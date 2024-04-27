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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Днепр-1
1:2
Конец матча
Динамо Киев
0'
33' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
1:0
43' Гол
Гуцуляк Алексей
45' Желтая карточка
Шапаренко Николай
47' Желтая карточка
Андриевский Александр
1:1
49' Гол
Кабаев Владислав
52' Желтая карточка
Ярмоленко Андрей
72' Желтая карточка
Дячук Максим
73' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
89' Красная карточка
Тымчик Александр
1:2
90' Гол
Ванат Владислав
90' Желтая карточка
Сваток Александр
90' Желтая карточка
Ramik Hadzhyiev
90' Желтая карточка
Горбунов Сергей Олегович
90'+10
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
42
Пасич
Евгений
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
11
Мирошниченко
Денис
17
Леднeв
Богдан
27
Очеретько
Олег
9
Гуцуляк
Алексей
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Taras
Mykhavko
2
Вивчаренко
Константин
18
Андриевский
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Днепр-1
Динамо Киев

История личных встреч

Днепр-1
Динамо Киев

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:4

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
67

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 9 0.35
Филиппов Александр 8 0.31
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.19
Леднeв Богдан 4 0.15
Адамюк Владимир 2 0.08
Мирошниченко Денис 1 0.04
Сарапий Эдуард 1 0.04
Сваток Александр 1 0.04
Танчик Владимир 1 0.04
Бабенко Руслан 1 0.04
Когут Игорь 1 0.04
Бланко Доминго 1 (1) 0.04
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 13 (1) 0.52
Буяльский Виталий 9 (3) 0.36
Волошин Назар 6 0.24
Ярмоленко Андрей 6 (2) 0.24
Бражко Владимир 6 0.24
Кабаев Владислав 4 0.16
Шапаренко Николай 3 (1) 0.12
Караваев Александр 2 0.08
Бенито Муйива 2 0.08
Тымчик Александр 2 0.08
Андриевский Александр 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Шепелев Владимир 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Дячук Максим 1 0.04
Супряга Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 8 1
Бабенко Руслан 5 0
Кравец Василий 3 1
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Сваток Александр 3 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Горбунов Сергей Олегович 3 0
Ramik Hadzhyiev 3 0
Мирошниченко Денис 2 0
Когут Игорь 2 0
Волынец Евгений 2 0
Очеретько Олег 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Пасич Евгений 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 6 1
Ванат Владислав 4 1
Дубинчак Владислав 5 0
Тымчик Александр 3 1
Шапаренко Николай 4 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Дячук Максим 4 0
Сирота Александр 2 1
Андриевский Александр 3 0
Попов Денис II 1 1
Ярмоленко Андрей 2 0
Буяльский Виталий 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

8
6
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

18
25
Днепр-1
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Динамо Киев
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

26
31

Голы по времени матча

Забито

19
33
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
3
16%
6
18%
1-15
3
16%
5
15%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
6
32%
5
15%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
3
16%
7
21%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
4
31%
4
22%
76-90

Забито

18
25
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
3
17%
5
20%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
5
28%
1
4%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
1
6%
9
36%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

37
58
19 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 19
2 Не забивали 2
6
16%
11
19%
1-15
7
19%
9
16%
16-30
6
16%
9
16%
31-45
11
30%
30%
6
10%
46-60
3
8%
7
12%
61-75
4
11%
16
28%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
2
8%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
5
21%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1
Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1

Результаты матчей

Днепр-1
Динамо Киев

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 58%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
4
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
8
4
1
12
2.5
4
8
1
12
3.5
3
9
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
10
3
2
11
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
23
2
8
18
1.5
18
7
3
23
2.5
10
15
1
25
3.5
7
18
1
25
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2:0 25 18 5 2 50 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 25 10 11 4 36 - 26 41
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 0:2 26 8 8 10 25 - 30 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 24 6 8 10 25 - 32 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Оболонь
 25 4 9 12 16 - 35 21
14.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2:0 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 0:2 13 3 3 7 12 - 19 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 2:0 12 8 4 0 23 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 0:2 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
12.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
13.
Оболонь
 13 2 4 7 8 - 20 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
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