 раз 17%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
13 раз 37%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Парма
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
6
12
6
1.5
4
13
4
14
2.5
2
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
8
11
6
1.5
4
14
4
13
2.5
1
17
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
21
14
23
12
1.5
8
27
8
27
2.5
3
32
2
33
3.5
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
8.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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