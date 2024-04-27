Тур: 26. Стадион: Cherkasy Arena.
0:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
24'
40'
0:1
45'
95
Стасюк
Пётр
22
Eynel
Soares
8
Бар
Арад
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Eynel SoaresЗащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|4
|0.15
|Шестаков Сергей
|3
|0.12
|Прядун Максим
|3
|0.12
|Хобленко Алексей
|2
|0.08
|Олейник Денис
|2
|0.08
|Пасич Геннадий
|2
|0.08
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.08
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Eynel Soares
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|9
|0.36
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.24
|Зубков Александр
|5
|0.2
|Траоре Лассина
|4
|0.16
|Бондаренко Артём
|4
|0.16
|Кащук Алексей
|3
|0.12
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.12
|Матвиенко Николай
|3
|0.12
|Кевин IV
|2
|0.08
|Швед Марьян
|2
|0.08
|Назарина Егор
|2
|0.08
|Келси Кевин
|2
|0.08
|Вьюнник Богдан
|1
|0.04
|Невертон
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|7
|0
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бар Арад
|4
|1
|Рыбалка Сергей
|5
|0
|Бойко Виталий
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Яшари Мухаррем
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Сикан Даниил
|3
|0
|Бондарь Валерий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Зубков Александр
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Шахтёр Донецк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
ЛНЗ Черкассы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Шахтёр Донецк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
26
ЛНЗ Черкассы
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Шахтёр Донецк
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
7
33%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
5
45%
4
19%
76-90
Пропущено
18
8
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
5
28%
1
13%
46-60
4
22%
4
50%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Забито
13
28
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 12
1
8%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
54%
10
36%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
6
55%
1
9%
76-90
Забито
24
49
7 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 2
1
4%
6
12%
1-15
3
13%
12
24%
16-30
3
13%
6
12%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
1
4%
5
10%
61-75
12
50%
14
29%
76-90
Пропущено
29
19
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
5
17%
5
26%
46-60
5
17%
5
26%
61-75
10
34%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
6 раз 25%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
39
94
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
101
49
65
211
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
222
718
159
322
816
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|18
|5
|2
|49 - 20
|59
|2.
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|25
|10
|11
|4
|36 - 26
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7.
|0:1
|26
|8
|8
|10
|25 - 29
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|22 - 31
|26
|13.
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14.
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|15.
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|2.
|1:0
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|12.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|13.
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8