Тур: 30.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Корян АршакПолузащитник
- Нападающий
-
23 Волков ЗахарНападающий
- Запасные игроки
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Торпедо Москва
Химки
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.2
2.2
Среднее время на гол
75
40
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|5 (1)
|0.18
|Горбунов Игорь
|3
|0.11
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.11
|Журавлёв Юрий
|2
|0.07
|Москвичёв Владимир
|2
|0.07
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.07
|Юзепчук Роман
|2
|0.07
|Иваньков Александр II
|2
|0.07
|Лебеденко Игорь
|1
|0.04
|Калугин Никита
|1
|0.04
|Шамкин Даниил
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Червяков Руслан
|1
|0.04
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|10 (1)
|0.36
|Хосонов Хетаг
|7 (2)
|0.25
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.14
|Магомедов Бутта
|3
|0.11
|Касимов Тимур
|3
|0.11
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.11
|Берковский Илья
|2
|0.07
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.07
|Варатынов Сергей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Степанов Данил
|1
|0.04
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Юзепчук Роман
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|7
|0
|Степанов Данил
|5
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Терехов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Хосонов Хетаг
|2
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Берковский Илья
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
6
Торпедо Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Химки
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
9
18
Торпедо Москва
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Химки
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
21%
6
26%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
3
21%
5
22%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
36%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
3
25%
1
5%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
3
21%
76-90
Забито
26
43
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
5
19%
3
7%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
4
15%
8
19%
31-45
3
12%
8
19%
46-60
3
12%
10
23%
61-75
7
27%
9
21%
76-90
Пропущено
26
31
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
9
35%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0
Химки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2
Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4
Результаты матчей
Торпедо Москва
Химки
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
2
10 раз 36%
1
10 раз 36%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
123
49
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
121
312
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
244
721
1414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|30 - 14
|51
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|43 - 31
|51
|3.
|0:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|41 - 21
|51
|4.
|1:1
|29
|11
|14
|4
|33 - 20
|47
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 25
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 28
|41
|7.
|1:1 Заявка
|29
|10
|11
|8
|35 - 37
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|29 - 27
|40
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|1:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|26 - 28
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 27
|36
|14.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 31
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|0:1 Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|19 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|1:1
|15
|8
|6
|1
|18 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 9
|27
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|7.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|1:1
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 24
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|1:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Химки
Исход игры
Торпедо Москва
25.4% (29)
Ничья
30.7% (35)
Химки
43.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
1:2 Химки
33.3% (38)
1:1 Ничья
27.2% (31)
2:1 Торпедо Москва
18.4% (21)
0:1 Химки
8.8% (10)
1:0 Торпедо Москва
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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