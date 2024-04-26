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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 30.
Арсенал Тула
 
Позже
Алания
Прогнозы 38
Арсенал Тула 73.7% (28)
X 15.8% (6)
Алания 10.5% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Арсенал Тула
Алания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 14 (4) 0.5
Гелоян Ишхан 4 0.14
Ткачёв Сергей 3 0.11
Макаров Анатолий 2 0.07
Большаков Кирилл 2 0.07
Попов Артём 1 0.04
Лёвин Владислав 1 0.04
Барков Дмитрий 1 0.04
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.04
Суханов Артём Романович 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Коротков Александр II 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 12 (2) 0.43
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.21
Гурциев Батраз 5 (2) 0.18
Кротов Вячеслав 3 0.11
Гаглоев Тарас 3 0.11
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Цараев Алан 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Царукян Валерий 1 0.04
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.04

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 6 0
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Кокарев Никита 3 1
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Бахар Иван 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Качмазов Сослан 3 1
Багаев Алан 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Алания
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
12
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
15
Арсенал Тула
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Алания
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
50% (14)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

17
16
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
5
29%
29%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
12%
6
38%
76-90

Пропущено

4
22
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
2
50%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
25%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
25%
3
14%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Забито

32
34
20 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
7
22%
2
6%
1-15
7
22%
5
15%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
4
13%
4
12%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
4
13%
9
26%
76-90

Пропущено

19
36
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 19
0
0%
7
19%
1-15
4
21%
5
14%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
2
11%
9
25%
61-75
4
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1
Алания
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3
Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4

Результаты матчей

Арсенал Тула
Алания

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
22
6
10
18
1.5
9
19
3
25
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 15 6 7 30 - 14 51
2.
Химки
 Заявка 28 15 6 7 43 - 31 51
3.
Акрон
 Заявка 28 14 8 6 41 - 21 50
4.
Арсенал Тула
 28 11 13 4 32 - 19 46
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 11 7 10 29 - 27 40
8.
Алания
 Заявка 28 10 10 8 34 - 36 40
9.
Енисей
 Заявка 28 12 3 13 47 - 38 39
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 10 7 11 30 - 30 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 7 11 32 - 38 37
12.
Торпедо Москва
 Заявка 28 9 9 10 25 - 27 36
13.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 9 10 26 - 28 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 Заявка 28 7 7 14 23 - 45 28
16.
Ленинградец
 Заявка 28 6 9 13 19 - 35 27
17.
Волгарь
 Заявка 28 5 11 12 24 - 38 26
18.
Кубань
 Заявка 28 5 7 16 19 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
3.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
4.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
5.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
6.
КАМАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 9 26
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Торпедо Москва
 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
11.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
14.
Шинник
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 13 8 1 4 23 - 17 25
2.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 13 6 2 5 14 - 11 20
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Сокол
 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
14.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.5% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Арсенал Тула 73.7% (28)
    X 15.8% (6)
    Алания 10.5% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Алания

    Исход игры
    Арсенал Тула
    73.7% (28)
    Ничья
    15.8% (6)
    Алания
    10.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    39.5% (15)
    1:0 Арсенал Тула
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    15.8% (6)
    2:0 Арсенал Тула
    13.2% (5)
    1:2 Алания
    7.9% (3)
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