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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Модена
1:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
22' Желтая карточка
Simone Davi
54' Желтая карточка
Палумбо Антонио
1:0
67' Гол
Заро Джованни
72' Желтая карточка
Одогву Рафаэль
80' Желтая карточка
Ровер Маттео
86' Желтая карточка
Арригони Томмазо
90' Желтая карточка
Киерво Риккардо
90'+7

Ход матча

22'
 
Simone Davi
46'
Fabio Abiuso
Стриццоло Лука
 
54'
Палумбо Антонио
 
61'
 
Одогву Рафаэль
Silvio Merkaj
61'
 
Каньяно Андреа
Simone Davi
62'
Кристиан Каус
Коррадо Никколо
 
62'
Kleis Bozhanaj
Глиоцци Этторе
 
67'
Заро Джованни
(Баттистелла Томас)
1:0
72'
 
Одогву Рафаэль
74'
 
Ровер Маттео
Казираги Даниэль
74'
 
Раути Никола
Тайт Фабиан
80'
Shady Oukhadda
Палумбо Антонио
 
80'
 
Ровер Маттео
84'
 
Киерво Риккардо
Малламо Алессандро
86'
 
Арригони Томмазо
90'
 
Киерво Риккардо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 287 Количество передач 588
  • 33 Владение мячом, % 67
26
Riccardo
Gagno
6
Маньино
Лука
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
23
Баттистелла
Томас
8
Санторо
Симоне
91
Коррадо
Никколо
5
Палумбо
Антонио
9
Глиоцци
Этторе
32
Стриццоло
Лука
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
24
Simone
Davi
4
Арригони
Томмазо
8
Малламо
Алессандро
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
33
Silvio
Merkaj
Модена
4-3-3
Зюйдтироль
3-4-2-1

История личных встреч

Модена
Зюйдтироль

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
2:1
СB
0:2
СCС
0:2
СC
2:0
СC
1:2
СC
1:0
СC
4:3
ЛП
1:0
ЛП
1:0
К
2:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.6

Среднее время на гол

77
150

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.2
Fabio Abiuso 5 0.14
Стриццоло Лука 4 0.11
Манкони Якопо 3 0.09
Тремолада Лука 3 (1) 0.09
Заро Джованни 3 0.09
Фальчинелли Диего 2 0.06
Баттистелла Томас 2 0.06
Edoardo Duca 2 0.06
Kleis Bozhanaj 2 0.06
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 14 (10) 0.4
Одогву Рафаэль 6 0.17
Тайт Фабиан 4 0.11
Silvio Merkaj 4 0.11
Emanuele Pecorino 4 0.11
Киерво Риккардо 2 0.06
Мазиелло Андреа 2 0.06
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 8 0
Понси Фабио 8 0
Палумбо Антонио 7 0
Заро Джованни 7 0
Коттали Маттео 7 0
Antonio Pergreffi 7 0
Edoardo Duca 6 0
Shady Oukhadda 4 1
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Риччо Алессандро 5 0
Кристиан Каус 5 0
Фальчинелли Диего 4 0
Джерли Фабио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Маньино Лука 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 9 1
Simone Davi 9 0
Арригони Томмазо 7 0
Тайт Фабиан 7 0
Казираги Даниэль 6 0
Одогву Рафаэль 4 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Silvio Merkaj 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Ровер Маттео 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
12
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Зюйдтироль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

16
16
Модена
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
60% (21)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
51% (18)
31% (11)
Зюйдтироль
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
54% (19)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

25
28

Голы по времени матча

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
6
30%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
6
30%
6
29%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
1
5%
4
19%
76-90

Пропущено

20
25
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
4
16%
1-15
5
25%
4
16%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
6
30%
5
20%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
6
32%
9
47%
76-90

Пропущено

23
17
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
30%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

39
40
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
7
18%
3
8%
1-15
4
10%
2
5%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
11
28%
10
25%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
7
18%
13
33%
76-90

Пропущено

43
42
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 25
4
9%
7
17%
1-15
9
21%
4
10%
16-30
10
23%
6
14%
31-45
3
7%
7
17%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
12
28%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1
Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1

Результаты матчей

Модена
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
0:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Модена
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
7
5
13
1.5
5
12
1
17
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
11
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
25
10
11
24
1.5
10
25
1
34
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
8.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Симона Дави получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 1:0 Зюйдтироль онлайн

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