Тур: 26. Стадион: Арена Львов.
0'
3' Желтая карточкаДахновский Виталий
0:1
30' Гол в свои воротаСлюбик Богдан
33' Желтая карточкаДе Паула Таллес
1:1
48' ГолСлюбик Богдан
2:1
59' ГолДе Паула Таллес
3:1
65' ГолКарабин Ярослав
66' Желтая карточкаIago Siqueira
90'+5
Ход матча
30'
0:1
33'
48'
1:1
59'
65'
3:1
66'
77
Сыч
Алексей
71
Oleh
Fedor
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Klayver
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Рух Львов
Верес
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Среднее время на гол
90
33
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
50
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|7
|0.27
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.19
|Де Паула Таллес
|4 (1)
|0.15
|Рунич Василий
|4
|0.15
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.12
|Слюбик Богдан
|3
|0.12
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.12
|Карабин Ярослав
|2
|0.08
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.08
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Vitaliy Kholod
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|3 (1)
|0.12
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.12
|Шарай Станислав
|2
|0.08
|Гайдучик Николай
|2
|0.08
|Дахновский Виталий
|2 (1)
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.08
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|7
|0
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Denys Teslyuk
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Плюман Анже-Фредди
|2
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Iago Siqueira
|8
|0
|Шарай Владислав
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Дахновский Виталий
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Верес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
20
15
Рух Львов
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Верес
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
16
5
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
3
60%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Пропущено
13
16
11 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
15%
3
19%
1-15
6
46%
2
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
14%
3
15%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
27%
3
15%
61-75
5
23%
6
30%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
6
40%
5
25%
76-90
Забито
38
25
15 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
4
11%
4
16%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
6
16%
7
28%
31-45
4
11%
1
4%
46-60
10
26%
3
12%
61-75
9
24%
7
28%
76-90
Пропущено
28
36
18 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
5
18%
7
19%
1-15
8
29%
4
11%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
7
25%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1
Верес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2
Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1
Результаты матчей
Рух Львов
Верес
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
58
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
57
49
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1411
818
520
620
322
323
124
125
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8