Тур: 35. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
24' Желтая карточкаДепаоли Фабио
24' Желтая карточкаСала Марко
53' Желтая карточкаБорини Фабио
61' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
1:0
66' ГолБорини Фабио
69' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
1:1
82' ГолКутроне Патрик
90' Желтая карточкаЭспозито Себастьяно
90'+5
Ход матча
24'
24'
53'
66'
82'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 10
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
305 Количество передач 470
-
39 Владение мячом, % 61
28
Йепес
Жерар
29
Мурру
Никола
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (2)
|0.26
|Борини Фабио
|6 (3)
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.14
|Касами Пайтим
|5
|0.14
|Депаоли Фабио
|4
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.09
|Дарбо Эбрима
|2
|0.06
|Гонсалес Факундо
|2
|0.06
|Simone Giordano
|2
|0.06
|Даниэле Гиларди
|2
|0.06
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|14
|0.4
|Габриеллони Алессандро
|9
|0.26
|Да Кунья Лукас
|7
|0.2
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.17
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Беллемо Алессандро
|3
|0.09
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.09
|Барба Федерико
|3
|0.09
|Абильдгор Оливер
|2
|0.06
|Одентал Кас
|2
|0.06
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Депаоли Фабио
|10
|0
|Гонсалес Факундо
|10
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Борини Фабио
|5
|0
|Эспозито Себастьяно
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Педрола Эстанис
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Giovanni Leoni
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Иовин Алессио
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Комо
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
7
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Комо
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
19
28
Сампдория
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Комо
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
30
35
Голы по времени матча
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
8%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
25%
7
27%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
4
17%
6
23%
61-75
8
33%
4
15%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
4
16%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
4
16%
4
19%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
7
28%
2
10%
76-90
Забито
24
30
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
8%
6
20%
1-15
6
25%
3
10%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
5
21%
8
27%
46-60
5
21%
1
3%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Пропущено
24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90
Забито
48
56
20 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
4
8%
10
18%
1-15
8
17%
6
11%
16-30
8
17%
11
20%
31-45
7
15%
10
18%
46-60
9
19%
7
13%
61-75
12
25%
12
21%
76-90
Пропущено
49
37
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 23
5
10%
3
8%
1-15
6
12%
6
16%
16-30
8
16%
6
16%
31-45
9
18%
7
19%
46-60
7
14%
9
24%
61-75
14
29%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1
Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1
Комо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0
Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0
Результаты матчей
Сампдория
Комо
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
12 раз 34%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
152
711
107
117
314
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
153
89
612
215
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
305
1520
1619
332
629
134
233
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Комо
|Кутроне Патрик
|14 (4)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14