Тур: 26. Стадион: Cherkasy Arena.
0:3
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЯшари Мухаррем
0:1
40' ГолСикан Даниил
45' Желтая карточкаСикан Даниил
0:2
63' ГолСудаков Георгий
73' Желтая карточкаEynel Soares
0:3
90' ГолЭгиналдо де Соуза Лемос
90'+5
Ход матча
24'
40'
0:1
45'
63'
0:2
73'
89'
90'
95
Стасюк
Пётр
22
Eynel
Soares
8
Бар
Арад
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Eynel SoaresЗащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|4
|0.15
|Шестаков Сергей
|3
|0.12
|Прядун Максим
|3
|0.12
|Хобленко Алексей
|2
|0.08
|Олейник Денис
|2
|0.08
|Пасич Геннадий
|2
|0.08
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.08
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Eynel Soares
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|9
|0.36
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.24
|Зубков Александр
|5
|0.2
|Траоре Лассина
|4
|0.16
|Бондаренко Артём
|4
|0.16
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.16
|Кащук Алексей
|3
|0.12
|Матвиенко Николай
|3
|0.12
|Кевин IV
|2
|0.08
|Швед Марьян
|2
|0.08
|Назарина Егор
|2
|0.08
|Келси Кевин
|2
|0.08
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.08
|Вьюнник Богдан
|1
|0.04
|Невертон
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|7
|0
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бар Арад
|4
|1
|Рыбалка Сергей
|5
|0
|Бойко Виталий
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Яшари Мухаррем
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Сикан Даниил
|3
|0
|Бондарь Валерий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Зубков Александр
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Шахтёр Донецк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
ЛНЗ Черкассы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Шахтёр Донецк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
26
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Шахтёр Донецк
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
27%
7
29%
29%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
5
45%
5
21%
76-90
Пропущено
21
8
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
24%
1
13%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
5
24%
4
50%
61-75
5
24%
1
13%
76-90
Забито
13
28
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
8%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
54%
10
36%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
6
55%
1
9%
76-90
Забито
24
52
7 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 20
12 Не забивали 2
1
4%
6
12%
1-15
3
13%
12
23%
16-30
3
13%
7
13%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
1
4%
6
12%
61-75
12
50%
15
29%
76-90
Пропущено
32
19
10 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 13
2
6%
1
5%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
5
16%
5
26%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
11
34%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
310
94
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
111
49
75
211
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
232
719
169
323
916
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8