  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 30.
КАМАЗ
 
Позже
Акрон
Прогнозы 42
КАМАЗ 38.1% (16)
X 19% (8)
Акрон 42.9% (18)
Все прогнозы

История личных встреч

КАМАЗ
Акрон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ВДЗУП
1:2
ВДЗУП
4:4

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 3 0.11
Куль Руслан 3 0.11
Таликин Дамир 3 0.11
Гаглоев Александр 3 (2) 0.11
Стародуб Дмитрий 2 0.07
Укомский Артемий 2 0.07
Горелов Павел 2 0.07
Пальцев Валентин 2 0.07
Фартуна Борис 2 0.07
Полюткин Антон 1 0.04
Щербатюк Александр 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Родин Даниил 1 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.25
Понсе Андрес 6 0.21
Килин Антон 5 0.18
Данилин Кирилл 3 0.11
Савичев Константин 3 (1) 0.11
Чудин Иван 2 0.07
Галкин Владислав 2 0.07
Глушков Никита Андреевич 2 0.07
Палиенко Максим 2 (1) 0.07
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Барт Руслан 1 0.04

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 10 0
Горелов Павел 9 0
Гюрджан Артём 7 1
Гаглоев Александр 6 1
Фартуна Борис 7 0
Куль Руслан 5 1
Абрамов Артём 4 0
Аюкин Руслан 4 0
Таликин Дамир 4 0
Почивалин Валерий 3 0
Иванов Дмитрий III 1 1
Полюткин Антон 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Родин Даниил 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Стародуб Дмитрий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Анджелкович Неманья 5 0
Макаров Сергей 3 1
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Данилкин Егор 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Бокоев Марат 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
5
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

6
23
КАМАЗ
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (9)
57% (16)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Акрон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

7
24
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
1
14%
2
8%
1-15
1
14%
5
21%
16-30
1
14%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
29%
6
25%
61-75
2
29%
3
13%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
16%
4
33%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Забито

26
40
11 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
3
12%
3
8%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
4
15%
11
28%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
5
19%
7
18%
61-75
8
31%
7
18%
76-90

Пропущено

28
22
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 17
4
14%
5
23%
1-15
4
14%
6
27%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
6
21%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0
Акрон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1
Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Акрон

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
2:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
7
1.5
7
8
1
12
2.5
4
11
1
12
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
10
3
2
13
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
19
9
8
20
1.5
10
18
1
27
2.5
6
22
1
27
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 15 6 7 30 - 14 51
2.
Химки
 Заявка 28 15 6 7 43 - 31 51
3.
Акрон
 Заявка 28 14 8 6 41 - 21 50
4.
Арсенал Тула
 28 11 13 4 32 - 19 46
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 11 7 10 29 - 27 40
8.
Алания
 Заявка 28 10 10 8 34 - 36 40
9.
Енисей
 Заявка 28 12 3 13 47 - 38 39
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 10 7 11 30 - 30 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 7 11 32 - 38 37
12.
Торпедо Москва
 Заявка 28 9 9 10 25 - 27 36
13.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 9 10 26 - 28 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 Заявка 28 7 7 14 23 - 45 28
16.
Ленинградец
 Заявка 28 6 9 13 19 - 35 27
17.
Волгарь
 Заявка 28 5 11 12 24 - 38 26
18.
Кубань
 Заявка 28 5 7 16 19 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
3.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
6.
КАМАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
11.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
14.
Шинник
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    КАМАЗ 38.1% (16)
    X 19% (8)
    Акрон 42.9% (18)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КАМАЗ - Акрон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч КАМАЗ - Акрон

    Исход игры
    КАМАЗ
    38.1% (16)
    Ничья
    19% (8)
    Акрон
    42.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Акрон
    28.6% (12)
    2:1 КАМАЗ
    21.4% (9)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    0:1 Акрон
    9.5% (4)
    2:0 КАМАЗ
    7.1% (3)
    1:0 КАМАЗ
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    КАМАЗ
    Акрон
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный