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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Рух Львов
3:1
Конец матча
Верес
0'
3' Желтая карточка
Дахновский Виталий
0:1
30' Гол в свои ворота
Слюбик Богдан
33' Желтая карточка
Де Паула Таллес
1:1
48' Гол
Слюбик Богдан
2:1
59' Гол
Де Паула Таллес
3:1
65' Гол
Карабин Ярослав
66' Желтая карточка
Iago Siqueira
90'+5
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
4
Vitaliy
Kholod
93
Vitaliy
Roman
19
Yevgeniy
Pastukh
71
Oleh
Fedor
30
Де
Паула
Таллес
9
Квасница
Илья
8
Карабин
Ярослав
22
Плюман
Анже-Фредди
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
6
Сезар
Жулио
95
Evgeny
Shevchenko
III
99
Морозко
Евгений
29
Кучеров
Валерий
5
Курко
Василий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
89
Гайдучик
Николай
Рух Львов
Верес

История личных встреч

Рух Львов
Верес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:5
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Среднее время на гол

90
33

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 7 0.27
Климчук Юрий 5 (2) 0.19
Де Паула Таллес 4 (1) 0.15
Рунич Василий 4 0.15
Yevgeniy Pastukh 3 0.12
Слюбик Богдан 3 0.12
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.12
Карабин Ярослав 2 0.08
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.08
Сыч Алексей 1 0.04
Притула Остап 1 (1) 0.04
Denys Teslyuk 1 0.04
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Vitaliy Kholod 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 3 (1) 0.12
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.12
Шарай Станислав 2 0.08
Гайдучик Николай 2 0.08
Дахновский Виталий 2 (1) 0.08
Evgeny Shevchenko III 2 0.08
Шарай Владислав 2 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.04
Балан Денис 1 0.04
Близниченко Андрей 1 0.04
Шестаков Михаил 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Марусич Максим 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 7 0
Vitaliy Roman 5 1
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Denys Pidgurskyi 4 0
Denys Teslyuk 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Де Паула Таллес 2 0
Плюман Анже-Фредди 2 0
Сыч Алексей 2 0
Oleh Fedor 2 0
Квасница Илья 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Iago Siqueira 8 0
Шарай Владислав 6 1
Балан Денис 5 1
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Курко Василий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Дахновский Виталий 1 0
Смиян Максим 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Верес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

20
15
Рух Львов
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Верес
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

26
19

Голы по времени матча

Забито

16
5
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
3
60%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Пропущено

13
16
11 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
15%
3
19%
1-15
6
46%
2
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
14%
3
15%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
27%
3
15%
61-75
5
23%
6
30%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
6
40%
5
25%
76-90

Забито

38
25
15 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
4
11%
4
16%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
6
16%
7
28%
31-45
4
11%
1
4%
46-60
10
26%
3
12%
61-75
9
24%
7
28%
76-90

Пропущено

28
36
18 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
5
18%
7
19%
1-15
8
29%
4
11%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
7
25%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1
Верес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2
Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1

Результаты матчей

Рух Львов
Верес

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
7
4
9
1.5
4
9
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
14
11
8
18
1.5
5
20
6
20
2.5
3
22
3
23
3.5
1
24
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 5 2 51 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 24 6 8 10 25 - 32 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Оболонь
 25 4 9 12 16 - 35 21
14.
Верес
 25 4 8 13 23 - 38 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
5.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 12 8 4 0 24 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
12.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
13.
Оболонь
 13 2 4 7 8 - 20 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 12 1 3 8 5 - 16 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Де Паула Таллес получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Слюбик Богдан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 3'
      Дахновский Виталий получил желтую карточку от судьи
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