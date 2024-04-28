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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 30.
Арсенал Тула
1:1
Перерыв
Алания

Ход матча

4'
Лёвин Владислав
1:0
36'
1:1
Дауров Руслан
Прогнозы 121
Арсенал Тула 77.7% (94)
X 11.6% (14)
Алания 10.7% (13)
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Алания
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Арсенал Тула
Алания

История личных встреч

Арсенал Тула
Алания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 14 (4) 0.48
Гелоян Ишхан 4 0.14
Ткачёв Сергей 3 0.1
Лёвин Владислав 2 0.07
Макаров Анатолий 2 0.07
Большаков Кирилл 2 0.07
Попов Артём 1 0.03
Барков Дмитрий 1 0.03
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.03
Суханов Артём Романович 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Коротков Александр II 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 12 (2) 0.41
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.21
Гурциев Батраз 5 (2) 0.17
Кротов Вячеслав 3 0.1
Гаглоев Тарас 3 0.1
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Цараев Алан 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Дауров Руслан 1 0.03
Царукян Валерий 1 0.03
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 6 0
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Кокарев Никита 3 1
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Бахар Иван 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Качмазов Сослан 3 1
Багаев Алан 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Алания
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
12
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
15
Арсенал Тула
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Алания
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
50% (14)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

17
16
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
5
29%
29%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
12%
6
38%
76-90

Пропущено

4
22
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
2
50%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
25%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
25%
3
14%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Забито

32
34
20 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
7
22%
2
6%
1-15
7
22%
5
15%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
4
13%
4
12%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
4
13%
9
26%
76-90

Пропущено

19
36
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 19
0
0%
7
19%
1-15
4
21%
5
14%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
2
11%
9
25%
61-75
4
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1
Алания
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3
Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4

