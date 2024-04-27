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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Минай
2:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
6' Гол
Кораблин Тимур
37' Желтая карточка
Бадибанга Зигей
45' Желтая карточка
Taras Dmytruk
51' Желтая карточка
Yevgeniy Skyba
2:0
63' Гол
Ременяк Артур
90' Желтая карточка
Брагару Максим
90'+6
35
Кемкин
Александр
2
Taras
Dmytruk
22
Yevgeniy
Skyba
4
Bohdan
Chuiev
77
Кисель
Ярослав
71
Семотюк
Владислав
32
Петько
Сергей
97
Кораблин
Тимур
29
Ременяк
Артур
9
Устименко
Денис
99
Вакула
Владислав
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
37
Огиря
Владислав
8
Шпорн
Йон
45
Брагару
Максим
39
Бадибанга
Зигей
7
Кузык
Орест
77
Штогрин
Андрей
Минай
Черноморец Од

История личных встреч

Минай
Черноморец Од

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 5 (1) 0.19
Кораблин Тимур 3 0.12
Yegor Gunichev 3 0.12
Ременяк Артур 2 0.08
Yegor Tverdokhlib 2 0.08
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.08
Yevgeniy Skyba 1 0.04
Петько Сергей 1 0.04
Sergiy Korniychuk 1 0.04
Вакула Владислав 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.28
Авагимян Артур 4 0.16
Кузык Орест 4 0.16
Бойчук Богдан 3 0.12
Путря Илья 3 (3) 0.12
Samson Iyede 2 0.08
Васильев Александр Андреевич 2 0.08
Ермаков Виталий 2 0.08
Бадибанга Зигей 1 0.04
Брагару Максим 1 0.04
Шпорн Йон 1 0.04
Guy Hadida 1 0.04
Dada Belmonte 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 7 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Taras Dmytruk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Yevgeniy Skyba 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 4 2
Авагимян Артур 5 1
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Васильев Александр Андреевич 4 0
Бадибанга Зигей 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Штогрин Андрей 2 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0

Результаты матчей

Минай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Черноморец Од
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
4
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Черноморец Од
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

5
13
Минай
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Черноморец Од
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
6
43%
2
13%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
26%
5
21%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
6
32%
5
21%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
5
33%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Забито

21
31
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
2
10%
4
13%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
6
29%
5
16%
61-75
3
14%
7
23%
76-90

Пропущено

39
39
14 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
2
5%
5
13%
1-15
9
23%
3
8%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
6
15%
10
26%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
11
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3
Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1
Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3

Результаты матчей

Минай
Черноморец Од

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Минай
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
1
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
17
8
5
21
1.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2:0 25 18 5 2 50 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 25 10 11 4 36 - 26 41
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 0:2 26 8 8 10 25 - 30 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 24 6 8 10 25 - 32 26
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Оболонь
 25 4 9 12 16 - 35 21
14.
Верес
 24 4 8 12 22 - 35 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2:0 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 0:2 13 3 3 7 12 - 19 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 2:0 12 8 4 0 23 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 0:2 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
12.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
13.
Оболонь
 13 2 4 7 8 - 20 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Тарас Дмитрук получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Бадибанга Зигей получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Кораблин Тимур бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 2:0 Черноморец Од онлайн

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