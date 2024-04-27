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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Сампдория
1:1
Конец матча
Комо
0'
24' Желтая карточка
Депаоли Фабио
24' Желтая карточка
Сала Марко
53' Желтая карточка
Борини Фабио
61' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
1:0
66' Гол
Борини Фабио
69' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
1:1
82' Гол
Кутроне Патрик
90' Желтая карточка
Эспозито Себастьяно
90'+5
1
Станкович
Филип
2
Пиччини
Кристиано
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
40
Стоянович
Петар
23
Депаоли
Фабио
28
Йепес
Жерар
14
Касами
Пайтим
29
Мурру
Никола
16
Борини
Фабио
7
Эспозито
Себастьяно
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
21
Стрефецца
Габриэль
8
Базелли
Даниэле
27
Браунёдер
Маттиас
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Сампдория
3-5-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Сампдория
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:0
К
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (2) 0.26
Борини Фабио 6 (3) 0.17
Эспозито Себастьяно 5 0.14
Касами Пайтим 5 0.14
Депаоли Фабио 4 0.11
Педрола Эстанис 3 0.09
Дарбо Эбрима 2 0.06
Гонсалес Факундо 2 0.06
Simone Giordano 2 0.06
Даниэле Гиларди 2 0.06
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.06
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Giovanni Leoni 1 0.03
Йепес Жерар 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 14 0.4
Габриеллони Алессандро 9 0.26
Да Кунья Лукас 7 0.2
Верди Симоне 6 (3) 0.17
Иоанну Николас 3 0.09
Беллемо Алессандро 3 0.09
Стрефецца Габриэль 3 0.09
Барба Федерико 3 0.09
Абильдгор Оливер 2 0.06
Одентал Кас 2 0.06
Гольданига Эдоардо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Браунёдер Маттиас 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Депаоли Фабио 10 0
Гонсалес Факундо 10 0
Верре Валерио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Борини Фабио 5 0
Эспозито Себастьяно 5 0
Касами Пайтим 3 1
Мурру Никола 4 0
Педрола Эстанис 4 0
Simone Giordano 2 1
Баррека Антонио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Giovanni Leoni 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Одентал Кас 4 1
Беллемо Алессандро 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Иовин Алессио 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Стрефецца Габриэль 2 1
Верди Симоне 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Иоанну Николас 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Сала Марко 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Сампдория
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Комо
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
7
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Комо
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

19
28
Сампдория
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Комо
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

30
35

Голы по времени матча

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
8%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
25%
7
27%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
4
17%
6
23%
61-75
8
33%
4
15%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
4
16%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
4
16%
4
19%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
4
16%
6
29%
61-75
7
28%
2
10%
76-90

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
8%
6
20%
1-15
6
25%
3
10%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
5
21%
8
27%
46-60
5
21%
1
3%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Пропущено

24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90

Забито

48
56
20 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
4
8%
10
18%
1-15
8
17%
6
11%
16-30
8
17%
11
20%
31-45
7
15%
10
18%
46-60
9
19%
7
13%
61-75
12
25%
12
21%
76-90

Пропущено

49
37
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 23
5
10%
3
8%
1-15
6
12%
6
16%
16-30
8
16%
6
16%
31-45
9
18%
7
19%
46-60
7
14%
9
24%
61-75
14
29%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1
Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1
Комо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0
Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0

Результаты матчей

Сампдория
Комо

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
2
12 раз 34%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
2
7
11
1.5
10
7
1
17
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
6
12
2
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
30
5
15
20
1.5
16
19
3
32
2.5
6
29
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 35 20 8 7 55 - 38 68
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 35 14 10 11 59 - 50 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 35 11 12 12 38 - 41 45
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Козенца
 35 10 12 13 43 - 39 42
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
14.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
15.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
16.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
16.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 16 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Комо Кутроне Патрик 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Борини Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Сала Марко получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сампдория 1:1 Комо онлайн

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