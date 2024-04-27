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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Козенца
4:1
Конец матча
Бари
0'
1:0
5' Гол
Маццокки Симоне
2:0
17' Гол
Тутино Дженнаро
39' Желтая карточка
Вентури Майкл
41' Желтая карточка
Дзуккон Федерико
2:1
44' Гол
Насти Марко
45' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
53' Желтая карточка
Бенали Ахмед
61' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
72' Желтая карточка
Микай Алессандро
3:1
79' Гол
Кало Джакомо
82' Красная карточка
Белломо Никола
4:1
88' Гол
Форте Франческо
90'+7

Ход матча

5'
Маццокки Симоне
(Д'Орацио Томмазо)
1:0
17'
Тутино Дженнаро
(Маррас Мануэль)
2:0
39'
Вентури Майкл
 
41'
Дзуккон Федерико
 
44'
2:1
Насти Марко
(Сибилли Джузеппе)
45'
Д'Орацио Томмазо
 
46'
Фонтанаросса Алессандро
Вентури Майкл
 
53'
 
Бенали Ахмед
60'
 
Моракьоли Грегорио
Араму Маттиа
60'
Baldovino Cimino
Дзуккон Федерико
 
61'
 
Пучино Раффаэле
62'
Флоренци Альдо
Маррас Мануэль
 
70'
Форте Франческо
Тутино Дженнаро
 
72'
Микай Алессандро
 
75'
 
Белломо Никола
Каллон Яя
75'
 
Дорваль Мехди
Пучино Раффаэле
79'
Кало Джакомо
3:1
82'
 
Белломо Никола
86'
Вивиани Маттиа
Кало Джакомо
 
86'
 
Ismail Achik
Бенали Ахмед
86'
 
Акампора Дженнаро
Майта Маттиа
88'
Форте Франческо
(Д'Орацио Томмазо)
4:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 232 Количество передач 496
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
5
Кампорезе
Микеле
13
Мерони
Андреа
7
Маррас
Мануэль
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
16
Антонуччи
Мирко
11
Д'Орацио
Томмазо
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
38
Писсардо
Марко
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
91
Каллон
Яя
20
Сибилли
Джузеппе
49
Араму
Маттиа
9
Насти
Марко
Козенца
3-5-2
Бари
4-2-3-1

История личных встреч

Козенца
Бари

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
2:1
СB
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 16 (4) 0.46
Форте Франческо 5 0.14
Маццокки Симоне 4 0.11
Вока Идриз 3 0.09
Фработта Джанлука 3 0.09
Маррас Мануэль 2 0.06
Вентури Майкл 2 0.06
Кало Джакомо 1 0.03
Д'Орацио Томмазо 1 0.03
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Антонуччи Мирко 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.29
Насти Марко 5 0.14
Пушкаш Георге 4 (1) 0.11
Куцупиас Илиас 2 0.06
Ди Чезаре Валерио 2 0.06
Дьяв Давиде 2 0.06
Эджума Малком 2 0.06
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 15 1
Прашелик Матеуш 11 1
Д'Орацио Томмазо 11 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 6 1
Тутино Дженнаро 7 0
Кало Джакомо 5 1
Дзуккон Федерико 6 0
Микай Алессандро 5 0
Маццокки Симоне 5 0
Вока Идриз 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Кампорезе Микеле 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 16 1
Бенали Ахмед 10 0
Сибилли Джузеппе 10 0
Насти Марко 9 0
Викари Франческо 7 0
Риччи Джакомо 7 0
Майта Маттиа 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Менез Жереми 2 1
Белломо Никола 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Пучино Раффаэле 3 0
Матино Эммануэле 3 0
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Лулич Карло 1 0
Гиебр Абдул 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Бари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
14
Козенца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Бари
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

17
17
Козенца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Бари
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

28
31

Голы по времени матча

Забито

27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
5
19%
2
12%
1-15
9
33%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
0
0%
8
29%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
26%
2
7%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
6
26%
9
32%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
26 Не забивали 23
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
5
29%
29%
4
21%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
8
47%
76-90

Забито

44
36
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 14
11 Не забивали 11
8
18%
4
11%
1-15
11
25%
4
11%
16-30
4
9%
6
17%
31-45
4
9%
8
22%
46-60
7
16%
5
14%
61-75
10
23%
9
25%
76-90

Пропущено

38
45
15 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 29
3
8%
9
20%
1-15
6
16%
4
9%
16-30
6
16%
4
9%
31-45
7
18%
4
9%
46-60
7
18%
7
16%
61-75
9
24%
17
38%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2
Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3
Бари
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1
Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0

Результаты матчей

Козенца
Бари

Точный счет

1:2
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Козенца
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
5
6
12
1.5
4
13
4
14
2.5
2
15
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
6
4
13
1.5
3
15
2
15
2.5
1
17
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
24
11
10
25
1.5
7
28
6
29
2.5
3
32
3
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 35 20 8 7 55 - 38 68
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 35 14 10 11 59 - 50 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 35 11 12 12 38 - 41 45
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Козенца
 35 10 12 13 43 - 39 42
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
14.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
15.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
16.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
16.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 16 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Комо Кутроне Патрик 14 (4)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
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