Результаты матчей

Арсенал Тула
Алания

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
22
6
10
18
1.5
9
19
3
25
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 15 6 7 30 - 14 51
2.
Химки
 Заявка 28 15 6 7 43 - 31 51
3.
Акрон
 0:0 Заявка 29 14 9 6 41 - 21 51
4.
Арсенал Тула
 1:1 29 11 14 4 33 - 20 47
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Алания
 1:1 Заявка 29 10 11 8 35 - 37 41
8.
Нефтехимик
 Заявка 28 11 7 10 29 - 27 40
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 29 9 10 10 26 - 28 37
13.
Торпедо Москва
 Заявка 28 9 9 10 25 - 27 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 0:1 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 28 5 7 16 19 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 1:1 15 8 6 1 18 - 5 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
5.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 7 6 1 19 - 9 27
6.
Акрон
 0:0 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 1:1 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
11.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 0:1 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 0:0 Заявка 14 6 6 2 16 - 10 24
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
7.
Ленинградец
 0:1 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 1:1 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 1:1 Заявка 15 3 7 5 16 - 24 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
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  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма
    Удары 4:6
    Удары в створ 2:3
    Угловые 5:1
    Жёлтые карточки 0:0
    Офсайды 1:0
    Нарушения 6:9.
  • Перерыв
    Два корнера "Арсенал" исполнил перед перерывом. Оба раза подавал Ткачёв, но каждый раз безрезультатно. Перерыв. 
  • 44'
    Бахар упал на границе штрафной площади, пытаясь уйти от соперника и выйти на ударную позицию. Рефери был рядом, в борьбе с Плиевым нарушения правил не заметил. 
  • Дополнительное время
    44'
    1 минуту добавил рефери.
  • 43'
    От ворот пробил Кокарев, нарушение в центре поля зафиксировал рефери. Большаков разыграл стандарт, мяч вернули Кокареву.
  • 42'
    В атаке Хабалов, уже в чужой штрафной площади, переложил мяч для прострела, но даже угловой не заработал.
  • 41'
    Прострел с левого фланга Хабалова, мяч отскочил от ноги кого-то из защитников под  Машукова, тот пробил с ходу! Но распластался под удар Суханов!
  • 40'
    Пять минут остаётся в первом тайме играть, но команды не сбавляют темпа. 
  • 39'
    Штрафной удар заработала "Алания" на левом фланге. Цараев в роли получившего по ногам. Подача с левой ноги, достаточно высоко и хорошо в район 11-метровой отметки, но здесь "воздух" за "канонирами".
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Дауров!!! Хадарцев с правой ноги с правого фланга с 30 метров исполнил подачу со штрафного удара, Дауров нашёл позицию и подставил голову, сделав кивок в направлении дальнего угла! Мяч в воротах! 
  • 37'
     Хадарцев и Гурциев были у мяча, но всё же подачу исполнил  Хадарцев и... 
  • 35'
    Небольшая пауза у нас,  Окоронкво получает помощь. Гурциев готовится к тому, чтобы пробить штрафной удар с правого фланга. 
  • 34'
    Вновь показывают трибуны, которые заполнены достаточно плотно в центральном секторе. 
  • 33'
    Окоронкво с мячом на левом фланге, набирает ход, уходит от одного соперника, но с передачей у него не вышло.
  • 32'
    После ввода мяча в игру "Арсенал" назад пошёл, подобрал игровой снаряд  Большаков, сильный заброс на  Окоронкво, который в этот раз до мяча не добрался. 
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    • 31'
      Плиев и Солдатенко снова держат мяч в обороне, передача на Плиева, который ошибается с началом атаки.
    • 30'
      Солдатенко и Плиев разыграли от ворот, вот только я пожаловался, что команды через пас не выходят. Передача на правый край на Гурциева, который сместился в центр и с левой ноги пробил! На месте Кокарев. Удар слабым вышел. 
    • 29'
       Окоронкво получает передачу в чужой штрафной площади, мяч потерял в борьбе с Дауровым, но всё-таки его забрал и заработал угловой! Нет, аут возле углового флажка показывает рефери.
    • Офсайд
      29'
       Окоронкво! Хороший момент у форварда "Арсенала". Передача с левого фланга и в падении с левой ноги, дотягиваясь пробил  Окоронкво, но Солдатенко справился с этим ударом! А ещё и офсайд в начале атаки был. 
    • 28'
       Хадарцев с мячом, отыгрался с Дауровым, получил передачу на ход, протолкнув мяч на Чочиева, который оказался на газоне. Рефери? Показывает, что можно играть. 
    • 26'
       Кокарев пробил от ворот. Борьба за мяч в центре поля. Отметим, что не разыгрывают команды от ворот на ближнего. 
    • 25'
      Аут на левом фланге заработали гости, ввёл мяч в игру Дауров, передача назад на Плиева, тот на Качмазова, длинный перевод на Цараева, который с левого фланга начал смещаться в центр. Диагональ направо и подача вторым касанием Хабалова... Очень сильно. Мяч покинул пределы поля.
    • 24'
      Подача с правого фланга в центр штрафной площади тульского клуба, выбивает мяч Большаков. 
    • Угловой
      23'
       Хадарцев пошёл подавать корнер, с правой ноги закрутил мяч в сторону ворот, на ближней штанге Быковский выбил мяч подальше.
    • 22'
      "Алания" через левый край свою атаку провела, но Цараев в защитника угодил при подаче. Угловой для клуба из Владикавказа. 
    • 21'
      Передача на правый край на Плиева, тот в центр на закрытого Чочиева, которому ничего не оставалось сделать, кроме как назад отыграть.
    • 20'
      Болельщики тульского клуба, собравшиеся на трибунах, гонят свою команду вперёд. Пока что "Арсенал" выглядит намного интереснее. 
    • 19'
      Снова острый момент через левый край создают хозяева, прострел Макарова почти нашёл  Окоронкво, который забежал за линию мяча! Аут пошёл бросать Суханов. Там ещё и рикошет был небольшой.
    • Угловой
      17'
      Макаров пошёл подавать корнер, розыгрыш через автора забитого гола Лёвина, тот на правый край отдал на Быковского. И вместо шанса для удара "Арсенал" увёл свою команду в оборону.
    • 16'
       Бахар с мячом на левом фланге, прострел выполнил, попал в защитника и заработал угловой.
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды.  Плиев получил передачу от Чочиева из центра поля, подключили к развитию событий Хабалова. Атакой это не назовёшь, команда из Владикавказа движется к своим воротам. 
    • 14'
       Солдатенко и Багаев покатали игровой снаряд возле своей штрафной площади, перевод по левому краю в атаку, но здесь очень внимателен  Быковский, который сразу же пасом пытался найти  Окоронкво.
    • 13'
       Суханов с мячом на правом фланге обороны тульского "Арсенала", заброс на левый край выполнил. Игровой снаряд вышел за пределы поля. 
    • 12'
      С мячом Кокарев, спокойно он забрал мяч после того, как с левого фланга Дауров выполнил удар-прострел.
    • 11'
      Борьба в центре поля, подобрал мяч  Большаков, вторым касанием заброс на Окоронкво выполнил, который не успел переместиться к этой передаче.
    • 9'
       Бахар пошёл бросать аут практически от углового флажка, заброс к линии штрафной площади, мяч заметался, серия ударов головой и вышел мяч за пределы поля. От ворот для Солдатенко.
    • 8'
       Гурциев с мячом, сыграл на Хабалова, тот на Хадарцева, который дальше на Цараева, перевод на левый край пошёл. И назад через Цараева на Чочиева и направо. Нет возможности провести быструю атаку у "Локомотива".
    • 7'
      Очень резвое начало у нас и отменный спринт  Окоронкво позволяют тульскому клубу оформить быстрый гол. Неудивительно, что  Окоронкво может получить предложение от "Локомотива". 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!  Лёвин!!! Окоронкво получил мяч на левом фланге, ушёл от соперника, ворвался в штрафную площадь по левому краю, выполнил прострел, который замкнул в падении Лёвин!
    • Фол, нарушение
      4'
      Назад отыграл Лёвин, Кокрев сильным ударом вперёд начал наступление "канониров". Подобрал мяч  Окоронкво. Отыграл назад, где нарушение правил зафиксировал рефери.  Большаков на газоне.
    • 3'
       Солдатенко с мячом, сильно на левый край отправил игровой снаряд. Очередной аут, уже даже не второй за первые три минуты матча, ввёл мяч в игру в очередной раз  Дауров.
    • 2'
      Сразу же в атаку побежали по левому краю гости, аут заработали.  Дауров вводит мяч в игру. Заброс к линии вратарской, "воздух" за Гурциевым, который сбросил на партнёров.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча

