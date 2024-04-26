Тур: 30.
История личных встреч
КАМАЗ
Акрон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мануйлов Роман
|3
|0.11
|Куль Руслан
|3
|0.11
|Таликин Дамир
|3
|0.11
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.11
|Стародуб Дмитрий
|2
|0.07
|Укомский Артемий
|2
|0.07
|Горелов Павел
|2
|0.07
|Пальцев Валентин
|2
|0.07
|Фартуна Борис
|2
|0.07
|Полюткин Антон
|1
|0.04
|Щербатюк Александр
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Родин Даниил
|1
|0.04
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.25
|Понсе Андрес
|6
|0.21
|Килин Антон
|5
|0.18
|Данилин Кирилл
|3
|0.11
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.11
|Чудин Иван
|2
|0.07
|Галкин Владислав
|2
|0.07
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.07
|Палиенко Максим
|2 (1)
|0.07
|Песегов Евгений
|1
|0.04
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|Азаров Владимир
|1
|0.04
|Хубаев Давид
|1
|0.04
|Галоян Артур
|1
|0.04
|Бокоев Марат
|1
|0.04
|Анджелкович Неманья
|1
|0.04
|Барт Руслан
|1
|0.04
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|10
|0
|Горелов Павел
|9
|0
|Гюрджан Артём
|7
|1
|Гаглоев Александр
|6
|1
|Фартуна Борис
|7
|0
|Куль Руслан
|5
|1
|Абрамов Артём
|4
|0
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Почивалин Валерий
|3
|0
|Иванов Дмитрий III
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Родин Даниил
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Анджелкович Неманья
|5
|0
|Макаров Сергей
|3
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Понсе Андрес
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
5
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
6
23
КАМАЗ
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (9)
57% (16)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Акрон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
7
24
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
1
14%
2
8%
1-15
1
14%
5
21%
16-30
1
14%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
29%
6
25%
61-75
2
29%
3
13%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
16%
4
33%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Забито
26
40
11 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
3
12%
3
8%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
4
15%
11
28%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
5
19%
7
18%
61-75
8
31%
7
18%
76-90
Пропущено
28
22
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 17
4
14%
5
23%
1-15
4
14%
6
27%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
6
21%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:0
Акрон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1
Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1
Результаты матчей
КАМАЗ
Акрон
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
2:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
96
67
78
112
411
112
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
103
213
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
199
820
1018
127
622
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|30 - 14
|51
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|43 - 31
|51
|3.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 21
|50
|4.
|28
|11
|13
|4
|32 - 19
|46
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 25
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 28
|41
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|29 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|34 - 36
|40
|9.
|Заявка
|28
|12
|3
|13
|47 - 38
|39
|10.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|30 - 30
|37
|11.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|32 - 38
|37
|12.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 27
|36
|13.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|26 - 28
|36
|14.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 31
|32
|15.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 45
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|19 - 35
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|24 - 38
|26
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|19 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|17 - 4
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 9
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|6 - 21
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогнозы на матч КАМАЗ - Акрон
Исход игры
КАМАЗ
38.1% (16)
Ничья
19% (8)
Акрон
42.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 Акрон
28.6% (12)
2:1 КАМАЗ
21.4% (9)
1:1 Ничья
16.7% (7)
0:1 Акрон
9.5% (4)
2:0 КАМАЗ
7.1% (3)
1:0 КАМАЗ
4.8% (2)
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