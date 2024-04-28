Тур: 30.
1:1
Перерыв
Ход матча
4'
1:0
36'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бахар ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Караев ДавидНападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
История личных встреч
Арсенал Тула
Алания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14 (4)
|0.48
|Гелоян Ишхан
|4
|0.14
|Ткачёв Сергей
|3
|0.1
|Лёвин Владислав
|2
|0.07
|Макаров Анатолий
|2
|0.07
|Большаков Кирилл
|2
|0.07
|Попов Артём
|1
|0.03
|Барков Дмитрий
|1
|0.03
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.03
|Суханов Артём Романович
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Коротков Александр II
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|12 (2)
|0.41
|Гиоргобиани Николай
|6 (3)
|0.21
|Гурциев Батраз
|5 (2)
|0.17
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|Гаглоев Тарас
|3
|0.1
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|Цараев Алан
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Дауров Руслан
|1
|0.03
|Царукян Валерий
|1
|0.03
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.03
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|6
|0
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Арутюнов Артём
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|6
|1
|Качмазов Сослан
|3
|1
|Багаев Алан
|4
|0
|Машуков Ислам
|4
|0
|Шавлохов Давид
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Плиев Константин
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Алания
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
12
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
11
15
Арсенал Тула
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Алания
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
50% (14)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
17
16
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
5
29%
29%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
12%
6
38%
76-90
Пропущено
4
22
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
2
50%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
25%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
25%
3
14%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Забито
32
34
20 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
7
22%
2
6%
1-15
7
22%
5
15%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
4
13%
4
12%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
4
13%
9
26%
76-90
Пропущено
19
36
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 19
0
0%
7
19%
1-15
4
21%
5
14%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
2
11%
9
25%
61-75
4
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1
Алания
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3
Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4
Результаты матчей
Арсенал Тула
Алания
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
68
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
226
1018
919
325
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|30 - 14
|51
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|43 - 31
|51
|3.
|0:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|41 - 21
|51
|4.
|1:1
|29
|11
|14
|4
|33 - 20
|47
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 25
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 28
|41
|7.
|1:1 Заявка
|29
|10
|11
|8
|35 - 37
|41
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|29 - 27
|40
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|1:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|26 - 28
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 27
|36
|14.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 31
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|0:1 Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|19 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|1:1
|15
|8
|6
|1
|18 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 9
|27
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|7.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|1:1
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 24
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|1:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Алания
Исход игры
Арсенал Тула
77.9% (95)
Ничья
11.5% (14)
Алания
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
64.35% (74)
Нет
35.65% (41)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
41.8% (51)
1:0 Арсенал Тула
22.1% (27)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:0 Арсенал Тула
10.7% (13)
1:2 Алания
6.6% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!