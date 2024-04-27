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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
0:3
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
24' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
0:1
40' Гол
Сикан Даниил
45' Желтая карточка
Сикан Даниил
0:2
63' Гол
Судаков Георгий
73' Желтая карточка
Eynel Soares
0:3
90' Гол
Эгиналдо де Соуза Лемос
90'+5
21
Кучеренко
Евгений
95
Стасюк
Пётр
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
22
Eynel
Soares
8
Бар
Арад
37
Рыбалка
Сергей
15
Яшари
Мухаррем
70
Наумец
Владислав
20
Mollo
Bessala
11
Пасич
Геннадий
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
23
Педринью
Роша
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наумец Владислав 4 0.15
Шестаков Сергей 3 0.12
Прядун Максим 3 0.12
Хобленко Алексей 2 0.08
Олейник Денис 2 0.08
Пасич Геннадий 2 0.08
Бойко Виталий 2 (1) 0.08
Норенков Денис 1 0.04
Ковалёв Максим 1 0.04
Eynel Soares 1 0.04
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.04
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 9 0.36
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.24
Зубков Александр 5 0.2
Траоре Лассина 4 0.16
Бондаренко Артём 4 0.16
Судаков Георгий 4 (1) 0.16
Кащук Алексей 3 0.12
Матвиенко Николай 3 0.12
Кевин IV 2 0.08
Швед Марьян 2 0.08
Назарина Егор 2 0.08
Келси Кевин 2 0.08
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.08
Вьюнник Богдан 1 0.04
Невертон 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Гомес Марлон 0 0
Козик Эдуард 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 7 0
Пасич Геннадий 6 0
Норенков Денис 6 0
Бар Арад 4 1
Рыбалка Сергей 5 0
Бойко Виталий 4 0
Олейник Денис 3 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Хобленко Алексей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Яшари Мухаррем 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Eynel Soares 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Сикан Даниил 3 0
Бондарь Валерий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Зубков Александр 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Шахтёр Донецк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
5
ЛНЗ Черкассы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Шахтёр Донецк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
26
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Шахтёр Донецк
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
27%
7
29%
29%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
5
45%
5
21%
76-90

Пропущено

21
8
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
24%
1
13%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
5
24%
4
50%
61-75
5
24%
1
13%
76-90

Забито

13
28
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
8%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
54%
10
36%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
6
55%
1
9%
76-90

Забито

24
52
7 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 20
12 Не забивали 2
1
4%
6
12%
1-15
3
13%
12
23%
16-30
3
13%
7
13%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
1
4%
6
12%
61-75
12
50%
15
29%
76-90

Пропущено

32
19
10 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 13
2
6%
1
5%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
5
16%
5
26%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
11
34%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
9
4
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
7
5
2
11
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
23
2
7
19
1.5
16
9
3
23
2.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 5 2 51 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 24 6 8 10 25 - 32 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Оболонь
 25 4 9 12 16 - 35 21
14.
Верес
 25 4 8 13 23 - 38 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
5.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 12 8 4 0 24 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
12.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
13.
Оболонь
 13 2 4 7 8 - 20 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 12 1 3 8 5 - 16 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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