  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Читтаделла
1:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
1:0
21' Гол
Кариссони Лоренцо
23' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
81' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
90' Желтая карточка
Фьордилино Лука
1:1
90' Гол
Alessandro Pietrelli
90'+7

Ход матча

21'
Кариссони Лоренцо
1:0
23'
Кариссони Лоренцо
 
46'
 
Ла Мантия Андреа
Бутич Карло
56'
 
Летиция Гаэтано
Alessandro Pilati
67'
 
Дубицкас Эдгарас
Компаньон Маттиа
72'
Пандольфи Лука
Тессьоре Андреа
 
80'
Каррьеро Джузеппе
Бранка Симоне
 
81'
Каррьеро Джузеппе
 
84'
 
Alessandro Pietrelli
Зеннаро Маттиа
88'
Кассано Клаудио
Кариссони Лоренцо
 
88'
Маистрелло Томми
Filippo Pittarello
 
90'
 
Фьордилино Лука
90'
1:1
Alessandro Pietrelli
(Летиция Гаэтано)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 356 Количество передач 378
  • 50 Владение мячом, % 50
36
Кастари
Элхан
4
Анжели
Маттео
26
Паван
Никола
6
Соттини
Эдоардо
24
Кариссони
Лоренцо
98
Federico
Giraudo
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
18
Тессьоре
Андреа
11
Filippo
Pittarello
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
19
Alessandro
Pilati
8
Davide
Balestrero
39
Курфалидис
Христос
23
Чеппители
Лука
16
Фьордилино
Лука
20
Зеннаро
Маттиа
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
Читтаделла
3-4-2-1
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
ФералпиСало

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:1
ЛП
1:2
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 8 0.23
Вита Алессио 4 0.11
Filippo Pittarello 4 0.11
Кассано Клаудио 3 0.09
Маистрелло Томми 3 0.09
Andrea Magrassi 3 0.09
Кариссони Лоренцо 2 0.06
Бранка Симоне 2 0.06
Stefano Negro 2 0.06
Каррьеро Джузеппе 2 0.06
Francesco Amatucci 2 0.06
Сальви Алессандро 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 7 (3) 0.2
Бутич Карло 5 (1) 0.14
Феличи Маттиа 4 0.11
Компаньон Маттиа 4 0.11
Зеннаро Маттиа 3 0.09
Davide Balestrero 3 0.09
Курфалидис Христос 3 0.09
Дубицкас Эдгарас 3 0.09
Federico Bergonzi 2 0.06
Mattia Tonetto 2 0.06
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Alessandro Pietrelli 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 15 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 9 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 6 0
Francesco Amatucci 5 0
Каррьеро Джузеппе 4 0
Тессьоре Андреа 4 0
Filippo Pittarello 4 0
Бальдини Энрико 3 0
Вита Алессио 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Кассано Клаудио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Соттини Эдоардо 2 0
Рицца Алессио 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 10 0
Davide Balestrero 10 0
Фьордилино Лука 8 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Париджини Витторио 4 0
Пицциньякко Семуэль 4 0
Зеннаро Маттиа 4 0
Компаньон Маттиа 4 0
Курфалидис Христос 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Federico Bergonzi 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
ФералпиСало
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
8
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
ФералпиСало
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
22

Упущенные победы

10
16
Читтаделла
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (14)
49% (17)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
ФералпиСало
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

19
27

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

25
19
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
6
24%
2
11%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
8
42%
76-90

Пропущено

20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
3
15%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
5
25%
8
29%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
5
36%
5
23%
76-90

Пропущено

20
32
11 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
20%
4
13%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
4
20%
7
22%
31-45
4
20%
3
9%
46-60
4
20%
5
16%
61-75
1
5%
7
22%
76-90

Забито

39
41
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
8
21%
5
12%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
5
13%
5
12%
31-45
2
5%
8
20%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
12
31%
13
32%
76-90

Пропущено

40
60
19 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 31
7
18%
7
12%
1-15
5
13%
11
18%
16-30
7
18%
11
18%
31-45
8
20%
7
12%
46-60
7
18%
9
15%
61-75
6
15%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Комо 2:5 Пиза - ФералпиСало 3:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1
ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1

Результаты матчей

Читтаделла
ФералпиСало

Точный счет

1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
11
1.5
6
11
2
16
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
6
3
14
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
11
10
25
1.5
10
25
2
33
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 35 21 10 4 63 - 32 73
2.
Комо
 35 20 8 7 55 - 38 68
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 35 14 10 11 59 - 50 52
7.
Сампдория
 35 13 9 13 48 - 49 48
8.
Брешия
 35 11 14 10 38 - 35 47
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 35 11 12 12 38 - 41 45
11.
Зюйдтироль
 35 11 10 14 40 - 42 43
12.
Модена
 35 9 16 10 38 - 44 43
13.
Реджана
 35 9 16 10 36 - 43 43
14.
Козенца
 35 10 12 13 43 - 39 42
15.
Тернана
 35 9 10 16 38 - 46 37
16.
Асколи
 35 8 13 14 34 - 38 37
17.
Специя
 35 7 16 12 31 - 46 37
18.
Бари
 35 7 15 13 34 - 47 36
19.
ФералпиСало
 35 8 8 19 41 - 60 32
20.
Лекко
 35 6 8 21 32 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Парма
 18 11 6 1 33 - 16 39
3.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 18 8 3 7 31 - 25 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 18 7 5 6 24 - 21 26
8.
Брешия
 18 6 8 4 20 - 16 26
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Модена
 18 6 5 7 19 - 21 23
13.
Сампдория
 18 6 4 8 24 - 25 22
14.
Козенца
 18 5 6 7 27 - 23 21
15.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
16.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
17.
Тернана
 18 4 7 7 15 - 16 19
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 18 9 4 5 26 - 21 31
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Реджана
 18 7 6 5 22 - 20 27
7.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
8.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
12.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
13.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 21 - 25 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
ФералпиСало
 18 5 4 9 18 - 29 19
16.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
17.
Асколи
 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Специя
 18 3 8 7 16 - 30 17
19.
Бари
 18 2 7 9 16 - 29 13
20.
Лекко
 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 16 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 16 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Комо Кутроне Патрик 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Читтаделла 1:1 ФералпиСало онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный