Тур: 35. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолКариссони Лоренцо
23' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
81' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
90' Желтая карточкаФьордилино Лука
1:1
90' ГолAlessandro Pietrelli
90'+7
Ход матча
21'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
356 Количество передач 378
-
50 Владение мячом, % 50
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Читтаделла
ФералпиСало
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
54
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.23
|Вита Алессио
|4
|0.11
|Filippo Pittarello
|4
|0.11
|Кассано Клаудио
|3
|0.09
|Маистрелло Томми
|3
|0.09
|Andrea Magrassi
|3
|0.09
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Stefano Negro
|2
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Francesco Amatucci
|2
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|7 (3)
|0.2
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.14
|Феличи Маттиа
|4
|0.11
|Компаньон Маттиа
|4
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|3
|0.09
|Davide Balestrero
|3
|0.09
|Курфалидис Христос
|3
|0.09
|Дубицкас Эдгарас
|3
|0.09
|Federico Bergonzi
|2
|0.06
|Mattia Tonetto
|2
|0.06
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Alessandro Pietrelli
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|9
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|6
|0
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|2
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|10
|0
|Davide Balestrero
|10
|0
|Фьордилино Лука
|8
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Париджини Витторио
|4
|0
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Зеннаро Маттиа
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Курфалидис Христос
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Federico Bergonzi
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
ФералпиСало
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
8
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
ФералпиСало
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
22
Упущенные победы
10
16
Читтаделла
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (14)
49% (17)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
ФералпиСало
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
19
27
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
25
19
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
6
24%
2
11%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
8
42%
76-90
Пропущено
20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
3
15%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
5
25%
8
29%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
5
36%
5
23%
76-90
Пропущено
20
32
11 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
20%
4
13%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
4
20%
7
22%
31-45
4
20%
3
9%
46-60
4
20%
5
16%
61-75
1
5%
7
22%
76-90
Забито
39
41
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
8
21%
5
12%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
5
13%
5
12%
31-45
2
5%
8
20%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
12
31%
13
32%
76-90
Пропущено
40
60
19 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 31
7
18%
7
12%
1-15
5
13%
11
18%
16-30
7
18%
11
18%
31-45
8
20%
7
12%
46-60
7
18%
9
15%
61-75
6
15%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Комо 2:5 Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1
ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1
Результаты матчей
Читтаделла
ФералпиСало
Точный счет
1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
125
711
611
216
314
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
126
314
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2411
1025
1025
233
530
134
134
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Комо
|Кутроне Патрик
|14 (4)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|14