Тур: 35. Стадион: Либеро Либерати.
0'
76' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
82' Желтая карточкаДе Бур Кес
86' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
0:1
90' ГолБоттегин Эрик
90'+7
Ход матча
82'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
365 Количество передач 489
-
43 Владение мячом, % 57
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
История личных встреч
Тернана
Асколи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
68
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.26
|Ди Стефано Филиппо
|5
|0.14
|Перейро Гастон
|4
|0.11
|Касасола Тиаго
|4
|0.11
|Диаките Салим
|3
|0.09
|Луперини Грегорио
|2
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.31
|Родригес Пабло
|3
|0.09
|Боттегин Эрик
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.09
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.06
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|Дурис Давид
|2
|0.06
|Патрицио Масини
|2
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Де Бур Кес
|6
|1
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Касасола Тиаго
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Перейро Гастон
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Аматуччи Лоренцо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Болока Габриэл
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|12
|3
|Ди Таккио Франческо
|11
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|7
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Форте Франческо
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Асколи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
13
Тернана
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Асколи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
18
14
Тернана
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Асколи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
25
27
Голы по времени матча
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Пропущено
14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
1
7%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
3
21%
8
35%
76-90
Забито
24
16
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
2
8%
5
31%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
29
15
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
4
14%
4
27%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
6
21%
3
20%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
11
38%
3
20%
76-90
Забито
40
33
12 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 13
11 Не забивали 13
6
15%
5
15%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
11
28%
3
9%
61-75
10
25%
7
21%
76-90
Пропущено
43
38
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 22
6
14%
6
16%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
9
21%
4
11%
31-45
5
12%
9
24%
46-60
3
7%
2
5%
61-75
14
33%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1
Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3
Асколи
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Асколи - Модена 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1
Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1
Результаты матчей
Тернана
Асколи
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
314
413
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
413
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2212
1024
826
529
232
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14