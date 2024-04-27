Тур: 26. Стадион: Mynai Arena.
2:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолКораблин Тимур
37' Желтая карточкаБадибанга Зигей
45' Желтая карточкаTaras Dmytruk
51' Желтая карточкаYevgeniy Skyba
2:0
63' ГолРеменяк Артур
90' Желтая карточкаБрагару Максим
90'+6
Ход матча
6'
1:0
37'
45'
51'
63'
2:0
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
-
17 Danylo Golub
-
-
70 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Минай
Черноморец Од
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.19
|Кораблин Тимур
|3
|0.12
|Yegor Gunichev
|3
|0.12
|Ременяк Артур
|2
|0.08
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.08
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.08
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Петько Сергей
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Вакула Владислав
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.28
|Авагимян Артур
|4
|0.16
|Кузык Орест
|4
|0.16
|Бойчук Богдан
|3
|0.12
|Путря Илья
|3 (3)
|0.12
|Samson Iyede
|2
|0.08
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.08
|Ермаков Виталий
|2
|0.08
|Бадибанга Зигей
|1
|0.04
|Брагару Максим
|1
|0.04
|Шпорн Йон
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1
|0.04
|Dada Belmonte
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|7
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Taras Dmytruk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
|Yevgeniy Skyba
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|4
|2
|Авагимян Артур
|5
|1
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|4
|0
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Минай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Черноморец Од
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
4
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Черноморец Од
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
5
13
Минай
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Черноморец Од
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
6
43%
2
13%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
26%
5
21%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
6
32%
5
21%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
5
33%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Забито
21
31
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
2
10%
4
13%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
6
29%
5
16%
61-75
3
14%
7
23%
76-90
Пропущено
39
39
14 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
2
5%
5
13%
1-15
9
23%
3
8%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
6
15%
10
26%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
11
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3
Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1
Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3
Результаты матчей
Минай
Черноморец Од
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Минай
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
93
410
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
85
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
178
521
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|18
|5
|2
|50 - 20
|59
|2.
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|25
|10
|11
|4
|36 - 26
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7.
|0:2
|26
|8
|8
|10
|25 - 30
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|22 - 31
|26
|13.
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14.
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|15.
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|2.
|2:0
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|0:2
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|12.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|13.
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8