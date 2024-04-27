Тур: 35. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
5' ГолМаццокки Симоне
2:0
17' ГолТутино Дженнаро
39' Желтая карточкаВентури Майкл
41' Желтая карточкаДзуккон Федерико
2:1
44' ГолНасти Марко
45' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
53' Желтая карточкаБенали Ахмед
61' Желтая карточкаПучино Раффаэле
72' Желтая карточкаМикай Алессандро
3:1
79' ГолКало Джакомо
82' Красная карточкаБелломо Никола
4:1
88' ГолФорте Франческо
90'+7
Ход матча
5'
17'
39'
41'
44'
2:1
45'
53'
61'
72'
79'
3:1
82'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
232 Количество передач 496
-
32 Владение мячом, % 68
14
Кало
Джакомо
91
Каллон
Яя
49
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 БренноВратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Федерико Джамполо
История личных встреч
Козенца
Бари
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|16 (4)
|0.46
|Форте Франческо
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.09
|Фработта Джанлука
|3
|0.09
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кало Джакомо
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.29
|Насти Марко
|5
|0.14
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.11
|Куцупиас Илиас
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Дьяв Давиде
|2
|0.06
|Эджума Малком
|2
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|15
|1
|Прашелик Матеуш
|11
|1
|Д'Орацио Томмазо
|11
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Тутино Дженнаро
|7
|0
|Кало Джакомо
|5
|1
|Дзуккон Федерико
|6
|0
|Микай Алессандро
|5
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Вока Идриз
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|16
|1
|Бенали Ахмед
|10
|0
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Риччи Джакомо
|7
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Гиебр Абдул
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Бари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
14
Козенца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Бари
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
17
17
Козенца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Бари
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
28
31
Голы по времени матча
Забито
27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
5
19%
2
12%
1-15
9
33%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
0
0%
8
29%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
26%
2
7%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
6
26%
9
32%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
26 Не забивали 23
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
5
29%
29%
4
21%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
8
47%
76-90
Забито
44
36
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 14
11 Не забивали 11
8
18%
4
11%
1-15
11
25%
4
11%
16-30
4
9%
6
17%
31-45
4
9%
8
22%
46-60
7
16%
5
14%
61-75
10
23%
9
25%
76-90
Пропущено
38
45
15 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 29
3
8%
9
20%
1-15
6
16%
4
9%
16-30
6
16%
4
9%
31-45
7
18%
4
9%
46-60
7
18%
7
16%
61-75
9
24%
17
38%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2
Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3
Бари
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1
Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0
Результаты матчей
Козенца
Бари
Точный счет
1:2
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Козенца
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
125
612
413
414
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
126
413
315
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2411
1025
728
629
332
332
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Комо
|Кутроне Патрик
|14 (4)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14