    • Приветствую вас на очередном матче Мелбет Первой Лиги "Арсенал" Тула - "Алания" Владикавказ. 

      Туляки замыкают четверку лучших, имея 46 баллов в активе. За 5 крайних игр "пушкари" выиграли только раз - у "СКА-Хабаровска" на своем поле с минимальным счетом. Также, "Арсенал" трижды сыграл вничью, 1:1 с "Торпедо" и 0:0 против "Динамо" и "Тюмени". А единственное поражение за пять туров случилось в Москве в результате ожесточенной борьбы с "Химками", где решающий гол в ворота Тулы был забит на 96-й минуте.

      Владикавказ расположился в середине турнирной таблицы. "Барсы" в прошлом туре разгромили "Кубань" со счетом 3:0. Перед этим команда Калешина уступила "Волгарю" 1:2 и "Енисею" 1:4. В 26-ом туре Владикавказ чудом спас ничью с "Ленинградцем" 3:3, а вот в 25-ом ничью удержать не удалось -  Илья Родионов из "Черноморца" лишил "Аланию" очков своим голом на 90-й минуте матча.   

      "Арсенал" сегодня однозначный фаворит, однако, все мы знаем, что игра может сложиться как угодно. Работать для вас будет Константин Лицин. 

    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Арсенал Тула.
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    Прогнозы 121
    Арсенал Тула 77.7% (94)
    X 11.6% (14)
    Алания 10.7% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Алания
    2.07
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    5.40
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    5.56
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Алания

    Исход игры
    Арсенал Тула
    77.9% (95)
    Ничья
    11.5% (14)
    Алания
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    64.35% (74)
    Нет
    35.65% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    41.8% (51)
    1:0 Арсенал Тула
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Арсенал Тула
    10.7% (13)
    1:2 Алания
    6.6% (8)
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