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Приветствую вас на очередном матче Мелбет Первой Лиги "Арсенал" Тула - "Алания" Владикавказ.



Туляки замыкают четверку лучших, имея 46 баллов в активе. За 5 крайних игр "пушкари" выиграли только раз - у "СКА-Хабаровска" на своем поле с минимальным счетом. Также, "Арсенал" трижды сыграл вничью, 1:1 с "Торпедо" и 0:0 против "Динамо" и "Тюмени". А единственное поражение за пять туров случилось в Москве в результате ожесточенной борьбы с "Химками", где решающий гол в ворота Тулы был забит на 96-й минуте.



Владикавказ расположился в середине турнирной таблицы. "Барсы" в прошлом туре разгромили "Кубань" со счетом 3:0. Перед этим команда Калешина уступила "Волгарю" 1:2 и "Енисею" 1:4. В 26-ом туре Владикавказ чудом спас ничью с "Ленинградцем" 3:3, а вот в 25-ом ничью удержать не удалось - Илья Родионов из "Черноморца" лишил "Аланию" очков своим голом на 90-й минуте матча.



"Арсенал" сегодня однозначный фаворит, однако, все мы знаем, что игра может сложиться как угодно. Работать для вас будет Константин Лицин.