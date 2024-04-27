Тур: 26. Стадион: Днепр-Арена.
1:2
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаСарапий Эдуард
1:0
43' ГолГуцуляк Алексей
45' Желтая карточкаШапаренко Николай
47' Желтая карточкаАндриевский Александр
1:1
49' ГолКабаев Владислав
52' Желтая карточкаЯрмоленко Андрей
72' Желтая карточкаДячук Максим
73' Желтая карточкаМирошниченко Денис
89' Красная карточкаТымчик Александр
1:2
90' ГолВанат Владислав
90' Желтая карточкаСваток Александр
90' Желтая карточкаRamik Hadzhyiev
90' Желтая карточкаГорбунов Сергей Олегович
90'+10
Ход матча
33'
43'
49'
1:1
52'
72'
89'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Днепр-1
Динамо Киев
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
67
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|9
|0.35
|Филиппов Александр
|8
|0.31
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.19
|Леднeв Богдан
|4
|0.15
|Адамюк Владимир
|2
|0.08
|Мирошниченко Денис
|1
|0.04
|Сарапий Эдуард
|1
|0.04
|Сваток Александр
|1
|0.04
|Танчик Владимир
|1
|0.04
|Бабенко Руслан
|1
|0.04
|Когут Игорь
|1
|0.04
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.04
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|13 (1)
|0.52
|Буяльский Виталий
|9 (3)
|0.36
|Волошин Назар
|6
|0.24
|Ярмоленко Андрей
|6 (2)
|0.24
|Бражко Владимир
|6
|0.24
|Кабаев Владислав
|4
|0.16
|Шапаренко Николай
|3 (1)
|0.12
|Караваев Александр
|2
|0.08
|Бенито Муйива
|2
|0.08
|Тымчик Александр
|2
|0.08
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|8
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Кравец Василий
|3
|1
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|3
|0
|Ramik Hadzhyiev
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Очеретько Олег
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Ванат Владислав
|4
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Тымчик Александр
|3
|1
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Дячук Максим
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Андриевский Александр
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
8
6
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
18
25
Днепр-1
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Динамо Киев
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
19
33
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
3
16%
6
18%
1-15
3
16%
5
15%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
6
32%
5
15%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
3
16%
7
21%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Забито
18
25
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
3
17%
5
20%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
5
28%
1
4%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
1
6%
9
36%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
37
58
19 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 19
2 Не забивали 2
6
16%
11
19%
1-15
7
19%
9
16%
16-30
6
16%
9
16%
31-45
11
30%
30%
6
10%
46-60
3
8%
7
12%
61-75
4
11%
16
28%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
2
8%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
5
21%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1
Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1
Результаты матчей
Днепр-1
Динамо Киев
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 58%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
4
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
49
84
112
48
112
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
49
103
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
232
818
187
323
1015
125
718
125
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|18
|5
|2
|50 - 20
|59
|2.
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|25
|10
|11
|4
|36 - 26
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7.
|0:2
|26
|8
|8
|10
|25 - 30
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|22 - 31
|26
|13.
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14.
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|15.
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|2.
|2:0
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|0:2
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|12.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|13.
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8