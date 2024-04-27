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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 20601
Палермо
1:2
Конец матча
Реджана
0'
32' Желтая карточка
Либутти Лоренцо
1:0
35' Гол
Брунори Маттео
43' Желтая карточка
Alessandro Marcandalli
51' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
1:1
52' Гол
Портанова Маноло
1:2
66' Гол
Родзио Паоло
90'+7

Ход матча

32'
 
Либутти Лоренцо
35'
Брунори Маттео
(Лучиони Фабио)
1:0
43'
 
Alessandro Marcandalli
51'
Хендерсон Лиам
 
52'
1:1
Портанова Маноло
56'
Солери Эдоардо
Манкузо Леонардо
 
56'
Сегре Джакопо
Хендерсон Лиам
 
66'
1:2
Родзио Паоло
67'
Раноккья Филиппо
Alessio Buttaro
 
73'
Инсинье Роберто
Неделчару Ионуц
 
73'
Траоре Шака
Ди Франческо Федерико
 
74'
 
Антист Жанис
Портанова Маноло
80'
 
Оквонкво Орджи
Гондо Седрик
90'
 
Паяч Марко
Пьераньоло Эдоардо
90'
 
Чигарини Лука
Бьянко Алессандро

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 465 Количество передач 392
  • 54 Владение мячом, % 46
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
5
Лучиони
Фабио
18
Неделчару
Ионуц
25
Alessio
Buttaro
53
Хендерсон
Лиам
4
Гомес
Клаудио
17
Ди
Франческо
Федерико
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
7
Манкузо
Леонардо
9
Брунори
Маттео
12
Саталино
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
Палермо
3-5-2
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Палермо
Реджана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:3
К
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 16 (6) 0.46
Сегре Джакопо 7 0.2
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Манкузо Леонардо 4 0.11
Штулац Лео 4 0.11
Солери Эдоардо 4 0.11
Раноккья Филиппо 4 0.11
Инсинье Роберто 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.06
Лучиони Фабио 2 0.06
Неделчару Ионуц 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Родзио Паоло 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Гомес Клаудио 4 1
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Диаките Салим 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 8 1
Портанова Маноло 8 0
Мелегони Филиппо 3 0
Шиминьски Пшемыслав 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Либутти Лоренцо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Палермо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Реджана
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

9
4
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Реджана
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

23
8
Палермо
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
26% (9)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
20% (7)
37% (13)
Реджана
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
27

Упущенные победы

32
12

Голы по времени матча

Забито

31
13
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 28
2
6%
2
15%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
5
16%
2
15%
31-45
2
6%
4
31%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
12
39%
2
15%
76-90

Пропущено

25
29
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
12%
6
21%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
3
12%
7
24%
76-90

Забито

29
9
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 27
5
17%
1
11%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
7
24%
1
11%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
4
14%
2
22%
61-75
8
28%
3
33%
76-90

Пропущено

24
28
7 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
6
21%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
6
25%
2
7%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90

Забито

60
22
28 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 20
7
12%
3
14%
1-15
9
15%
2
9%
16-30
12
20%
3
14%
31-45
4
7%
5
23%
46-60
8
13%
4
18%
61-75
20
33%
5
23%
76-90

Пропущено

49
57
19 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
4
8%
12
21%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
9
18%
9
16%
31-45
11
22%
8
14%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
10
20%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3
Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3
Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1

Результаты матчей

Палермо
Реджана

Точный счет

3:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Палермо
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
5
10
8
1.5
2
15
6
12
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
7
9
8
1.5
8
10
5
12
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
23
12
19
16
1.5
10
25
11
24
2.5
3
32
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 35 20 8 7 55 - 38 68
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 35 14 10 11 59 - 50 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 35 11 12 12 38 - 41 45
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Козенца
 35 10 12 13 43 - 39 42
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
14.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
15.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
16.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
16.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 16 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Комо Кутроне Патрик 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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