Тур: 35. Стадион: Альберто Бралья.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаSimone Davi
54' Желтая карточкаПалумбо Антонио
1:0
67' ГолЗаро Джованни
72' Желтая карточкаОдогву Рафаэль
80' Желтая карточкаРовер Маттео
86' Желтая карточкаАрригони Томмазо
90' Желтая карточкаКиерво Риккардо
90'+7
Ход матча
22'
54'
67'
72'
80'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
287 Количество передач 588
-
33 Владение мячом, % 67
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
78 Marco Oliva
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Модена
Зюйдтироль
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.6
Среднее время на гол
77
150
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.27
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
99
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.2
|Fabio Abiuso
|5
|0.14
|Стриццоло Лука
|4
|0.11
|Манкони Якопо
|3
|0.09
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.09
|Заро Джованни
|3
|0.09
|Фальчинелли Диего
|2
|0.06
|Баттистелла Томас
|2
|0.06
|Edoardo Duca
|2
|0.06
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|14 (10)
|0.4
|Одогву Рафаэль
|6
|0.17
|Тайт Фабиан
|4
|0.11
|Silvio Merkaj
|4
|0.11
|Emanuele Pecorino
|4
|0.11
|Киерво Риккардо
|2
|0.06
|Мазиелло Андреа
|2
|0.06
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|8
|0
|Понси Фабио
|8
|0
|Палумбо Антонио
|7
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Antonio Pergreffi
|7
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Риччо Алессандро
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|9
|1
|Simone Davi
|9
|0
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Казираги Даниэль
|6
|0
|Одогву Рафаэль
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
12
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Зюйдтироль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
16
16
Модена
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
60% (21)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
51% (18)
31% (11)
Зюйдтироль
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
54% (19)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
25
28
Голы по времени матча
Забито
20
21
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
6
30%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
6
30%
6
29%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
1
5%
4
19%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
4
16%
1-15
5
25%
4
16%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
6
30%
5
20%
76-90
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
6
32%
9
47%
76-90
Пропущено
23
17
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
30%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
39
40
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
7
18%
3
8%
1-15
4
10%
2
5%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
11
28%
10
25%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
7
18%
13
33%
76-90
Пропущено
43
42
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 25
4
9%
7
17%
1-15
9
21%
4
10%
16-30
10
23%
6
14%
31-45
3
7%
7
17%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
12
28%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1
Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1
Результаты матчей
Модена
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
0:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Модена
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
107
513
512
117
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
153
611
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2510
1124
1025
134
530
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14