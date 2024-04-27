Тур: 35. Стадион: Ренцо Барбера. Зрители: 20601
0'
32' Желтая карточкаЛибутти Лоренцо
1:0
35' ГолБрунори Маттео
43' Желтая карточкаAlessandro Marcandalli
51' Желтая карточкаХендерсон Лиам
1:1
52' ГолПортанова Маноло
1:2
66' ГолРодзио Паоло
90'+7
Ход матча
32'
35'
1:0
51'
52'
1:1
66'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
465 Количество передач 392
-
54 Владение мячом, % 46
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Палермо
Реджана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
36
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|16 (6)
|0.46
|Сегре Джакопо
|7
|0.2
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.14
|Манкузо Леонардо
|4
|0.11
|Штулац Лео
|4
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Раноккья Филиппо
|4
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Неделчару Ионуц
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Родзио Паоло
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Гомес Клаудио
|4
|1
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|8
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Либутти Лоренцо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Реджана
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
9
4
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Реджана
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
23
8
Палермо
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
26% (9)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
20% (7)
37% (13)
Реджана
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
27
Упущенные победы
32
12
Голы по времени матча
Забито
31
13
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 28
2
6%
2
15%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
5
16%
2
15%
31-45
2
6%
4
31%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
12
39%
2
15%
76-90
Пропущено
25
29
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
12%
6
21%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
3
12%
7
24%
76-90
Забито
29
9
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 27
5
17%
1
11%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
7
24%
1
11%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
4
14%
2
22%
61-75
8
28%
3
33%
76-90
Пропущено
24
28
7 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
6
21%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
6
25%
2
7%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90
Забито
60
22
28 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 20
7
12%
3
14%
1-15
9
15%
2
9%
16-30
12
20%
3
14%
31-45
4
7%
5
23%
46-60
8
13%
4
18%
61-75
20
33%
5
23%
76-90
Пропущено
49
57
19 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
4
8%
12
21%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
9
18%
9
16%
31-45
11
22%
8
14%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
10
20%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3
Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3
Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1
Результаты матчей
Палермо
Реджана
Точный счет
3:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Палермо
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
125
108
215
612
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
117
98
810
512
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2312
1916
1025
1124
332
134
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Комо
|Кутроне Патрик
|14 (4)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14