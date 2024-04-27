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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Тернана
0:1
Конец матча
Асколи
0'
76' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
82' Желтая карточка
Де Бур Кес
86' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
0:1
90' Гол
Боттегин Эрик
90'+7
18
Витали
Томмазо
5
Болока
Габриэл
6
Далле
Мура
Кристиан
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
8
Де
Бур
Кес
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
65
Дионизи
Федерико
32
Васкес
Дэвис
16
Вяйсянен
Саули
55
Беллучи
Джузеппе
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
10
Калигара
Фабрицио
7
Зедадка
Карим
29
Дурис
Давид
30
Несторовски
Илья
Тернана
3-5-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Асколи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
4:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.26
Ди Стефано Филиппо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Касасола Тиаго 4 0.11
Диаките Салим 3 0.09
Луперини Грегорио 2 0.06
Lorenzo Lucchesi 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Фавилли Андреа 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.31
Родригес Пабло 3 0.09
Боттегин Эрик 3 0.09
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.09
Беллучи Джузеппе 2 0.06
Несторовски Илья 2 0.06
Дурис Давид 2 0.06
Патрицио Масини 2 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Де Бур Кес 6 1
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Фалетти Сесар 6 0
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Касасола Тиаго 4 0
Карбони Франко 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Дионизи Федерико 3 0
Перейро Гастон 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Пююхтя Никлас 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Аматуччи Лоренцо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Болока Габриэл 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 12 3
Ди Таккио Франческо 11 0
Фаласко Никола 6 1
Кваранта Данило 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Патрицио Масини 7 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Форте Франческо 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Зедадка Карим 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Тернана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Асколи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
13
Тернана
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Асколи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

18
14
Тернана
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Асколи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

25
27

Голы по времени матча

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
1
7%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
3
21%
8
35%
76-90

Забито

24
16
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
2
8%
5
31%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
4
14%
4
27%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
6
21%
3
20%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
11
38%
3
20%
76-90

Забито

40
33
12 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 13
11 Не забивали 13
6
15%
5
15%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
11
28%
3
9%
61-75
10
25%
7
21%
76-90

Пропущено

43
38
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 22
6
14%
6
16%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
9
21%
4
11%
31-45
5
12%
9
24%
46-60
3
7%
2
5%
61-75
14
33%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1
Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3
Асколи
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Асколи - Модена 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1
Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1

Результаты матчей

Тернана
Асколи

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тернана
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
4
13
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
4
13
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
22
12
10
24
1.5
8
26
5
29
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
8.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 46'
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    Где смотреть матч Тернана 0:1 Асколи онлайн

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