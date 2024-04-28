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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 30.
Торпедо Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 114
Торпедо Москва 25.4% (29)
X 30.7% (35)
Химки 43.9% (50)
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Торпедо Москва
Химки

История личных встреч

Торпедо Москва
Химки

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
К
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:1

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
2.2

Среднее время на гол

75
40

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 5 (1) 0.18
Горбунов Игорь 3 0.11
Рейна Йорди 3 (1) 0.11
Журавлёв Юрий 2 0.07
Москвичёв Владимир 2 0.07
Гонгадзе Георгий 2 0.07
Юзепчук Роман 2 0.07
Иваньков Александр II 2 0.07
Лебеденко Игорь 1 0.04
Калугин Никита 1 0.04
Шамкин Даниил 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Червяков Руслан 1 0.04
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 10 (1) 0.36
Хосонов Хетаг 7 (2) 0.25
Нетфуллин Равиль 4 0.14
Магомедов Бутта 3 0.11
Касимов Тимур 3 0.11
Корян Аршак 3 (1) 0.11
Берковский Илья 2 0.07
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.07
Варатынов Сергей 2 0.07
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Юзепчук Роман 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Роганович Боян 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 7 0
Степанов Данил 5 0
Варатынов Сергей 5 0
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Хосонов Хетаг 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Берковский Илья 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
6
Торпедо Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Химки
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

9
18
Торпедо Москва
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Химки
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
21%
6
26%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
3
21%
5
22%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
36%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
3
25%
1
5%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
33%
4
20%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
3
21%
76-90

Забито

26
43
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
5
19%
3
7%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
4
15%
8
19%
31-45
3
12%
8
19%
46-60
3
12%
10
23%
61-75
7
27%
9
21%
76-90

Пропущено

26
31
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
9
35%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0
Химки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2
Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4

Результаты матчей

Торпедо Москва
Химки

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
2
10 раз 36%
1
10 раз 36%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
3
4
9
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
1
3
12
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
14
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 15 6 7 30 - 14 51
2.
Химки
 Заявка 28 15 6 7 43 - 31 51
3.
Акрон
 0:0 Заявка 29 14 9 6 41 - 21 51
4.
Арсенал Тула
 1:1 29 11 14 4 33 - 20 47
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Алания
 1:1 Заявка 29 10 11 8 35 - 37 41
8.
Нефтехимик
 Заявка 28 11 7 10 29 - 27 40
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 29 9 10 10 26 - 28 37
13.
Торпедо Москва
 Заявка 28 9 9 10 25 - 27 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 0:1 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 28 5 7 16 19 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 1:1 15 8 6 1 18 - 5 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
5.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 7 6 1 19 - 9 27
6.
Акрон
 0:0 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 1:1 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
11.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 0:1 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 0:0 Заявка 14 6 6 2 16 - 10 24
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
7.
Ленинградец
 0:1 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 1:1 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 1:1 Заявка 15 3 7 5 16 - 24 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги "Торпедо" принимает "Химки". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 33.3% пользователей.
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Прогнозы 114
Торпедо Москва 25.4% (29)
X 30.7% (35)
Химки 43.9% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Химки
3.75
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3.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо Москва - Химки

Исход игры
Торпедо Москва
25.4% (29)
Ничья
30.7% (35)
Химки
43.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
1:2 Химки
33.3% (38)
1:1 Ничья
27.2% (31)
2:1 Торпедо Москва
18.4% (21)
0:1 Химки
8.8% (10)
1:0 Торпедо Москва
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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